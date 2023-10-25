Фурнитура считается сопутствующим элементом, на которую мало обращают внимание при покупке, но именно от нее зависит, насколько будет удобно пользоваться дверями. Раздвижные конструкции имеют множество преимуществ, что и определяет популярность использования таких моделей в домах и квартирах. Элементы изделий могут иметь запорные механизмы и защелки, которые применимы не только в полотнах, но и в шкафах-купе, если в них есть необходимость.





Разновидности ручек для раздвижных дверей



Такой тип фурнитуры имеет большое количество модификаций и изготавливается из разных материалов, что и определяет, как долго она прослужит без поломок и насколько будут гармонично выглядеть на полотне.





Ручка для раздвижных дверей значительно отличается от традиционных вариантов, ведь она должна иметь минимум выступающих частей, которые могут нарушить работу системы. Особенно это касается кассетных механизмов, способных полностью скрываться в полости стены и нуждающихся в определенной модели фурнитуры для открывания и закрывания полотен.



Независимые ручки для раздвижных межкомнатных дверей

Изготавливают в виде врезных выемок из разных материалов, которые позволяют раздвигать и задвигать конструкцию. В простых моделях запорные механизмы отсутствуют, что делает их надежными, легкими в установке и заменяемыми при необходимости.





Независимые ручки монтируются внутрь двери, и они не выходят за пределы ее поверхности. Такие элементы могут быть оснащены магнитами, которые удерживают полотна в закрытом состоянии, при этом они без усилий открываются.

Данный тип фурнитуры может использоваться в шкафах-купе и в межкомнатных дверях, но не предназначены для кассетных и стеклянных полотен, где необходимы специальные ручки.







Врезные ручки с защелкой для раздвижных дверей

Конструкция дополнена фиксирующим устройством. Защелка может автоматически срабатывать при соприкосновении двух полотен и блокироваться при необходимости. Открытие производится с помощью кнопки или небольшого ползунка, которые находятся в полости ручки и не препятствуют движению полотна по направляющим.

Такая фурнитура часто устанавливается на кассетные механизмы дверей, что позволяет им свободно работать в стесненных условиях.





Ручки с замком для раздвижных дверей

В такой элемент встраивается «личинка», которая позволяет запирать дверь на ключ при необходимости. Конструкция ручки более крупная и редко применяется на раздвижных полотнах в квартирах и домах, но имеет право на существование. Механизм позволяет с одной стороны, открыть дверь с помощью ключа, с другой – небольшим поворотным элементом или кнопкой.





Ручки для кассетных раздвижных дверей

Такая фурнитура имеет одно отличие от независимого врезного варианта – это специальное приспособление, которое устанавливается в торец двери и позволяет легко вытянуть ее из пенала. Это может быть небольшая петля или скоба, выполненная из одного материала с ручкой.

Обычно такие элементы устанавливаются на производстве, но они иногда выходят из строя, поэтому замена их достаточно простая процедура, которую можно выполнить самостоятельно.





Ручки-купе для раздвижных дверей

Самые простые конструкции, которые часто устанавливаются на изделиях в процессе производства. По сути, такая ручка выглядит как небольшая врезная накладка на дверь, что обеспечивает зацеп при открывании. Максимум чем может быть снабжена такая конструкция – это магнит, который не позволяет самопроизвольно открываться полотнам.





Ручки для стеклянных раздвижных дверей

Считается отдельной категорией фурнитуры для раздвижных полотен. Стеклянная дверь не позволяет выполнить врезку ручки, поэтому используются накладные элементы, которые несут функцию открывания и закрывания двери.

Такая фурнитура может иметь «личинку» или защелку: первый вариант предполагает наличие ключа, второй можно снять с блокировки простым нажатием кнопки или небольшим смещением рычага. Если не предполагается запирание двери на замок, то покупка фурнитуры с «личинкой» для домашних дверей нерациональна.





Материалы изготовления ручек для раздвижных дверей

Производители предлагают огромное количество металлических сплавов в разных цветах и эконом варианты из пластика. Выбор прежде всего зависит от материала полотна, с которым должна сочетаться фурнитура.

Для деревянных дверей часто используются элементы из латуни, так как они находятся в одном цветовом диапазоне.

Для стеклянных моделей лучше приобретать ручки из нержавеющей стали или алюминия.

А если в комнате сделан эксклюзивный дизайн, то можно обратить внимание на фурнитуру, украшенную стразами или выбитыми орнаментами.

Популярные материалы для изготовления ручек для раздвижных дверей:



Алюминий. Изделия из этого металла самые бюджетные, главным достоинством которого считается неподверженность коррозии. Алюминий легкий и часто используется в ручках-купе, но подвержен образованию царапин, что может выглядеть при определенном сроке эксплуатации не эстетично. ЦАМ. Самый популярный сплав, который используется для изготовления всех видов ручек для раздвижных, а также распашных дверей из разных материалов. Сплав алюминия, цинка и магния обладает достаточной прочностью, не подвержен коррозии и находится в оптимальной категории цена-качество. Латунь. Достаточно дорогой материал, но ценится дизайнерами-оформителями за цвет, который напоминает золото и применяется в классических интерьерах. Ручка из латуни прочна и долговечна, не требует особого ухода и при контакте с руками не образует пятен и потемнений. Металл сохраняет свой внешний вид весь период эксплуатации. Нержавеющая сталь. Часто используется в изготовлении фурнитуры для дверей, но серебристый цвет подойдет не ко всем моделям полотен, поэтому редко устанавливается на дерево. Ручка из нержавеющей стали очень прочная и долговечная, но холодная на ощупь и образовывает пятна при контакте с руками. ПВХ. Пластиковые ручки часто используются на раздвижных дверях. Модели изготавливаются в разных цветовых диапазонах и с имитацией древесины разных пород, но если речь идет об изделиях с замком, то лучше приобретать такие элементы из металла.

Все эти материалы используются в изготовлении фурнитуры, но чтобы сделать правильный выбор нужно грамотно сочетать их с дверью стоит учитывать не только цвет полотна, но и общую стилистику помещения.

Полезные советы по выбору ручки для раздвижной двери

Прежде чем покупать изделие, нужно обратить внимание на цвет видимых элементов раздвижной конструкции и подобрать фурнитуру в одном тоне. Стиль в помещении тоже имеет немаловажное значение: желтые металлы используются в классических интерьерах, а белые и глянцевые в современных направлениях оформления.





Если отделка в комнате и дверь выполнена из дерева, то стоит обратить внимание на модели с имитацией этой фактуры, тогда фурнитура не будет явно выделяться и сольется с поверхностью.



Для полотен из стекла или со вставками из этого материала лучше приобретать ручки из ЦАМ или нержавеющей стали. Если в квартире или доме все комнаты оборудованы раздвижными дверями, то лучше купить одинаковые модели для всех полотен.

Как выполнить установку ручки на раздвижную дверь самостоятельно

Если в доме найдутся необходимые инструменты для проведения работы, то монтаж не вызовет затруднений. Понадобится дрель, лобзик, минимальный набор отверток, циркуль и рулетка. Сложности могут возникнуть со стеклянными полотнами, которые при сверлении отверстий требуют деликатности и специальных инструментов, поэтому на такие работы лучше пригласить специалиста.

Этапы установки ручки на раздвижную дверь:

Разметка на полотне. Самым простым будет – это приложить корпус ручки к двери и обвести ее карандашом, сделать отметку, где нужно просверлить отверстие. Сквозное сверление. В зависимости от материала двери такая установка предпочтительнее, потому что большинство моделей имеют парные соединительные элементы, которые фиксируются между собой стяжками. Установка ручки. Если модель имеет замковый механизм, то монтаж начинают с него, а потом устанавливают декоративные элементы. Для изделий типа «купе» или ручки для кассетных дверей, алгоритм проведения работ немного другой, но он четко описан в инструкции по установке, поэтому монтаж не вызовет затруднений.

Если работы по установке проводятся с целью замены старой ручки на новую, то в разметке и сверлении отверстий нет необходимости. Нужно просто демонтировать вышедшую из строя фурнитуру и подобрать в магазине такую же модель. Можно сделать приобретение в другом цвете или фактуре, но купить лучше модель, которая будет входить в готовые отверстия.

Приобретая ручку для раздвижных дверей, не стоит экономить и покупать фурнитуру из дешевых материалов. Более дорогостоящие модели будут служить без поломок десятилетия и не потребуют замены.



