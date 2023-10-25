Приступая к капитальному ремонту ванной комнаты во «вторичке» или создавая её «на пустом месте» в новостройке, владелец квартиры стремится создать современный интерьер, который будет актуален много лет. Самым сложным этапом, если не считать монтаж сантехнических приборов, является выбор облицовочного материала, гармонично подходящий к выбранному стилистическому направлению.
Наиболее предпочтительным облицовочным материалом и сегодня остаётся керамическая плитка. Какое сочетание плитки в ванной комнате актуально в предстоящем сезоне и какой вид выбрать, рассмотрим в этой статье.
Достоинства облицовочной плитки для ванной комнаты
Итак, выбор остановлен на использовании в отделке поверхностей ванной комнаты плитки: стеклянной, керамической, каменной.
Этот материал многие годы не теряет популярности и востребованности у наших сограждан. Преимуществ у него много, значительно превышающих имеющиеся несущественные минусы.
Посетив магазины строительных материалов, можно поразиться, насколько обширен и разнообразен ассортимент плитки для облицовочных работ в помещении ванной.
К преимуществам плитки, изготовленной на основе любого материала, относят:
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высокая устойчивость к влаге, материал с более высоким показателем найти невозможно;
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долгий срок эксплуатации при правильном монтаже и аккуратном отношении владельцев к плитке, благодаря прочности и износостойкости;
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практичность, выражающаяся в простом уходе за гигиеническим состоянием и способности противостоять воздействию агрессивных химических средств;
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сохранность внешнего вида на протяжении долгого времени, так как плитка не подвержена выгоранию, стиранию и потускнению;
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огромный выбор цвета, фактуры, формы, размера;
- универсальность, способность гармонично вписаться в любой стиль, соблюсти сочетание цветов плитки в ванной комнате.
Немногие минусы не уменьшают такие весомые преимущества:
- трудоёмкий монтаж, который при отсутствии собственного опыта лучше доверить профессионалам, несмотря на высокую стоимость их работы, гарантирующую отличный конечный результат;
- не всегда бюджетная стоимость плитки и её монтажа, особенно стеклянной и каменной;
- присутствие множества соединительных швов, за состоянием которых необходимо следить.
Виды облицовочной плитки для ванной по материалам
Как уже было сказано, материалом для облицовочной плитки могут быть керамика, стекло, натуральный и искусственный камень.
1. Керамическая плитка
Керамическая плитка – кафель – самый популярный вид. К общим достоинствами плитки стоит прибавить бюджетную стоимость.
Ассортимент магазина, занимающихся реализацией этого вида, способен удовлетворить любые требования и предпочтения потребителей в плане формы, цвета, размера.
Керамическая плитка включает в себя большую группу разновидностей:
- кафель – пластины из обожжённой, покрытой глазурью глины разной геометрической формы – представлен небольшим и большим форматом, майоликой, метлахской плиткой;
- керамогранит – плитка, напоминающая камень, с имитацией на поверхности любой фактуры: дерево, бетон, натуральный камень – используют для напольных покрытий в ванной комнате;
- цементная плитка родом из Марокко очень популярна в качестве напольного покрытия, благодаря декоративности;
- клинкер – обожжённая при очень высоких температурах глазурованная плитка, лёгкая в уходе, износостойкая;
- плитка котто, имеющая кирпичный цвет за счёт красной глины, используемой для производства, придаёт интерьеру оригинальность;
Каждого из перечисленных подвидов имеются свои особенности использования и производства.
2. Стекло
Этот материал в виде облицовочной плитки создаёт в ванном помещении атмосферу изысканности и благородства.
Внешний вид ванной уникален и привлекателен. Однако в интерьере присутствует некоторая холодность. Плитка может быть окрашена в различные цвета или иметь фотопечать.
Присутствует возможность сделать индивидуальный заказ на изготовление плитки, отвечающей особым пожеланиям клиента. Фактура стеклянной плитки разная: гладкая, рифлёная. Последний вид визуально эффектен, но сложен в уходе.
3. Камень
Для изготовления этого вида плитки используют гранит, мрамор, базальт. Стоимость такой облицовки из натурального материала высокая. Но визуальный эффект потрясающий.
В продаже имеются более бюджетные варианты плитки из искусственных имитаций натурального материала, зрительно отличить которые от натурального аналога очень трудно.
Отличия искусственного камня от натурального камня заключается в технологических особенностях. Эта плитка более лёгкая по весу и монтажу.
Выбор размера плитки для отделки ванной комнаты
Сделав выбор материала для плитки, стоит определиться с её размером, чтобы сочетание плитки в ванной было наиболее удачным.
Принимая во внимание размер помещения, его геометрию, можно приобрести плитку такого размера, чтобы количество швов, отходов и финансовых затрат было минимальным.
Именно по этим соображениям крупная плитка в последнее время наиболее востребована. В дизайнерских проектах всё чаще встречаются варианты использования крупных плашек керамогранита для оформления помимо пола стеновых поверхностей.
Приобретение плитки разного размера – мелкая или мозаика - будет отличным выбором для помещений со сложной геометрией и небольшой площади.
Вариант комбинированной облицовки разной по размерам плиткой придаст оригинальность ванной комнате.
Сочетания цветов плитки для ванной
Сочетание цветов плитки в ванной – один из сложнейших выборов. Растеряться в разнообразии цветовой гаммы в ассортименте магазинов стройматериалов и салонов по продаже плитки очень просто.
Специалисты советуют руководствоваться личными предпочтениями, размерами санузла в квартире или доме. Для многих квартир в городских домах отсутствие естественного освещения является актуальным. Поэтому оформление помещений в светлых тонах, визуально расширяющих пространство, выбирают наиболее часто.
- Белая ванная комната
- Колоритный тёмный цвет
- Яркая плитка
- Плитка с ярким орнаментом
- Азиатский стиль в помещении ванной
- Очарование Средиземноморского стиля
Многие отказываются от такого сочетания цвета плитки в ванной, боясь того, что возможные загрязнения будут видны и потребуют частого их устранения. Но главный загрязнитель плитки на стенах – налёт от высохших капель воды – на белоснежной облицовке практически невидим.
А вот на эффектной тёмной облицовке стеновых поверхностей такой налёт будет бросаться в глаза. Однако, так оформленная ванная комната выглядит презентабельно и впечатляюще.
Любители яркого цвета могут выбрать подходящий своему вкусу вариант среди коллекций керамической плитки насыщенного, колоритного цвета.
Дизайнеры советуют не спешить при выборе и руководствоваться не только предпочтениями, но и влиянием цвета на психику человека. Сменить оформление облицовки в ванной комнате, если была допущена ошибка при выборе цвета плитки, трудно технически и финансово.
Может будет достаточно сделать яркой акцентной одну из стен или использовать окантовочную плитку в качестве ярких пятен.
К оформлению такой плиткой надо осторожно подходить. Это может не только визуально сделать санузел меньше, но и негативно влиять на психическое состояние владельца квартиры. Хотя в качестве яркого акцента использовать плитку с ярким и пёстрым рисунком вполне можно.
Стиль пэчворк можно считать разновидностью варианта оформления ванной комнаты в пёстрых тонах.
Такое стилистическое направление подчеркнёт выполненное панно в качестве акцентной стены, рисунок на котором будет восточном стиле. Это внесёт некоторое цветовое разнообразие в оформление интерьера ванного помещения, сделав его уникальным и индивидуальным.
Белая керамическая плитка с орнаментами цвета моря или живой природы, натуральное дерево или его имитация в керамограните или каменной плитке – всё это наполнит ванную комнату атмосферой присутствия на морском побережье.
Несколько советов от дизайнеров по поводу сочетания цветов и фактур плитки в ванной
В помощь выбирающим вид, цвет, форму и сочетание всех этих характеристик плитки приведём несколько практических советов от специалистов по дизайну квартир:
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Отделку ванной следует подбирать в соответствии площади помещения. Крупная плитка подходит для больших площадей, мелкая или разнокалиберная плитка поможет обыграть сложную геометрию маленьких помещений.
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Лучше запланировать бесшовную укладку плитки на поверхности ванной комнаты. Это не только трендовый вариант, но и существенная экономия финансов и времени на уход за гигиеной. Такой вид укладки плитки создаёт эффект цельного полотна на стене.
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Придерживайтесь оригинальности и лаконичности, что также в тренде предстоящего сезона. Простота и демократичность – девиз современного дизайна ванных комнат.
- Любители натуральных материалов могут сделать выбор между привычным мрамором и плиткой с имитацией. В ассортименте магазинов с завидным постоянством появляются все новые коллекции плитки с различной фактурой и цветом. Так что, кроме мрамора с привычными прожилками, есть чем порадовать глаз.
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Не ограничивайте себя в выборе цвета, если у вас небольшая ванная комната. Белый цвет – это хорошо, но и иные светлые оттенки также способны визуально увеличивать пространство. Таким же свойством обладают и некоторые тёмные оттенки цветовой гаммы.
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Не только с плиткой ярких расцветок можно совершать комбинирование. С палитрой нейтральных оттенков это тоже смотрится стильно и эффектно. Актуальным трендом на сегодня является комбинация бежевой и светло-серой плитки.
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Ещё один способ создать современный трендовый интерьер санузла – использовать цвет в сочетании с графичностью. Вставки в полотно монтируемой плитки цветовых блоков, фрагментов с геометрическими рисунками, выложенных контрастных по цвету линий сделают вашу ванную комнату супермодной.
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Смелость комбинаций – ещё один модный тренд. Совмещение интересных оттенков цвета вносит нотку неожиданности и новизны восприятия.
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Не зацикливайтесь только на использовании облицовочной плитки для оформления помещения ванной. Сделайте пол, часть стены древесиной со специальной термообработкой, вследствие которой она не подвержена гниению, деформировании, нашествию паразитов.
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Соблюдайте этапы при выборе плитки для ванной комнаты: материал, размер, цвет, технические детали, материалы для монтажа.
Изложенная в этой публикации информация способна помочь создать в помещении ванной комнаты по-настоящему красивый, современный и трендовый интерьер.
Оформление любой комнаты в квартире или доме указывает пришедшим в гости друзьям и знакомым на вкус, индивидуальность хозяина. И это приятное дополнение к позитивному эмоциональному состоянию владельца жилища.