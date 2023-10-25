Существуют различные виды входных дверей, которые создают “лицо” дома. К входной двери предъявляются особые требования: она должна выглядеть презентабельно, быть прочной, создавать барьер, не пропуская в помещение холод. Любая дверь со временем изнашивается, но сейчас есть возможность выбирать такое изделие, которое прослужит долгие годы, сохранив свои характеристики.
Двери со стеклянными вставками обладают ощутимыми преимуществами по сравнению с глухими полотнами. Они пропускают в помещение больше света, а необычное оформление стекла с декором выполняет эстетическую функцию. Сделать удачный выбор поможет ознакомление с особенностями такого типа дверей.
Преимущества и недостатки входных дверей с окном
Двери, конструктивной особенностью которых является окно, имеют свои особенности.
Преимущества двери с окном:
- Глухие двери обычно располагаются в участке стены, в котором отсутствует окно. Это создает излишне затененное пространство в комнате. Как правило, это прихожая, в которой не лишним будет источник света. Если в же в двери установлено окно, в комнату проникает солнечный свет, и включать свет в прихожей не будет необходимости.
- Необычным решением может стать металлическая дверь с окном. Такая дверь сделайте экстерьер дома привлекательнее.
Также можно отметить один недостаток дверей с окном: дверь менее безопасна, чем глухая, так как любое окно ослабляет конструкцию и дает дополнительный обзор. Этот недостаток практически устраняется установкой закаленного стекла.
Толщина самого прочного — не менее 70 мм. Также устанавливается дополнительное укрепление кованой решеткой. Она изготавливается различных форм и размеров, поэтому можно подобрать решетку, которая будет выполнять декоративную функцию.
По каким параметрам выбирать дверь со стеклом
Двери выполняются с разными конструктивными особенностями, габаритами и другими параметрами.
Чтобы подобрать модель, нужно учесть:
- Габариты дверного полотна. Двери могут быть стандартных или нестандартных, которые обычно выполняются на заказ.
- Тип открывания. Дверь может открываться вправо или влево.
- Толщина дверного полотна — чем она больше, тем безопаснее дверь.
- Стеклопакет может быть с одной или несколькими камерами (2,3).
- Предусмотрено ли усиление металлической решеткой.
- Внешняя и внутренняя отделка.
- Уплотнение полотна.
- Теплоизоляция.
- Качество фурнитуры.
- Особенности и сложность дизайна.
- Наличие дополнительной задвижки или замка.
- Наличие дополнительных функций, порога, третьей пути и т.д.
Рассмотренные параметры влияют на стоимость двери, ее прочность, вес и безопасность. Входные двери изготавливаются из углеродистой стали, с применением высокоточного оборудования, благодаря чему удается достичь максимального качества исполнения.
В результате использования этого материала, создается защита от коррозии. Внутри двери обрабатываются станками, которые формируют ребра жесткости.
Где применяются входные двери с окнами
Входная дверь, которая выполнена сплошным полотном обычно используется в качестве барьера. Изделия со стеклянной вставкой могут выполнять декоративную функцию.
Такие двери могут стать дополнением интерьера, поэтому дверь со стеклом можно установить:
- На входе в торговый центр, магазин, офис, другие учреждения. Для этой цели подойдут двери с витражными стеклами или защитной ковкой. Такой декор делает входную дверь более солидной.
- В качестве части входной группы в коттедже, жилом доме или административном здании. Дверь может стать самостоятельным элементом конструкции.
- В качестве двери в подвал или на склад. Это позволит создать дополнительный источник света в помещении.
- Двери, соответствующие правилам пожарной безопасности, устанавливают на производственных объектах.
В декоре, при создании двери со стеклянной вставкой, применяется витражное стекло, ковка, тонировка, лазерная резка и элементы из металла.
Конструктивные особенности окна на входной двери
Окно состоит из стеклопакета или стекла, прижимной рамы, уплотнителя и дополнительных деталей. Дверь может быть укреплена стеклопакетом из бронестекла, или нескольких стеклянных листов. Для соединения стекол используются герметики и дистанционная рама.
При таком способе изготовления создаются герметичные воздушные камеры.
По количеству камер стекла бывают:
- Однокамерные. Изготавливаются из стекол с высокой светопропускающей способностью. Между двумя стеклами создается воздушная камера.
- Двухкамерные. Стеклопакет составляется из трех стекол, между которыми формируется пространство в 1 см. Двойные стеклопакеты применяются для входных дверей и витрин.
Существует способ соединения стекол, который позволяет создать защиту от осколков. При ударе на поверхности появляется только трещина.
- Трехкамерные. Конструкция такого типа создается из четырех стекол, в результате соединения которых получается камера толщиной 6 см.
На свойства стеклопакета также оказывает влияние толщина стекол. стандартная толщина стекла составляет 4 мм. Более плотные стекла, изготовленные толщиной 6 мм.
Существуют и другие варианты, когда:
- Внешнее стекло выполняется толщиной 8-12 мм.
- Устанавливается внешнее бронированное стекло.
Способы крепления стекла на входной металлической двери
Прочность стеклопакета — важный параметр, но также большое значение имеет способ крепления стекла на дверном полотне.
Крепление осуществляется следующим образом:
- в качестве основания используется металлический профиль;
- в профиль укладывается стеклопакет;
- герметизируются зазоры;
- производится фиксация прижимным профилем.
В результате такого способа крепления, стеклопакет плотно устанавливается и крепко фиксируется в дверном полотне.
Особенности витражного стекла для входных дверей
Особым шиком обладают двери с витражными стеклами. Изделия из такого стекла отличаются разнообразием в цветовых решений, дизайном, исполнением.
Такие стекла позволяют скрыть то, что находится в помещении, и могут стать отличной заменой глухим дверным полотнам. Техника исполнения витражных стекол позволяет воплотить разнообразные дизайнерские решения, в стиле хай-тек, арт-деко, японском, готическом, китайском стилях.
Установку в дверное полотно производят двумя способами: пленочный и заливной.
- Заливные витражи создаются с применением ручной работы. Результат работы зависит от мастерства художника и опыта мастера. Рисунок в процессе работы создает рельеф.
- Пленочные витражи изготавливаются при помощи современного оборудования. Процесс заключается в наклеивании специальной пленки, которая закрепляется каймой из олова или свинца.
Изделия не менее эстетичны, чем традиционные витражи, а также имеют рад преимуществ. Это небольшой вес, ровная поверхность, повышенная безопасность, низкая себестоимость. Выполнение происходит по эскизу, по которому рисунок наносится на стекло.
Особые свойства бронированного и пожаростойкого стеклопакета для входных дверей
Выбирая дверь со стеклопакетом, обратите внимание на бронированные и жаростойкие изделия. Они отличаются повышенной прочностью: стекло невозможно разбить или повредить.
Противопожарные конструкции в свою очередь защищает от огня. Устанавливается на жаропрочные металлические двери.
Конструкция приобретает следующие характеристики:
- теплоизоляция;
- звукоизоляция;
- высокая светопроскаемая способность;
- небольшой вес;
- прочность.
Качество жаропрочных дверей из металла подтверждается проводимыми испытаниями, опытом и официальными сертификатами.
Теплоизоляция входных дверей с окном
Для жителей частных домов при установке входных дверей большую роль играет теплоизоляция полотна. Важно, чтобы дверь не только защищала от взлома, но и сохраняла тепло внутри помещения. Для утепления в конструкции современных металлических дверей создают терморазрыв, который не позволяет передавать холодный воздух внутрь.
В дверях со стеклопакетом термоизоляция осуществляется таким же способом. Конструкция герметична, и предусматривается терморазрыв. Это не позволяет двери потерять своих свойств.
Шумоизоляция входных дверей с окном
В частном доме может быть достаточно шумно, из-за особенностей его расположения. Например, рядом может быть проезжая часть или железнодорожные пути. В этом случае хозяевам нужно позаботиться о шумоизоляции своего жилища.
Уровень защиты от шума зависит от количества камер в стеклопакете. Однокамерные модели не обеспечивают защиту от шума. Подходящий вариант — это трехкамерные изделия. Они обеспечивают защиту от звуков с улицы.
Что учесть перед покупкой входной двери со стеклопакетом
Модели дверей достаточно разнообразны. Ассортимент содержит много вариантов, отличающихся по внешним и конструктивным характеристикам.
Подобрать правильный вариант, отвечающий вашим требованиям, можно с учетом факторов:
- где будет устанавливаться дверь;
- необходимость обеспечения пожаробезопасности;
- необходимый дизайн и стиль дверного полотна;
- частота и интенсивность использования (сколько людей ежедневно проходят через дверь);
- бюджет, на который вы рассчитываете.
Перед покупкой следует изучить характеристики понравившихся моделей, а также посоветоваться со специалистами.