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30 Советов от профессионалов о покраске входной двери своими руками

#Входные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Зачем нужно красить дверь? Конечно, для красоты. Сделали ремонт, и дверь смотрится не гармонично? А может, она потеряла прежний лоск? Или просто хочется добавить свой стиль в оформление входной зоны. Раскройте свой творческий потенциал, а мы расскажем, как это сделать.

Когда дверь утратила прежний облик, тогда самое рациональное решение - заменить её на другую новенькую дверь. Окраска на производстве - это многоступенчатый сложный процесс, который состоит из нескольких этапов. Вследствие этого производители могут давать гарантию на покрытие, а сам декор двери будет оставаться свежим и красивым.

Не желательно окрашивать дверь, когда она находится на гарантии.

А вот если у вас уже старенькая квартирная дверь и есть желание сделать ее более стильной - это супер. В этой статье мы опишем, как сделать это самостоятельно.

Выбираем краску для входной двери

  • Мы рекомендуем использовать эмаль на водной основе или эмаль в сочетании с химическими растворителями.

  • Не советуем брать бюджетные варианты на масляной основе, их долговечность оставляет желать лучшего. Будет неприятно, когда через два месяца краска начнет пузыриться.

  • Забудьте про лакокрасочные материалы с сильным “ароматом” и сроком высыхания 2-3 дня.

Вариантов эмалей огромное количество. У них разная база и форма (порошковые, аэрозольные). Для того чтобы упростить вам задачу, расскажем только о тех, которые могут быть использованы для входной двери.

Краски для входных дверей с молотковой структурой

Можно купить в магазине стройматериалов в форме аэрозолей, банок и ведрах. Это жидкие эмали с добавлением «тяжелой» алюминиевой пудры в составе с органическими соединениями кремния – каучуком, вазелином и силиконом. Такие краски используют для разных материалов. Вам нужна эмаль, которая предназначена для металлических поверхностей.

Краска с молотковой структурой при нанесении начинает “пузыриться”. И получается интересный эффект, который вы могли видеть на многих входных дверях.

Преимущества:
  • Есть возможность выбрать удобный формат.
  • Быстро сохнет. От двух до трех часов.
  • Прекрасно ложится на поверхность и держится на ней.
  • Производитель дает гарантийный срок обслуживания.
Недостатки:
  • Сильный запах, такой вид эмали нельзя использовать внутри помещения.


Акриловые смеси для окраски входных дверей

Больше всего такую краску любят за нейтральный запах, так как у них водная основа. Так же, как и краски с молотковой структурой, акрил продается в форме аэрозолей, банках и ведрах. Обязательно выбирайте вариант краски, который подходит для металлических поверхностей.


Преимущества:
  • Нейтральный запах;
  • Выдерживают ультрафиолетовое излучение благодаря защитной функции этого состава;
  • Влагостойкость;
  • Есть свойства против ржавчины.
Недостатки:
  • Для того чтобы сформировалась защитная функция против ультрафиолета, необходима выдержка 30 дней. Когда дверь окрашена, покрытие сушится быстро и не пачкается. Только берегите покрытие от ударов и грязи. После образования защитной функции краска будет держаться долго.


Серебрянка краска с алюминиевой пудрой

Порошковый вариант краски. С ней знакомы все мамы и бабушки, она имеет металлический оттенок и в стойкости может соревноваться с современными видами красок. Развести ее можно самостоятельно, для этого все необходимые компоненты вы найдете в магазинах.

В зависимости от того, с чем вы смешиваете серебрянку, будут определяться пропорции всех компонентов. К примеру, если вы хотите покрасить батарею, вам нужно смешать жаропрочный лак и порошок в соотношении 2,5:1.

Для окрашивания двери вам нужна олифа. Здесь вам понадобится 4 части олифы к 1 части красочного порошка (4:1).

Преимущества краски с алюминиевой пудрой:

  • Бюджетный вариант;

  • Легко наносится;

  • Очень стойкая;

  • Ей можно красить любые поверхности и материалы.

Недостатки:

  • Продается только в порошковом формате;

  • Уступает в прочности предыдущим лакокрасочным материалам.

Самый легкий и интересный вариант окрашивания - с помощью аэрозоля, к тому же это интересный и творческий процесс. Просто покупаете баллончики и красите без лишних заморочек. 

С выбором краски закончили. Переходим к алгоритму, непосредственно, окрашивания. 

Окрашивание входной двери своими руками

1. Подготовка

Материалы, которые нам пригодятся:

  • Выбранная и купленная краска;
  • Закрепляющий лак;
  • Валик;
  • Растворитель (для обезжиривания поверхности);
  • Шпатлевка и шпатель;
  • Наждачка или щетка с металлическими ворсинками;
  • Все, что найдете для защиты стен и вещей (бумажный скотч или бумага);
  • Грунт;
  • Вода и тряпичное полотно.

Заклеиваем все, что должно остаться без краски: стены, пол и детали двери (ручка, глазок). Желательно заранее очистить помещение от пыли, иначе она прилипнет и навсегда останется с вами на обновленной двери.

2. Подготовка поверхности

Здесь нам и пригодится наждачка, а лучше щетка с металлическими ворсинками. Если у вас есть щетка-насадка на болгарку, значит работа пройдет максимально быстро.


3. Обработка растворителем

После того как вы сняли старое покрытие, нужно подготовить дверь к нанесению новой краски. Для этого берем растворитель и обрабатываем поверхность двери.

Этим действием вы увеличиваете качество нового покрытия, а также срок службы. Уделите особое внимание этому пункту.

4. Шпатлевка

Если есть неровности, шпатлевка в помощь. Только берите такую выравнивающую основу, которая подходит для металлических поверхностей.

5. Грунт

Желательно, чтобы краска и грунт были с одинаковым названием, чтобы одна подходила к другой. Если имеется ржавчина - грунт должен быть специально разработан для такого материала. Не будем повторяться. Это, естественно, влияет на результат и качество покрытия.

6. Покраска

И вот добрались до окрашивания.

От нас несколько советов:

  • Если используете распылитель, расход краски будет самым экономичным.

  • Валик должен быть гладким, без ворсинок.

  • Кисть оставляет некрасивые следы.

  • На входную дверь хватает 3 аэрозоля.

  • Окрашивайте в три подхода. Через каждые 40 минут.

  • При окрашивании валиком действуйте по следующей схеме: первый слой - направление окраса вертикальное, на втором слое - горизонтальное.

  • Перед окрашиванием аэрозолем в течение 20 минут взболтайте содержимое, а затем начните работу сверху вниз.

7. Лак 

Продлит срок службы покрытия. Придаст больше блеска и сформирует защитный слой. 

8. Фурнитура

После того как последний слой высох, можете устанавливать все детали двери обратно на свое место. 

Подведем итоги

Помните, что окрашивание двери своими руками - процесс нелегкий, к тому же качество и внешний вид покрытия могут вам не понравиться.

Если вашей двери более 12 лет, тогда приступайте к окрашиванию без сомнений. Только знайте, что дверь уже не та, что раньше. Ваши усилия по ее преображению - улучшат только внешний вид, а функциональная составляющая - это уже другой разговор. 

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