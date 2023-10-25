Есть расхожая фраза: музыка, застывшая в металле. Хотелось бы внести небольшое, но существенное изменение. Не застывшая, а вплетённая в металл. Звуки этой музыки способны услышать все, кто ценит красоту кованых вещей от парковых оград и входных дверей до изящных подножий столов. Металлические изделия, вышедшие из-под рук кузнечных мастеров, поражают своей уникальностью и красотой многие годы и даже века. В наше время круг использования такого приёма оформления существенно сузился. Самое популярное из них – кованые входные двери.

О том, как превратить входную группу в дом из рядовой и банальной конструкции в нечто уникальное и изысканное, можно узнать из этой статьи.

Классификация кованых дверей

Разделение дверей, оформленных ковкой, можно выполнить с учётом нескольких признаков:

Месторасположения. Это в основном модельный ряд входных с улицы дверей. Встречаются модели межкомнатных дверей, оформленных металлической ковкой, но это штучный товар по индивидуальному заказу, не имеющий большого спроса на рынке. Конструкция. Зависит от ширины дверного проёма и представлена одностворчатыми и двустворчатыми моделями. Способ открывания. Распашные и раздвижные двери представлены в широком ассортименте. Распашные наиболее популярны у покупателей за простой монтаж и отсутствие необходимости использовать дополнительные конструкции. Раздвижные модели этим похвастаться не могут, поэтому такая конструкция чаще всего используется для изготовления ворот. Модификация. Цельные двери полностью состоят из металла. Сборные, или составные, имеют в своей конструкции вставки из дерева, стекла. Встречаются модели входных дверей из дерева с накладками из кованных элементов: петли ручки, замки.

Материалы для кованых дверей

В большинстве случаев кованые двери изготавливают из тяжёлых стальных листов. Этот материал легко выдерживает постоянные нагрузки без искривлений и деформаций. Такое свойство металла позволяет дополнить конструкции кованных входных дверей различными металлическими элементами – прутами, уголками, профилями – и вставками из дерева и стекла.

Для дизайна типовых конструкций используют штампованные элементы. Уникальные двери по индивидуальному заказу оформляют деталями, выкованными вручную. Элитные модели кованых входных дверей стоят очень дорого, но позволяют обозначить статус владельца дома. Оформление входных дверей выполняют с помощью панелей МДФ, покрытых плёнкой или шпоном, пластика и стекла.

Вставки из стекла бывают из:

сталинита, обладающего устойчивостью и прочностью, которые получены за счёт сильного нагрева стеклянного полотна с дальнейшим равномерным охлаждением с двух сторон;

тиффани, обрамлённых лентой из меди и соединённых сплавом из олова в единое полотно;

витража, не обладающего особой прочностью, но служащего для уникального дизайнерского обрамления;

фьюзинга, стеклянную заготовку для которого в ускоренном режиме нагревают и остужают, придавая нужную геометрию.

Некоторые модели снабжают вставками из пластика, но он не настолько практичен и красив, как стекло.

Полотно двери изнутри и снаружи часто обшивают деревом, монтируя кованые элементы на поверхность внешней стороны.

Дизайн кованых элементов дверей

Используемые в оформлении входных дверей кованые элементы и накладки выбирают клиенты в соответствии со своим вкусом и притязаниями:

орнамент из листьев и цветов наиболее востребован и популярен;

геральдика и герб могут появиться на кованой входной двери в дом семьи с глубокими родовыми корнями;

вензель может быть продолжением и элементов общего стилевого оформления всего жилища;

геометрические фигуры используют разработчики дизайна кованых входных дверей для создания разнообразных форм.

Комплектация кованой двери

Любая дверь имеет собственную конструкцию и набор определённых элементов, деталей и фурнитуры. Кованые входные двери не являются исключением и имеют соответствующую определённой модели комплектацию:

стальные листы толщиной более 2 мм;

дверной короб из гнутого профиля повышенной прочности;

устойчивые к постоянным нагрузкам рёбра жёсткости;

усиленные навесные петли;

запирающие антивандальные механизмы сейфового вида;

оригинальная фурнитура: стучало, ручки, дверные глазки.

Кованые входные двери: плюсы и минусы

К положительным факторам смело можно причислять:

Лёгкий уход за поверхностью без особых химических препаратов только посредством протирания поверхности влажной тряпкой от пыли. Высокие показатели устойчивости к внешним воздействиям и несанкционированному проникновению в дом. Долгий срок службы. Хорошее тепло- и шумоизоляция. Показатель статусности владельца дома.

Высокую стоимость такой входной двери можно, наверно, считать не отрицательной чертой, а некоторой причиной для огорчения, что не всегда можно такую уникальную вещь приобрести для себя.

Как выбрать кованую дверь: советы специалистов

Если финансовое положение позволяет приобрести готовую или заказать по индивидуальному дизайн-проекту кованую входную дверь, то советы от специалистов по правильному выбору этого изделия лишними не будут. Обязательно необходимо уделить внимание качеству металла и толщине листа. Она должна быть не менее 2 мм. Для двери, устанавливаемой на входе с улицы, стоит усилить конструкцию двумя металлическими листами. Вариант покрытия выбирайте в соответствии с общим дизайном внешнего и внутреннего вида дома: краска, воронение, золочение, отделка под старину с патиной, деревянная обшивка.

Проверку прочности соединения с основной конструкцией декоративной отделки надо делать обязательно. Эти места должны быть визуально невидимыми для первого взгляда. Если это не так, то качество выполненной работы неудовлетворительное.

Заказывать кованую дверь следует по размерам входного проёма в дом. Кроме этого, на размер влияют состояние стен дома, габариты и дизайн будущего изделия.

Самостоятельно снимать размеры проёма не стоит. Правильным будет пригласить опытного замерщика от фирмы, в которой будете покупать или заказывать дверь. В этом случае непредвиденные сложности и ошибки будут в зоне их ответственности. Выбор дизайна полностью зависит от заказчика. Мастера ковки в состоянии воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею.

При оценке используемых в конструкции уплотнителей и утеплителей, сложности монтажа стоит придерживаться стандартных правил, на которые обычно ориентируются внимательные покупатели. Уникальная красивая входная кованая дверь может стать своеобразной визитной карточкой хозяина, подчеркнуть его вкусовые пристрастия в области дизайна. При этом она надёжно защитит дом от посторонних шумов и нежелательных гостей.