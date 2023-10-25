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Входная дверь с окном: особенности конструкции, плюсы и минусы, критерии выбора, фото дизайна

#Входные двери #Двери #Дизайн

Существуют различные виды входных дверей, которые создают “лицо” дома. К входной двери предъявляются особые требования: она должна выглядеть презентабельно, быть прочной, создавать барьер, не пропуская в помещение холод. Любая дверь со временем изнашивается, но сейчас есть возможность выбирать такое изделие, которое прослужит долгие годы, сохранив свои характеристики.


Двери со стеклянными вставками обладают ощутимыми преимуществами по сравнению с глухими полотнами. Они пропускают в помещение больше света, а необычное оформление стекла с декором выполняет эстетическую функцию. Сделать удачный выбор поможет ознакомление с особенностями такого типа дверей.

Преимущества и недостатки входных дверей с окном

Двери, конструктивной особенностью которых является окно, имеют свои особенности. 

Преимущества двери с окном: 

  • Глухие двери обычно располагаются в участке стены, в котором отсутствует окно. Это создает излишне затененное пространство в комнате. Как правило, это прихожая, в которой не лишним будет источник света. Если в же в двери установлено окно, в комнату проникает солнечный свет, и включать свет в прихожей не будет необходимости.
  • Необычным решением может стать металлическая дверь с окном. Такая дверь сделайте экстерьер дома привлекательнее.


Также можно отметить один недостаток дверей с окном: дверь менее безопасна, чем глухая, так как любое окно ослабляет конструкцию и дает дополнительный обзор. Этот недостаток практически устраняется установкой закаленного стекла.

Толщина самого прочного — не менее 70 мм. Также устанавливается дополнительное укрепление кованой решеткой. Она изготавливается различных форм и размеров, поэтому можно подобрать решетку, которая будет выполнять декоративную функцию.

По каким параметрам выбирать дверь со стеклом 

Двери выполняются с разными конструктивными особенностями, габаритами и другими параметрами. 

Чтобы подобрать модель, нужно учесть: 

  • Габариты дверного полотна. Двери могут быть стандартных или нестандартных, которые обычно выполняются на заказ.
  • Тип открывания. Дверь может открываться вправо или влево.
  • Толщина дверного полотна — чем она больше, тем безопаснее дверь.
  • Стеклопакет может быть с одной или несколькими камерами (2,3).
  • Предусмотрено ли усиление металлической решеткой.
  • Внешняя и внутренняя отделка.
  • Уплотнение полотна.
  • Теплоизоляция.
  • Качество фурнитуры.
  • Особенности и сложность дизайна.
  • Наличие дополнительной задвижки или замка.
  • Наличие дополнительных функций, порога, третьей пути и т.д.

 
Рассмотренные параметры влияют на стоимость двери, ее прочность, вес и безопасность. Входные двери изготавливаются из углеродистой стали, с применением высокоточного оборудования, благодаря чему удается достичь максимального качества исполнения. 

В результате использования этого материала, создается защита от коррозии. Внутри двери обрабатываются станками, которые формируют ребра жесткости.


Где применяются входные двери с окнами 

Входная дверь, которая выполнена сплошным полотном обычно используется в качестве барьера. Изделия со стеклянной вставкой могут выполнять декоративную функцию. 

Такие двери могут стать дополнением интерьера, поэтому дверь со стеклом можно установить: 

  • На входе в торговый центр, магазин, офис, другие учреждения. Для этой цели подойдут двери с витражными стеклами или защитной ковкой. Такой декор делает входную дверь более солидной.

  • В качестве части входной группы в коттедже, жилом доме или административном здании. Дверь может стать самостоятельным элементом конструкции.

  • В качестве двери в подвал или на склад. Это позволит создать дополнительный источник света в помещении.

  • Двери, соответствующие правилам пожарной безопасности, устанавливают на производственных объектах.

В декоре, при создании двери со стеклянной вставкой, применяется витражное стекло, ковка, тонировка, лазерная резка и элементы из металла.


Конструктивные особенности окна на входной двери 

Окно состоит из стеклопакета или стекла, прижимной рамы, уплотнителя и дополнительных деталей. Дверь может быть укреплена стеклопакетом из бронестекла, или нескольких стеклянных листов. Для соединения стекол используются герметики и дистанционная рама. 

При таком способе изготовления создаются герметичные воздушные камеры. 

По количеству камер стекла бывают: 

  • Однокамерные. Изготавливаются из стекол с высокой светопропускающей способностью. Между двумя стеклами создается воздушная камера.

  • Двухкамерные. Стеклопакет составляется из трех стекол, между которыми формируется пространство в 1 см. Двойные стеклопакеты применяются для входных дверей и витрин. 

Существует способ соединения стекол, который позволяет создать защиту от осколков. При ударе на поверхности появляется только трещина.

  • Трехкамерные. Конструкция такого типа создается из четырех стекол, в результате соединения которых получается камера толщиной 6 см.

 
На свойства стеклопакета также оказывает влияние толщина стекол. стандартная толщина стекла составляет 4 мм. Более плотные стекла, изготовленные толщиной 6 мм. 

Существуют и другие варианты, когда:

  • Внешнее стекло выполняется толщиной 8-12 мм.
  • Устанавливается внешнее бронированное стекло.

Способы крепления стекла на входной металлической двери

Прочность стеклопакета — важный параметр, но также большое значение имеет способ крепления стекла на дверном полотне. 

Крепление осуществляется следующим образом: 

  • в качестве основания используется металлический профиль;
  • в профиль укладывается стеклопакет;
  • герметизируются зазоры;
  • производится фиксация прижимным профилем. 

В результате такого способа крепления, стеклопакет плотно устанавливается и крепко фиксируется в дверном полотне.

Особенности витражного стекла для входных дверей

Особым шиком обладают двери с витражными стеклами. Изделия из такого стекла отличаются разнообразием в цветовых решений, дизайном, исполнением.
 

 
Такие стекла позволяют скрыть то, что находится в помещении, и могут стать отличной заменой глухим дверным полотнам. Техника исполнения витражных стекол позволяет воплотить разнообразные дизайнерские решения, в стиле хай-тек, арт-деко, японском, готическом, китайском стилях.

Установку в дверное полотно производят двумя способами: пленочный и заливной.

  • Заливные витражи создаются с применением ручной работы. Результат работы зависит от мастерства художника и опыта мастера. Рисунок в процессе работы создает рельеф. 
Технология также включает элементы, которые создает компьютерная программа и программное оборудование. Такие витражи практичные, экологичные, безопасные и отличаются разнообразием дизайнов.

  • Пленочные витражи изготавливаются при помощи современного оборудования. Процесс заключается в наклеивании специальной пленки, которая закрепляется каймой из олова или свинца. 

Изделия не менее эстетичны, чем традиционные витражи, а также имеют рад преимуществ. Это небольшой вес, ровная поверхность, повышенная безопасность, низкая себестоимость. Выполнение происходит по эскизу, по которому рисунок наносится на стекло.


Особые свойства бронированного и пожаростойкого стеклопакета для входных дверей

Выбирая дверь со стеклопакетом, обратите внимание на бронированные и жаростойкие изделия. Они отличаются повышенной прочностью: стекло невозможно разбить или повредить.

Противопожарные конструкции в свою очередь защищает от огня. Устанавливается на жаропрочные металлические двери. 

Конструкция приобретает следующие характеристики:

  • теплоизоляция;
  • звукоизоляция;
  • высокая светопроскаемая способность;
  • небольшой вес;
  • прочность.

Качество жаропрочных дверей из металла подтверждается проводимыми испытаниями, опытом и официальными сертификатами.

Теплоизоляция входных дверей с окном

Для жителей частных домов при установке входных дверей большую роль играет теплоизоляция полотна. Важно, чтобы дверь не только защищала от взлома, но и сохраняла тепло внутри помещения. Для утепления в конструкции современных металлических дверей создают терморазрыв, который не позволяет передавать холодный воздух внутрь.
 

 
В дверях со стеклопакетом термоизоляция осуществляется таким же способом. Конструкция герметична, и предусматривается  терморазрыв. Это не позволяет двери потерять своих свойств.

Шумоизоляция входных дверей с окном

 В частном доме может быть достаточно шумно, из-за особенностей его расположения. Например, рядом может быть проезжая часть или железнодорожные пути. В этом случае хозяевам нужно позаботиться о шумоизоляции своего жилища.


Уровень защиты от шума зависит от количества камер в стеклопакете. Однокамерные модели не обеспечивают защиту от шума. Подходящий вариант — это трехкамерные изделия. Они обеспечивают защиту от звуков с улицы.

Что учесть перед покупкой входной двери со стеклопакетом

Модели дверей достаточно разнообразны. Ассортимент содержит много вариантов, отличающихся по внешним и конструктивным характеристикам. 

Подобрать правильный вариант, отвечающий вашим требованиям, можно с учетом факторов: 

  • где будет устанавливаться дверь;
  • необходимость обеспечения пожаробезопасности;
  • необходимый дизайн и стиль дверного полотна;
  • частота и интенсивность использования (сколько людей ежедневно проходят через дверь);
  • бюджет, на который вы рассчитываете.


Перед покупкой следует изучить характеристики понравившихся моделей, а также посоветоваться со специалистами.

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