В условиях ограниченного пространства нерационально использовать распашную дверь. Конструкция кажется эргономичной в закрытом состоянии, однако для ее открывания требуется освободить дополнительное место у прохода. Когда несколько распашных блоков располагаются по соседству, возникает повышенный риск получения домочадцами травм, например защемления пальцев или ударов. Неплохая альтернатива – раздвижная дверь.

В этой статье мы разберемся, уместно ли устанавливать ее в туалетной и ванной комнатах.

Как устроена раздвижная дверь

Основное отличие раздвижной конструкции от распашной заключается в способе открывания.

Раздвижная дверь укомплектована направляющими, которые крепятся сверху и снизу и обеспечивают распахивание в стороны. Для усиления функционала двери советуем приобрести доводчики, благодаря которым конструкция будет закрываться мягче.

Отметим также, что все детали крепежа надежно скрыты за декоративными панелями. Таким образом дверной блок выглядит опрятнее. Подходит ли такая дверь в ванную и туалетную комнаты? Конечно, да. Если у вас маленькая квартира с узкими коридорами, раздвижная конструкция не будет загромождать проход, компактно расположившись вдоль стены.

Каким образом монтируется раздвижная дверь

Крепление на стену

В этом варианте направляющие крепятся сверху и дверь скользит “в воздухе”. На пол устанавливают штырь, который прячется в паз двери. Этот элемент невидим, но очень важен. Он держит движение створки на одной оси, не давая ей отклоняться вперед-назад.

А также является стопором, который не дает двери открыться больше, чем это возможно. Вес конструкции в таком варианте крепления идет на стену. Поэтому, если у вас гипсокартонная стена без усилителей внутри - откажитесь от такой идеи крепления.

Крепление на пол

В этом варианте вес всей конструкции идет на пол. Снизу устанавливают рельсу и дверь на колесиках ездит по ней. Сверху также идет ответный элемент, который не дает двери отклоняться вперед-назад.

В ванную комнату больше подойдет вариант с верхним креплением. Напольная направляющая требует регулярного ухода. Паз, по которым ездит дверь, забивается пылью и грязью, и створка со временем будет открываться с усилием.

Виды раздвижных дверей, которые можно использовать для ванных комнат и санузлов

1. Дверь-купе

Такая дверь двигается вдоль стены. Для того, чтобы установить ее, понадобится только расстояние сбоку от двери.

В том случае, когда ванна и туалет раздельные, существует несколько вариантов монтажа.

Двери устанавливают таким образом, чтобы они двигались по разным линиям. Точно так же как в шкафах-купе. В открытом положении двух дверей створки будут находиться одна за другой.

Если есть свободное пространство у каждого из проемов, то лучше сделать монтаж так, чтобы двери открывались в разные стороны.

Делают перепланировку. И дверные проемы либо соединяют и устанавливают одну раздвижную дверь. Либо наоборот отдаляют их друг от друга.

2. Пенал

Такая модель состоит из одного полотна, которое при открывании занимает место в стенной нише. Конструкцию отделывают такими же облицовочными материалами, как и стену, чтобы сохранить единство дизайна.

Однако установка такой двери потребует сноса части перегородок для обустройства проема в стене. Поэтому монтаж необходимо проводить на стадии капитального ремонта или во время перепланировки.

3. Гармошка

Эта дверь имеет конструкцию, которая собирается в гармошку. Направляющие установлены в самом проеме двери. И при полном открывании часть проема остается занятой дверью. Зато, за пределы проема уже никуда не уходит.

Из каких материалов должна быть изготовлена раздвижная дверь для ванной комнаты и туалета

В связи с тем, что в ванной комнате зачастую скапливается пар и влага, к материалам двери для такого помещения существуют особые требования, среди которых:

резистентность к повышенной влажности и бытовой химии;

износостойкость;

устойчивость к скачкам температур.

Таким критериям соответствуют двери из:

Массива

Дверь из натурального дерева отличается долговечностью и смотрится солидно. Тем не менее это не спасает ее от пагубного влияния влаги, впитывая которую она разбухает и деформируется. Однако при условии обработки полотна водоотталкивающим раствором, срок его службы можно продлить. Более того, эксперты советуют отдавать предпочтение смолистым породам, которые менее интенсивно взаимодействуют с водой.

Стекла

Деликатная стеклянная конструкция не деформируется под воздействием влаги, химических веществ и смены теплового режима, обладает противоударными свойствами, защищающими ее от появления трещин и сколов).

Изящные тонкие раздвижные двери из стекла никого не оставят равнодушным. Такой материал выдержит и высокую влажность, и климатические перепады температур, а также атаку химическими моющими средствами. Стекло у таких дверей прочное и стойкое к ударным нагрузкам.

Пластика

Такой блок отлично справляется с влажными климатическими условиями ванной комнаты, тем не менее следует отметить бедность цветовой гаммы модельного ряда, ограниченную белыми и древесными оттенками.

Технология изготовления такой двери подразумевает нанесение пленки ПВХ на дверь. Именно качество этой пленки и способа ее нанесения влияет на возможность установки ее в ванную комнату. Другими словами, выбирайте дверь такого типа с хорошими защитными свойствами. Определиться с выбором вам помогут менеджеры в салонах.

Влагостойкой фанеры

Конструкция принадлежит к числу инновационных: полую дверь, состоящую из каркаса и облицовки, можно заполнить шумоподавляющим и теплоизоляционным сырьем по своему усмотрению. К тому же модель отличается демократичной стоимостью и подойдет покупателям с ограниченным бюджетом.

Металла

Для кассетных конструкций подойдут алюминиевые или оцинкованные створки, отличающиеся прочностью и практичностью. На них не появляются царапины, их тяжело деформировать или помять. Минус материала в том, что он при контакте с паром и водой, он может поддаваться коррозии и ржаветь. Чтобы не допустить этого, необходимо периодически обрабатывать поверхности специальным раствором.

Шпонированные двери

Покрытие отлично противостоит влаге, к тому же является экологичным, так как во время нанесения на дверное полотно не используется клей. Выбирая двери экошпон, вы оберегаете своих родных от токсических испарений.

Двери ПВХ

Благодаря пленочному покрытию модель обладает хорошими защитными свойствами, повышающими износостойкость и эксплуатационные качества двери.

Какая фурнитура используется для раздвижных дверей

На самом деле, кардинальных различий в комплектации по сравнению с распашной дверью у раздвижной конструкции нет. Исключением являются разве что петли.

Стандартный набор фурнитуры для раздвижного блока любого типа состоит из:

одной пары дверных ручек;

замка;

фиксатора.

Для напольной конструкции в комплект добавляют рельсы и ролики, а для настенной – направляющие. Раздвижную систему покупают отдельно, поскольку ее виды отличаются в зависимости от функциональных особенностей двери.

Выбирая конструкцию без фурнитуры, необходимо учесть ее вес, габариты и способ монтажа, чтобы подобрать надежные и долговечные направляющие. Если в комплекте не оказалось замка, его следует приобрести самостоятельно, ведь двери в ванную должны обеспечивать приватность.

Как ухаживать за раздвижной дверью в ванной комнате и туалете

Полотна раздвижной конструкции для санузла неприхотливы в уходе. Периодического протирания влажной губкой вполне достаточно, а стеклянные детали можно дополнительно натереть сухим полотенцем или специальным чистящим средством.

Внимание следует уделить механизму открывания/закрывания, время от времени его понадобится смазывать, чтобы избежать скрипов и заедания конструкции.

Рельс напольной конструкции необходимо очищать по мере его засорения, чтобы дверь продолжала двигаться плавно. Дверь из натурального дерева потребуется обрабатывать полиролью дважды в год.

Плюсы использования раздвижной двери для ванной комнаты и туалета

К положительным моментам относят:

широкий ассортимент стилистических решений;

способность придавать интерьеру модерное изысканное оформление;

устойчивость к порывам ветра;

бесшумный механизм открытия/закрытия;

возможность автоматизировать раздвигание створок;

поддержание единства стиля (например, кассетная модель служит логическим продолжением стены);

экономию пространства;

простая установка в проемы нестандартной ширины.

Имеются ли минусы использования раздвижной двери в ванной и туалете

К недостаткам конструкции зачастую причисляют:

низкий уровень шумоподавления;

отсутствие герметичности, способствующее распространению неприятных запахов;

короткий срок эксплуатации дешевых конструкций;

необходимость регулярной очистки рельсы напольной модели;

минимальная теплоизоляция.

На что обратить внимание при выборе раздвижной двери для ванной комнаты и туалета

В первую очередь необходимо тщательно изучить такие аспекты, как:

габариты, материал и стоимость дверного полотна;

стилистика дверной коробки (желательно сохранить концептуальное единство со створками);

раздвижной механизм, выбор которого зависит от загруженности пространства помещения;

тип крепежа (обдумайте как вам удобнее открывать дверь: распахивать в стороны вдоль стены либо передвигать по напольному рельсу);

прочность роликов (качественные модели обычно оснащены подшипниками).

Таким образом, раздвижная дверь в ванную сочетает в себе нетривиальное дизайнерское решение, комфорт и изящество. Мы предоставили вам подробное описание конструктивных типов, а также материалов, из которых они изготовлены, а стоит ли приобрести такие двери – решать только вам.