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Защитная фурнитура для двери: что нужно знать о цепочках и напольных ограничителях

#Межкомнатные двери #Входные двери #Фурнитура #Двери

Функционал входной или межкомнатной двери был бы существенно ограничен в случае отсутствия удобной фурнитуры. У каждой детали свое предназначение: облегчение открытия и закрытия, удерживание двери закрытой, надежное крепление полотна к коробке и так далее.

Особое место отводится защитной фурнитуре. В этой статье мы обсудим плюсы и минусы таких ее элементов, как дверные цепочки и напольные ограничители.

Какими бывают дверные цепочки

Когда домовладельцы озадачены вопросами дополнительной безопасности одного замка становится мало. В таких случаях наши эксперты рекомендуют оснастить входную дверь цепочкой.

Стоит отметить, что такой элемент защиты подойдет и для межкомнатной двери для предотвращения нежелательного проникновения соседей по квартире, надоедливых родственников или детей.

В целях безопасности производители тщательно подбирают материал, из которого будет изготовлена дверная цепочка. В связи с тем, что фурнитура постоянно подвергается нагрузке, необходимо изготавливать ее из надежного и прочного сырья.

Безусловно, абсолютную безопасность цепочка не гарантирует, особенно когда злоумышленник прикладывает усилия. Тем не менее, барьерную функцию она все же выполняет, и у вас будет дополнительное время, чтобы вызвать полицию.

Дверные цепочки можно условно разделить на два типа:

  • классические накидные

  • и петельные.

Накидной цепочкой никого сейчас не удивишь, ее устройство невозможно спутать с другими.

Тем не менее, напомним, что такая деталь защитной фурнитуры состоит из крепежного элемента, присоединенного к дверному коробу, рейки-полоза, которая крепится к полотну и цепочки со звеньями, обрамленной крючком. Последний вставляется в рейковый паз и не позволяет двери открываться полностью.

Такое устройство надежно защищает вас от проникновения грабителей или неприятных вам лиц. В большинстве случаев в качестве материала для цепочки используется сталь, слывущая прочным и надежным сырьем.

Определение «петельная цепочка» сопряжено с рядом условностей. Так называют конструкцию, относительно недавно появившуюся на рынке. Она имеет форму петли, выполнена из металла и немного расширяется у основания. Устройство фиксируется на дверном коробе, а крючок, обрамленный на конце сферой, располагается на полотне.

У такого приспособления есть существенный недостаток. Если закрепить его на входной двери, она не будет открываться от себя.


Какие существуют ограничители открывания двери

Если вы находите дверную цепочку недостаточно надежным или устаревшим способом защиты, дверной ограничитель отлично справится с задачей вашей безопасности. Несмотря на то, что цель применения фурнитуры совпадает с назначением упоминаемого ранее устройства, их конструкция и метод срабатывания кардинально отличаются.

Дверные ограничители бывают:

  • стационарными, которые фиксируются саморезами или магнитами;

  • мобильными, представляющими собой либо клинья, либо специальные устройства на противоскользящих ножках, фиксируемые у торца двери снизу.

Следует отметить, что магнитные ограничители пользуются большим спросом. Механизм срабатывания основывается на физическом феномене магнетизма. Для установки приспособления к дверному коробу снизу крепят пластину из металла, а магнит фиксирует в точке максимального открытия двери либо в любой другой точке, которая служит отметкой, до которой будет открываться дверь.

Когда конструкция открывается, магнит воздействует на пластину, и дверь остается в положении, которое не позволяет злоумышленнику или нежданному гостю проникнуть внутрь помещения.

Немагнитные стационарные ограничители схожи по устройству и обладают тем же функционалом, только в их конструкции не используются магниты и пластины из металла. Таким образом, дверь не фиксируется в конкретной точке открытия, а только распахивается до нужной отметки.

Напольные ограничители становятся практичным решением, когда нужно развести две входные двери. Установка одновременно металлической и деревянной или стеклянной двери в одном проходе имеет смысл на даче, когда в условиях суровой зимы необходимо обеспечить терморазрыв, чтобы устранить проблему плачущей двери.

А чтобы случайно не повредить двери во время открывания/закрывания, можно зафиксировать наружную дверь открытой (естественно, днем и в теплый период), а внутреннюю оставить закрытой.


Цепочка Vs дверной ограничитель

Представленные в этой статье элементы дверной фурнитуры способны обезопасить хозяев, однако как у цепочки, так и у ограничителя имеются свои сильные и слабые стороны.

Какая защита лучше? Разобраться в этом вопросе поможет сравнительный анализ.

  1. Напольный ограничитель не виден постороннему глазу в отличии от цепочки, которая находится на виду, поэтому если хотите застать злоумышленника врасплох, лучше приобрести именно первое изделие.

  2. Дверной ограничитель более устойчив и надежен, если к открыванию двери применяется сила.

  3. Двери с цепочкой могут открываться как на себя, так и от себя, в зависимости от планировки и предпочтений домочадцев, в то время как полотна с ограничителем распахиваются только вовнутрь.

  4. Расширенные функциональные возможности напольных ограничителей. Изделия не только заботятся о безопасности квартирантов, но также помогают правильно распределять пространство, не нарушают целостность дверных полотен и предотвращают трение двери о мебель.

Независимо от того, какой тип защитной фурнитуры вы выберете, ваши ценные вещи в любом случае останутся нетронутыми, а вы сами не пострадаете во время общения с сомнительными незнакомыми людьми.


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