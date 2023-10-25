Надежность – качество, которому уделяется особое внимание при выборе входной двери. Ведь всем нам хочется чувствовать себя безопасно и комфортно в собственном доме или квартире. Хотите узнать, как выбрать действительно надежную входную дверь? Мы расскажем вам это.

Для начала давайте определимся с тем, какие качества включает в себя понятие надежность. Многие ошибочно думают, что оно определяется только прочностью полотна и степенью защиты от взлома.





При этом люди совершенно забывают о том, что входная дверь должна защищать не только от проникновения злоумышленников, но и от холода и посторонних звуков. С этой задачей вполне справляются надежные входные двери из стали. Такие полотна способны стать отличной преградой на пути взломщиков и агрессивных воздействий внешней среды.

Главные критерии выбора надежной входной двери

Поговорим подробнее обо всех требованиях, которым должны соответствовать стальные двери, ограждающие вход в дом или квартиру.

Итак, в числе основных требований, предъявляемых специалистами к входным дверям, следует выделить.

Прочность входной двери

Благодаря ей обеспечивается безопасность обитателей дома и их имущества. Этот показатель напрямую зависит от качества и толщины стали, из которой изготовлена наружная поверхность двери.





Действительно надежные входные двери имеют наружное покрытие из стали толщиной не менее 3 мм. Также прочные двери отличаются большим количеством ребер жесткости и наличием дополнительных элементов защиты.

Герметичность входной двери

Хорошая входная дверь должна полностью исключать проникновение в дом или квартиру холода, а также посторонних запахов и звуков. Герметичность обеспечивают качественные тепло- и звукоизоляционные материалы.

Наиболее высок этот показатель у моделей, имеющих тройной контур уплотнения и несколько слоев изоляции.

Простота эксплуатации входной двери

Не забудьте, что надежные входные двери имеют достаточно большой вес. Но, несмотря на это, они должны открываться без особых усилий и легко двигаться. Если этого не будет, то механизмы двери могут в короткие сроки выйти из строя. В этом случае вы рискуете стать заложниками в собственной квартире или доме.





Внешний вид входной двери

Безопасность не должна достигаться за счет потери привлекательного внешнего вида. Подбирайте входную дверь в соответствии со стилем и цветом интерьера прихожей.





Важный критерий надежности входной двери - качественные запорные механизмы и крепкие петли

Эти механизмы играют немаловажную роль в обеспечении безопасности. Вот почему в хорошие двери устанавливают дорогостоящие замки и петли, способные выдерживать значительные нагрузки.





Возможность осуществлять внешнее наблюдение

Обеспечивается за счет установки панорамного глазка и дополнительного оборудования.

Гарантия на входную дверь

Действительно надежные входные двери обязательно имеют гарантию. Убедитесь в том, что гарантийный срок составляет не меньше года.

Учтите, что некоторые модели входных дверей предназначены для обеспечения безопасности в экстренных ситуациях. К ним относятся, например, пуленепробиваемые или противопожарные двери. Если ваш дом или его некоторые помещения нуждаются в дополнительной защите, то, возможно, именно специальные двери будут наилучшим вариантом.

Особенности выбора надежной входной двери

Не забудьте, что на выбор модели влияют не только ее технические характеристики, но и предполагаемые условия эксплуатации.

Важно понимать, что устанавливать дверь с максимальным показателем теплоизоляции в квартиру особого смысла нет. Ведь ей не придется испытывать на себе агрессивные воздействия внешней среды.

А вот входные двери для загородного дома, напротив, должны быть максимально герметичны и морозостойки.

В этом случае отдавайте предпочтение моделям, имеющим не меньше трех контуров уплотнения и несколько слоев теплоизоляции. Идеальный же вариант для домов, построенных в северных районах, – двери с терморазрывом.





Что касается уровня безопасности, то и тут есть свои нюансы. Вы вполне можете сэкономить на входных дверях в том случае, если они отделены от подъезда надежной дверью тамбура, имеющий высокий класс защиты от взлома.

Если же никаких дополнительных преград для злоумышленников не существует, то выбирайте более прочные двери, способные противостоять несанкционированному проникновению в ваше жилище.

Если вы правильно оцените предполагаемые условия эксплуатации и уделите пристальное внимание изучению характеристик конкретных моделей, сделать выбор будет совсем несложно. Вы вполне справитесь с этой задачей самостоятельно, приняв к сведению все изложенные выше советы.