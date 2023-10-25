Наверное, многие уже слышали про входные алюминиевые двери, но в нашей стране они относительно недавно. Разберемся почему такой тип дверей стремительно набирает популярность.

Алюминий относится к типу легких и пластичных металлов. Можно долго и нудно перечислять физические и химические свойства данного элемента, однако остановимся на тех, которые будет особенно актуальны при рассмотрении текущей темы.

При невысокой массе обладает внушительным запасом прочности;

Не поддается коррозии;

Не восприимчив к воздействию высоких и низких температур;

Отлично сопротивляется химическому воздействию.

Изделия из алюминия:

Не вызовут проблем в уходе;

Выглядят стильно и современно;

Сочетают в себе как функциональную, так и эстетическую составляющую.

Технология изготовления дверей из данного металла значительно проще технологии изготовления аналогов из стали. Нет необходимости привязываться к размерной линейке, ведь теперь можно спокойно выполнить изделие на заказ, скорректировав при этом его длину, ширину и общую конфигурацию.

Подобрать дверь под готовый дизайн проект становится не просто легкой, но еще и увлекательной задачей, ведь вы можете воплотить в жизнь почти любые идеи.

Легкость - визитная карточка дверей из алюминия

Все знают, что алюминий легкий металл, двери с использованием его сплавов значительно легче, чем если бы использовалась сталь.

Ряд преимуществ:

Монтаж заметно проще. Здесь сразу несколько факторов - во-первых легче и удобнее разгружать после доставки и перемещать до места монтажа. Поднять, положить и установить не вызовет затруднений.

За счет скромного веса дверь не будет оказывать деструктивное воздействие.

Устойчивость к взлому и повреждениям.

Скорее всего, когда вы читали про преимущества алюминия, вам бросилась в глаза фраза "Устойчивость к взлому и повреждениям".

"Как же так?!" - спросите вы. Неужели маркетинговый ход? Ведь все знают, что алюминий мягкий металл.

Это правда, если речь идет о металле в чистом виде. Но что, если взять сплав алюминия с другими химическими элементами? Например, как вам такой вариант: алюминий, магний и кремний? Вот тогда вы получите весьма интересный результат, который обладает высоким запасом прочности и носит название "Авиаль".

Авиаль еще называется - авиационный алюминий, потому что используется в авиастроительной отрасли. Только представьте, какие перегрузки может испытывать самолет и вопрос прочности больше не будет вас беспокоить.

Алюминиевая дверь прослужит долго

Мы уже говорили про устойчивость алюминия к воздействию агрессивной внешней среды и его способности не поддаваться коррозии. Еще мы выяснили, что закаленные сплавы алюминия, такие как авиаль имеют высокую прочность и даже применяются в авиастроении.

Теперь добавим, что авиаль замечательно переносит воздействие ультрафиолетовых лучей, холода и высоких температур, не слабо поддается химическим и физическим воздействиям.

Выбирая дверь из алюминия, можно быть на сто процентов уверенным, что по прошествии времени, дверь не потеряет свой первоначальный вид, Не утратит геометрию (проще говоря, ее не "поведет" от высоких или низких температур) и функционал (она не переклинит, не перестанет закрываться или открываться).

Все вышеперечисленное делает дверь из алюминия - идеальным вариантом для использования в загородных домах.

Алюминий будучи нетоксичным материалом безопасен для здоровья. Не вызывает аллергических реакций, не выделяет в воздух вредных веществ и химических соединений. Аллергики могут спать спокойно.

Для загородного дома алюминиевая дверь - идеальный вариант

Часто бывает так, что загородные дома имеют нестандартную планировку и внешний вид. Не существует определенного стандарта для габаритов оконных и дверных проемов. Без проблем можно заказать изготовление алюминиевой двери по заданным чертежам.

Двери из стали не дадут такой возможности. Технология изготовления не позволит так легко играть с размерами и конфигурацией.

Итак, вы выбрали алюминиевую дверь для своего загородного дома. Это верное решение, но тогда...

Терморазрыв двери из алюминия

Терморазрыв - это такая прослойка материала с низкой теплопроводностью. Она устанавливается между внешней и внутренней поверхностями двери и нарушает (в хорошем смысле) процесс теплопередачи между ними.

Низкие температуры зимой воздействуют на вашу дверь снаружи, но внутренняя поверхность не соприкасается с внешней, потому что отделена той самой прослойкой. Соответственно, холод не передается от внешней поверхности к внутренней, все, теплопотери стремятся к нулю. Вы не тратите лишние деньги на отопление вашего жилища, потому что от входной двери больше не идет ледяной воздух.

Еще одно преимущество терморазрыва - отсутствие необходимости оборудовать тамбур, тем самым значительно экономится пространство.

Тамбур - неотапливаемое помещение между входной дверью на улицу и дверью в дом. Буферная зона, где холодный воздух смешивается с горячим, что позволяет избежать образования наледи на дверях ее отпотевания и повреждения.

Итак, мы выяснили, что терморазрыв снижает теплообмен между поверхностями, но его наличие не отменяет факт необходимости утепления двери и ее шумоизоляции.

Утепление позволяет решить и проблему звукоизоляции. Полость между поверхностями двери заполняется различными материалами, причем материалы укладываются слоями, что дает максимальный эффект.

Главное использовать качественные и безопасные материалы. На рынке сегодня представлены бюджетные модели дверей без утепления (полые внутри). Теоретически, утеплить такую дверь самостоятельно возможно, но в любом случае, вам не удастся добиться тех же результатов как в заводских условиях.

При выборе двери всегда интересуйтесь, какие материалы были применены для изготовления. Добросовестные производители всегда предоставят вам документы, подтверждающие качество, безопасность и экологичность используемых материалов. Соответствие нормам ГОСТ - обязательное условие и указывается в документах.

Ну и конечно нельзя обойти стороной уплотнители.

Ведь щели между дверью и коробом - неизбежный факт, вне зависимости от того, насколько профессионально был выполнен монтаж.

Уплотнители бывают двух видов - резиновые и магнитные. Магнитные - современный и технологичный вариант. Но и с помощью резиновых добиваются впечатляющих результатов. Главное, соблюдать рекомендации по установке.

Подводим итоги

Двери из алюминия - современный и практичный вариант. Не тяжелые, изготавливаются по индивидуальному проекту (с дверями из стали так не получится), долговечные, отлично противостоят воздействию окружающей среды, а также физическому и химическому воздействию, прочные и стильные.

Выбирайте дверь от зарекомендовавших себя производителей, и она прослужит вам долго, даря тепло, уют и комфорт, а еще даст чувство защищенности и спокойствия.