Безупречная работа дверей во многом зависит от петель. Именно благодаря этим незаметным труженикам она выполняет свои основные функции – легко, бесшумно открывается и закрывается. Заводы-изготовители фурнитуры предлагают тысячи вариантов, с самыми разными формами, конструкциями, размерами.

Как не потеряться в этом многообразии? Ведь стоит ошибиться с выбором, и полотно начинает перекашивать, сами петли – надсадно скрипеть и ломаться. Нередки случаи ошибок, когда дверь вообще не удается повесить на выбранные изделия, и приходится все переделывать заново.

На самом деле, чтобы понять, какой именно тип петель нужен, следует определиться с выбором двери, способом ее работы. Только после этого можно идти за фурнитурой.

Функции дверных петель

Какие требования предъявляются к входной двери? Она должна быть прочной и надежной, ведь она обеспечивает безопасность вашего дома и всех членов семьи. Важным фактором является и удобство пользования дверью, потому что взаимодействовать с ней придется ежедневно и на протяжении длительного времени.

Дверная система при кажущейся на первый взгляд простоте, является сложным механизмом, состоящим из взаимосвязанных элементов, каждый из которых должен отрабатывать свою функцию на 100 процентов. Низкое качество одного элемента вредит функционированию всей системы. Это правило распространяется и на дверные петли.

К дверным петлям предъявляются следующие требования:

Они должны быть устойчивы к попыткам взлома.

Обеспечивать гладкое и беззвучное перемещение створки двери.

Под действием постоянных нагрузок не должна происходить деформация конструкции, вызванная перемещением двери.

Давать возможность двери широко открываться, чтобы заносить габаритные предметы.

Служить долго, потому как их замена или ремонт - долгий и трудоемкий процесс.

Скрытые петли для входных дверей

Устанавливаются внутри дверной конструкции, если быть точнее, то внутри дверной коробки. Такой подход удобен тем, что петли скрыты от глаз, что придает двери лаконичный и аккуратный вид. Еще одним плюсом является то, что раз петли спрятаны внутри конструкции то злоумышленники не смогут их повредить или спилить.

Существует и обратная сторона медали:

Дверь, укомплектованная системой скрытых петель не может открываться более чем на 100 градусов, что несомненно вызовет затруднения, когда вы будете заносить или выносить из квартиры крупногабаритные предметы.

Скрытые петли - сложный механизм, поэтому его цена выше чем у наружных петель.

Если сэкономить, то есть риск приобрести получить петли ненадлежащего качества, это приведет к появления неприятных звуков при закрывании и открывании дверной створки, а в дальнейшем к перекосу и заклиниванию.

Чтобы установить скрытые петли придется удалить внушительную часть дверной коробки, что скажется на прочности всей системы.

Удаление части коробки повлечет снижение герметичности, а значит к снижению уровня звуко- и теплоизоляции.

Из-за конструктивных особенностей двери, оснащенные скрытыми петлями позволяют использовать лишь один уплотнительный короб.

Чтобы входная дверь не пропускала в квартиру посторонние запахи и звуки, рекомендуется установка как минимум двух уплотнительных контуров.

Наружные петли для входных дверей

Привариваются к двери с наружной стороны двери. Кто-то утверждает, что дверь с наружными петлями имеет менее привлекательный внешний вид, но это уже вопрос индивидуального восприятия.

Производители качественных дверей следят за тем, чтобы петли имели небольшой размер и при этом сохраняли все функциональные качества. Помимо этого, петли покрываются той же краской что и дверное полотно, поэтому не выглядят инородным элементом.

Бытует мнение, что наружные петли можно спилить, а затем просто вынуть дверь из короба и таким образом проникнуть внутрь квартиры. Это ошибочное мнение. В конструкцию петли вмонтирован стержень из закаленной стали, спилить который, мягко говоря, проблематично, потому что займет много времени и шум при спиливании привлечет много внимания. Люди, которые хотят незаконно проникнуть в вашу квартиру вряд ли обрадуются такому стечению обстоятельств.

Даже если предположить, что петли удалось спилить, вынуть дверь из короба все равно не удастся. Современные двери укомплектованы системой противосъемных ригелей. Это штыри, которые входят в отверстия, расположенные в дверной коробке при закрывании двери. Они удерживают дверное полотно на месте, даже если спилить петли.

Наружные петли имеют ряд неоспоримых преимуществ:

Дверь можно открывать на 180 градусов, прелесть этого вы поймете, когда будете заносить в квартиру новый холодильник.

Стоимость двери с наружными петлями ниже двери со скрытыми.

Дверная конструкция с наружными петлями допускает установку нескольких уплотнительных контуров, а значит повышается уровень шумо- и теплоизоляции.

Наружные петли отлично справляются с большим весом конструкции и прослужат дольше чем скрытые.

Нужен ли подшипник для дверных петель

Вне зависимости от того, выберете вы скрытые или наружные петли, обратите внимание, есть ли в них подшипник.

Петля без подшипника имеет примитивную конструкцию, которую представляет собой ось вращения закрытую корпусом петли.

Петля без подшипника не справится с весом более 70 килограмм, потому что может произойти перекос и заклинивание.

Петли, оборудованные подшипником, распределяют получаемую нагрузку равномерно. В результате чего увеличивается плавность движения дверной створки и срок службы самих петель.

Одна петля справляется с нагрузкой, равной 150 килограммам.

В силу конструктивных особенностей скрытых петель, в них в большинстве случаев не устанавливают подшипник, а значит, процесс износа идет намного быстрее. Будьте внимательны при выборе.

Подшипники бывают:

Шариковыми

Самый распространенный, проверенный временем и надежный вариант. При использовании такого типа подшипников дверь имеет плавный и беззвучный ход.

Износ петель происходит медленно даже при большом весе створки.

Цилиндрическими

Они появились на рынке сравнительно недавно. Однако не стоит выбирать его для входной двери. Как уже говорилось ранее, дверная створка имеет внушительный вес и цилиндр, в силу своей формы и конструктивных особенностей, будет изнашиваться быстрее чем шарики.

Виды петель для входных дверей

Многие производители входных и межкомнатных дверей предлагают полностью укомплектованные модели, со всей необходимой фурнитурой. Такая покупка избавляет от необходимости подбирать подходящие варианты самостоятельно.

Однако далеко не все покупатели согласны с выбором дизайнеров фирмы, да и случаются ситуации, когда замена или установка новых петель – это единственный возможный выход. В этом случае остается только внимательно подойти к процессу, ориентируясь на рекомендации специалистов.

Какие факторы следует учитывать:

В зависимости от того, как будет открываться дверь, нужен определенный тип петель: левый или правый.

В первом случае полотно закреплено в проеме слева, а ручка – справа по отношению к человеку, открывающему дверь на себя.

Во втором – расположение фурнитуры зеркальное.

В случае сомнений, мастера советуют купить универсальный тип, который подойдет для любого способа открывания. У них есть только один минус – изделия неразъемные, то есть, дверь нельзя будет просто снять, придется выкручивать крепежи.

Стандартная российская схема классификации петель на левые и правые не является международной. Изделия, произведенные в Испании, Израиле, Италии и некоторых других странах обозначаются противоположным образом.

Чтобы не ошибиться, лучше схематично нарисовать план помещений с дверями, обозначив, куда именно они будут открываться – в коридор или в комнату, и с какой стороны планируется ставить петли. Продавец-консультант сам предложит подходящие варианты.

Приобретая ввертные модели, следует соблюдать осторожность. Слишком тонкое, дверное полотно из хрупкой, пересушенной древесины часто трескается при вкручивании в его торец крепежей. Необходимо подбирать достаточно толстые полотна из крепких сортов дерева.

Чем тяжелее дверь, тем надежнее должны быть крепежи. Для стальных конструкций оптимальным вариантом будут 3-4 петли с 6-8 отверстиями на каждом крыле. Для пустотелых или филенчатых дверей из древесины и древесных материалов достаточно двух подвесов.

Также дополнительных петель обычно не требуют изделия из закаленного стекла. Однако, если используется толстое, армированное стекло, количество доводят до 3-4, выбирая модели из бронзы, латуни, нержавеющей стали или алюминия.

Длительность эксплуатации зависит не только от ответственности производителей, но и от правильной установки. Нельзя отклоняться от вертикали даже на пару миллиметров, врезать петли в поврежденные косяки или участки полотна.

Легкие дверные полотна крепят на 2-3 подвеса, на равном расстоянии. Средние – на три штуки, располагая две вверху, одну внизу. Тяжелые и высокие двери (более 2,1 метра) вешают на четыре подвеса, по два в верхней и нижней частях.

Ввертные дверные петли

Как правило, такие модели приобретают для дверей с «европритвором». Небольшой выступ-планка на торце, чья толщина равна ¼ толщины дверного полотна, обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию, плотное прилегание.

Закрывая щель между коробкой и полотном, фальц полностью исключает возможность сквозняков. Ввертные петли округлой формы подбирают по цвету и текстуре полотна и наличников. Эргономичные изделия, снабженные декоративными колпачками, гармонично вписываются в дизайн двери.

Скрытые петли для входной двери

Потайные петли для межкомнатных и входных дверей – превосходный, универсальный вариант, предлагаемый брендами из Италии, России, Германии и Китая.

Современная скрытая фурнитура обладает рядом достоинств:

Владельцам недвижимости не нужно тщательно подбирать дизайн петель под интерьер или фасад здания. В закрытом положении такая фурнитура не видна, и не влияет на внешний вид комнаты, коридора;

При монтаже полотна в дверной проем изделия позволяют регулировать его положение по трем осям – вертикали, горизонтали и положение в глубину;

Обычные петли позволяют открывать дверь только до 900, а скрытые – полностью распахивать на 1800, освобождая проем. Данная функция важна в том случае, если требуется пронести крупногабаритную мебель – шкаф, мягкое кресло или диван, провезти человека на инвалидной коляске или с ограниченными двигательными функциями.

Кроме того, полностью, до стены открытая и зафиксированная дверь не мешает свободному передвижению в коридоре.

Есть у конструкции и минус – сложная установка. Для монтажа таких моделей приходится делать отверстия по размеру в торце полотна и в коробке.

Барные дверные петли

Эта разновидность петель недаром носит название «барных» или «метро». Изначально они использовались на входных дверях баров, позволяя им открываться и внутрь помещения, и наружу.

Сегодня их применяют, в основном, в общественных местах:

рестораны, гостиницы;

офисные и торговые центры;

спортивные комплексы;

театры, кинотеатры;

медицинские учреждения, травмпункты.

Удобная система позволяет увеличить пропускную способность входных групп, избежать скопления людей возле входов. Дверь, свободно открывающаяся в любую сторону, избавляет от неловких ситуаций, когда посетитель не знает, куда толкать ручку – на себя или от себя, а также увеличивает шансы людей на спасение в случае пожара или иных аварийных ситуаций.

Особо прочные петли для входных дверей

Если владельцы недвижимости собираются устанавливать на вход прочные стальные двери, требуется особая фурнитура. Стандартные петли, рассчитанные на тонкий древесный массив или МДФ, просто не выдержат вес металлических листов и рамы, доходящий до 150 кг.

Более того, входная дверь ежедневно и интенсивно используется, пропуская домочадцев, гостей или посетителей. Именно поэтому производители предлагают усиленные модели из высококачественной стали, более крупных размеров.

Для обеспечения безопасности и приватности внутренних помещений, изделия снабжаются механизмом противоснятия. Их крылья имеют рельефную структуру: на одном сделаны одна-две выемки, а на втором – выступы точно по размеру.

При закрытых дверях они совмещаются друг с другом, и не позволяют снять входную дверь, просто приподняв. Иногда систему противоснятия заменяют единственным длинным штырем на одном крыле, который входит в отверстие в дверном полотне.

Как правильно выбрать петли на входную дверь

При подборе определенных моделей ориентируются на ряд параметров.

Количество, размер и материал петель, в первую очередь, зависит от массы и ширины полотна. Ответственные производители предоставляют к своей продукции специально рассчитанные графики и таблицы, в которых указывается, какие именно петли, из какого материала и в каком количестве следует использовать для конкретного дверного полотна.

Использование слишком слабых изделий или в недостаточном количестве приводит к преждевременному износу и необходимости ремонта.

Если планируется использовать накладные, врезные или ввертные модели, их наружная, видимая часть должна соответствовать окружающей обстановке, стилистике помещения и дизайну двери.

Важно учесть, в какую сторону будет открываться полотно – вправо или влево. Если есть сомнения, лучше брать универсальные модели.

Разброс цен на данный тип фурнитуры колеблется от нескольких десятков рублей до нескольких тысяч. Все зависит от бренда, материала, габаритов изделия. Лучше всего пользоваться продукцией фирм, проверенных временем и отзывами довольных клиентов.

Если нет уверенности в самостоятельном выборе, специалисты рекомендуют приобретать двери в сборке, полностью укомплектованные фурнитурой на заводе-изготовителе. Производитель сам подбирает идеально соответствующие типы петель, их количество, что гарантирует длительную, безупречную службу.