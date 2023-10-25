Дверные петли – то, на чем держится дверь и то, что делает ее функциональной. Это важнейшая часть дверной фурнитуры. Поэтому о них – со всей серьезностью.

Классификация дверных петель

Неправильно подобранные петли могут стать причиной многих неудобств, перекоса дверей и лишних трат.

Поэтому давайте прежде всего разберемся в разновидностях. Дверные петли классифицируют по нескольким признакам:

по месту установки;

по способу крепления к коробке;

по материалу изготовления;

по типу конструкции.

По месту установки – либо петли для входных дверей, либо для межкомнатных. Понятно, что входные петли более прочные и массивные. Конструктивной особенностью входных петель является также то, что они часто снабжены специальным механизмом, предупреждающим их снятие.

Конструктивные особенности дверных петель

Мы дальше будем говорить об обычных внутриквартирных дверях.

Конструктивно они подразделяются на несколько разновидностей:

накладные, или съемные;

врезные – петли «бабочка»;

угловые;

универсальные;

ввертные;

скрытые;

двусторонние.

Теперь – о каждой разновидности более подробно.

Накладные (карточные) петли для межкомнатных дверей: плюсы и минусы

Карточные, съемные, накладные петли – наиболее простые из всех перечисленных и, пожалуй, самые распространенные. Они представляют из себя две пластины, на одной из которых имеется воронка, на другой – штырь, таким образом они крепятся друг к другу.

Эти петли известны еще с незапамятных времен. Их ковали вручную кузнецы, и двух одинаковых изделий найти было нельзя. Сегодня, конечно, петли штампуются на конвейере и имеют стандартные размеры.

Причины их неослабевающей популярности в том, что:

Очень простой монтаж, крепится обычными шурупами.

Позволяет быстро снять дверь с петель, когда это требуется.

Они обладают высокой грузоподъемностью. Тяжелая дверь из массива дуба, например, им вполне по силам.

Они долговечны. Гарантия – до 10 лет. На самом деле они порой переживают и саму дверь.

Работают плавно и мягко.

Минусы в том, что надо знать сторону двери – левая петля, правая петля. Они друг друга никак не заменяют. Дверь с такими петлями подойдет не к каждому интерьерному стилю. Еще один недостаток является продолжением достоинства. Дверь легко снять с петель и унести.

Петля «бабочка» – это та же накладная петля, которая складывается до толщины одной карты из-за выреза, напоминающего крылья бабочки, откуда и название. У этих петель есть свои специфические достоинства и недостатки.

Плюсы:

Быстрый и легкий монтаж.

Одинаково подходят и к левым, и к правым дверям.

Недорого стоят.

Минусов, к сожалению, больше:

Низкая грузоподъемность. Тяжелую дверь из массива они не выдержат.

Снять их, как обычные карточные петли, нельзя.

К сожалению, они часто бывают низкого качества. Долгой службы от них ждать не приходится.

Из-за низкой несущей способности этих петель двери часто провисают.

Они видны на торце двери, что не очень эстетично выглядит.

Не так заметны врезные петли, которые являются разновидностью накладных. Для их установки делают углубление в торце монтируемой двери, затем петлю прикручивают шурупами. В результате при закрытой двери видны только поворотные оси пластин.

Универсальные петли для межкомнатных дверей

Универсальные петли, как видно из названия, подходят для любой двери.

Помимо этого, обладают следующими достоинствами:

Большая грузоподъемность. Может выдержать двери весом до 80 килограммов. Более тяжелых межкомнатных дверей просто не бывает.

Очень долговечные работают так же долго, как съемные. При правильной установке переживут дверь.

Двери на таких петлях уже так просто не снять. Нужна отвертка и 5 минут времени. Еще один минус – подойдут не ко всякому интерьерному стилю. В обстановке хай-тек, например, они будут звучать диссонансом.

Особенности ввертных межкомнатных дверных петель

Ввертные петли – это уже не6сколько другая песня. Они представляют из себя две симметрично расположенные части с отверстиями для крепежных шурупов. Вместо пластин у них цилиндры, которые вворачиваются в дверную раму и в дверную створку.

Лучше всего они подходят для дверей с «европритвором». Мода на эти петли пришла к нам как раз оттуда. Давайте оценим их достоинства и недостатки.

Достоинства:

Они практически не видны, дверь выглядит аккуратно.

Их можно регулировать, они позволяют устранить перекосы.

Самые дешевые из того, что предлагает рынок.

А вот и недостатки:

Поскольку они вкручиваются прямо в дверь, полотно должно быть достаточно толстым.

Низкая грузоподъемность, не более 30 килограммов.

Монтаж несколько сложнее, для него нужен шаблон.

Двух петель, как правило, не достаточно. Даже легкие двери рекомендуется вешать на три петли.

Дверь с коробки снять невозможно без отвертки.

Для наших стандартных дверей ввертные петли не подходят.

Угловые и двусторонние петли для межкомнатных дверей

Угловые петли отличаются от обычных накладных только тем, что вместо пластин у них профильные уголки. Крепятся шурупами врезным способом, подходят для дверей с притвором. Двусторонние петли – еще одна разновидность карточных навесов.

Они характерны тем, что позволяют двери открываться в обе стороны – внутрь и наружу. Их еще называют барными, и устанавливают их обычно в общественных или питейных заведениях. Внутри квартиры – не целесообразно.

Скрытые петли для межкомнатных дверей

Скрытые петли, их еще называют потайными, потому что при закрытой двери их совершенно не видно. Имеют как минимум три поворотных оси и монтаж их довольно сложен. Такими петлями двери снабжаются прямо на производстве. Найти их в магазинах очень сложно.

Они позволяют регулировать дверь в трех плоскостях – по горизонтали, вертикали и по силе прижима. Для этого достаточно просто подкрутить винты, не снимая полотно. Это те самые двери, которые полностью подойдут к современным стилям – хай-тек, модерн, футуризм и так далее. Ну а теперь разоблачим это новшество:

Имеют малый угол распахивания. Крупногабаритные предметы через такую дверь не внесешь.

Их не видно только при закрытой двери. При открытой вся конструкция наружу.

Особые требования к толщине полотна. Дверь должна быть не тоньше 4 сантиметров.

Сложная дорогостоящая врезка.

Снять дверь с петель, если понадобится ремонт, очень сложно.

Сами петли тоже очень дорогие.

Имеет ли смысл устанавливать в квартире такие петли – решать вам. К тому же если вы бескомпромиссный поклонник остро современных стилей, то это единственный вариант.

Из чего изготавливают дверные петли

Что касается материала изготовления, то здесь нет большого разнообразия. Петли делают из нержавеющей стали, из латуни. Их покрывают эмалью, хромируют, делают их «под золото», «под бронзу» и так далее. Вкратце – характеристика этих материалов.

Петли из латуни не подвержены коррозии и истиранию. Однако, со временем могут потемнеть. Другое дело, если это латунно-цинковый сплав. Ему не страшна коррозия и он очень прочен.

Стальные петли – самые дешевые, это обычная штамповка. Да, они прочные, но со временем может появиться скрип. Если это обычная сталь, не нержавейка, то значит еще подвержена коррозии.

Как выбрать дверные межкомнатные петли

И начнем с самых простых и распространенных – карточных съемных петель.

На что обратить внимание:

Выясните, левые или правые вам нужны петли. Это довольно просто: если дверь на себя открывается левой рукой, вам нужны левые петли. Если правой – правые. Ключевое слово «на себя».

Определите, насколько толщина карт соответствует габаритам вашей двери.

Выберете материал – сталь или латунь. Латунь меньше скрипит и мягче ходит. Но стоят такие петли в несколько раз дороже стальных.

Проверьте, есть ли в петле подшипники. Они обеспечивают более плавное хождение двери и продлевают срок службы петель.

Ищите накладные петли с регулировкой по высоте. Если дверь провиснет (а это почти неизбежно), ее можно будет подтянуть отверткой.

К универсальным петлям требования те же самые. Кроме «левая-правая где сторона». Более жесткие – к подшипникам. Они должны быть обязательно. Ввертные петли выбирайте так, чтобы их можно было отрегулировать в трех измерениях.

Помните об особых требованиях к толщине полотна. Таких петель на двери должно быть не меньше трех. Имейте ввиду, что ввертные петли встречаются левые и правые. Обязательно уточните этот момент перед покупкой.

Самое сложное – правильно подобрать невидимые петли.

Тут важно обратить внимание на следующие параметры:

Они могут быть универсальными, правыми или левыми. Учтите прежде всего это

Имеет ваша дверь наличники, или нет. Это тоже важно.

Допустимая толщина дверного полотна – один из основных критериев, определяющих, годятся ли вообще такие петли.

Сколько точек опор имеют петли. От этого зависит мягкость их хода.

Предельная грузоподъемность. Петли-невидимки – большие неженки, их предельная нагрузка – 40 килограммов. Так что хорошая дверь из массива им не по зубам. Да, бывают петли, которые выдержат и 120 килограммов, но стоят такие очень дорого.