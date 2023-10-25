Приступая к капитальному ремонту ванной комнаты во «вторичке» или создавая её «на пустом месте» в новостройке, владелец квартиры стремится создать современный интерьер, который будет актуален много лет. Самым сложным этапом, если не считать монтаж сантехнических приборов, является выбор облицовочного материала, гармонично подходящий к выбранному стилистическому направлению.

Наиболее предпочтительным облицовочным материалом и сегодня остаётся керамическая плитка. Какое сочетание плитки в ванной комнате актуально в предстоящем сезоне и какой вид выбрать, рассмотрим в этой статье.

Достоинства облицовочной плитки для ванной комнаты

Итак, выбор остановлен на использовании в отделке поверхностей ванной комнаты плитки: стеклянной, керамической, каменной.

Этот материал многие годы не теряет популярности и востребованности у наших сограждан. Преимуществ у него много, значительно превышающих имеющиеся несущественные минусы.

Посетив магазины строительных материалов, можно поразиться, насколько обширен и разнообразен ассортимент плитки для облицовочных работ в помещении ванной.

К преимуществам плитки, изготовленной на основе любого материала, относят:

высокая устойчивость к влаге, материал с более высоким показателем найти невозможно;

долгий срок эксплуатации при правильном монтаже и аккуратном отношении владельцев к плитке, благодаря прочности и износостойкости;

практичность, выражающаяся в простом уходе за гигиеническим состоянием и способности противостоять воздействию агрессивных химических средств;

сохранность внешнего вида на протяжении долгого времени, так как плитка не подвержена выгоранию, стиранию и потускнению;

огромный выбор цвета, фактуры, формы, размера;

универсальность, способность гармонично вписаться в любой стиль, соблюсти сочетание цветов плитки в ванной комнате.

Немногие минусы не уменьшают такие весомые преимущества:

трудоёмкий монтаж, который при отсутствии собственного опыта лучше доверить профессионалам, несмотря на высокую стоимость их работы, гарантирующую отличный конечный результат;

не всегда бюджетная стоимость плитки и её монтажа, особенно стеклянной и каменной;

присутствие множества соединительных швов, за состоянием которых необходимо следить.

Виды облицовочной плитки для ванной по материалам

Как уже было сказано, материалом для облицовочной плитки могут быть керамика, стекло, натуральный и искусственный камень.

1. Керамическая плитка

Керамическая плитка – кафель – самый популярный вид. К общим достоинствами плитки стоит прибавить бюджетную стоимость.

Ассортимент магазина, занимающихся реализацией этого вида, способен удовлетворить любые требования и предпочтения потребителей в плане формы, цвета, размера.

Керамическая плитка включает в себя большую группу разновидностей:

кафель – пластины из обожжённой, покрытой глазурью глины разной геометрической формы – представлен небольшим и большим форматом, майоликой, метлахской плиткой;

керамогранит – плитка, напоминающая камень, с имитацией на поверхности любой фактуры: дерево, бетон, натуральный камень – используют для напольных покрытий в ванной комнате;

цементная плитка родом из Марокко очень популярна в качестве напольного покрытия, благодаря декоративности;

клинкер – обожжённая при очень высоких температурах глазурованная плитка, лёгкая в уходе, износостойкая;

плитка котто, имеющая кирпичный цвет за счёт красной глины, используемой для производства, придаёт интерьеру оригинальность;

Каждого из перечисленных подвидов имеются свои особенности использования и производства.









2. Стекло

Этот материал в виде облицовочной плитки создаёт в ванном помещении атмосферу изысканности и благородства.

Внешний вид ванной уникален и привлекателен. Однако в интерьере присутствует некоторая холодность. Плитка может быть окрашена в различные цвета или иметь фотопечать.

Присутствует возможность сделать индивидуальный заказ на изготовление плитки, отвечающей особым пожеланиям клиента. Фактура стеклянной плитки разная: гладкая, рифлёная. Последний вид визуально эффектен, но сложен в уходе.

3. Камень

Для изготовления этого вида плитки используют гранит, мрамор, базальт. Стоимость такой облицовки из натурального материала высокая. Но визуальный эффект потрясающий.

В продаже имеются более бюджетные варианты плитки из искусственных имитаций натурального материала, зрительно отличить которые от натурального аналога очень трудно.

Отличия искусственного камня от натурального камня заключается в технологических особенностях. Эта плитка более лёгкая по весу и монтажу.

Выбор размера плитки для отделки ванной комнаты

Сделав выбор материала для плитки, стоит определиться с её размером, чтобы сочетание плитки в ванной было наиболее удачным.

Принимая во внимание размер помещения, его геометрию, можно приобрести плитку такого размера, чтобы количество швов, отходов и финансовых затрат было минимальным.

Именно по этим соображениям крупная плитка в последнее время наиболее востребована. В дизайнерских проектах всё чаще встречаются варианты использования крупных плашек керамогранита для оформления помимо пола стеновых поверхностей.

Приобретение плитки разного размера – мелкая или мозаика - будет отличным выбором для помещений со сложной геометрией и небольшой площади.

Вариант комбинированной облицовки разной по размерам плиткой придаст оригинальность ванной комнате.

Сочетания цветов плитки для ванной

Сочетание цветов плитки в ванной – один из сложнейших выборов. Растеряться в разнообразии цветовой гаммы в ассортименте магазинов стройматериалов и салонов по продаже плитки очень просто.

Специалисты советуют руководствоваться личными предпочтениями, размерами санузла в квартире или доме. Для многих квартир в городских домах отсутствие естественного освещения является актуальным. Поэтому оформление помещений в светлых тонах, визуально расширяющих пространство, выбирают наиболее часто.

Белая ванная комната Многие отказываются от такого сочетания цвета плитки в ванной, боясь того, что возможные загрязнения будут видны и потребуют частого их устранения. Но главный загрязнитель плитки на стенах – налёт от высохших капель воды – на белоснежной облицовке практически невидим. Колоритный тёмный цвет А вот на эффектной тёмной облицовке стеновых поверхностей такой налёт будет бросаться в глаза. Однако, так оформленная ванная комната выглядит презентабельно и впечатляюще. Яркая плитка Любители яркого цвета могут выбрать подходящий своему вкусу вариант среди коллекций керамической плитки насыщенного, колоритного цвета. Дизайнеры советуют не спешить при выборе и руководствоваться не только предпочтениями, но и влиянием цвета на психику человека. Сменить оформление облицовки в ванной комнате, если была допущена ошибка при выборе цвета плитки, трудно технически и финансово. Может будет достаточно сделать яркой акцентной одну из стен или использовать окантовочную плитку в качестве ярких пятен. Плитка с ярким орнаментом К оформлению такой плиткой надо осторожно подходить. Это может не только визуально сделать санузел меньше, но и негативно влиять на психическое состояние владельца квартиры. Хотя в качестве яркого акцента использовать плитку с ярким и пёстрым рисунком вполне можно. Стиль пэчворк можно считать разновидностью варианта оформления ванной комнаты в пёстрых тонах. Азиатский стиль в помещении ванной Такое стилистическое направление подчеркнёт выполненное панно в качестве акцентной стены, рисунок на котором будет восточном стиле. Это внесёт некоторое цветовое разнообразие в оформление интерьера ванного помещения, сделав его уникальным и индивидуальным. Очарование Средиземноморского стиля Белая керамическая плитка с орнаментами цвета моря или живой природы, натуральное дерево или его имитация в керамограните или каменной плитке – всё это наполнит ванную комнату атмосферой присутствия на морском побережье.

Несколько советов от дизайнеров по поводу сочетания цветов и фактур плитки в ванной

В помощь выбирающим вид, цвет, форму и сочетание всех этих характеристик плитки приведём несколько практических советов от специалистов по дизайну квартир:

Отделку ванной следует подбирать в соответствии площади помещения. Крупная плитка подходит для больших площадей, мелкая или разнокалиберная плитка поможет обыграть сложную геометрию маленьких помещений. Лучше запланировать бесшовную укладку плитки на поверхности ванной комнаты. Это не только трендовый вариант, но и существенная экономия финансов и времени на уход за гигиеной. Такой вид укладки плитки создаёт эффект цельного полотна на стене. Придерживайтесь оригинальности и лаконичности, что также в тренде предстоящего сезона. Простота и демократичность – девиз современного дизайна ванных комнат. Любители натуральных материалов могут сделать выбор между привычным мрамором и плиткой с имитацией. В ассортименте магазинов с завидным постоянством появляются все новые коллекции плитки с различной фактурой и цветом. Так что, кроме мрамора с привычными прожилками, есть чем порадовать глаз. Не ограничивайте себя в выборе цвета, если у вас небольшая ванная комната. Белый цвет – это хорошо, но и иные светлые оттенки также способны визуально увеличивать пространство. Таким же свойством обладают и некоторые тёмные оттенки цветовой гаммы. Не только с плиткой ярких расцветок можно совершать комбинирование. С палитрой нейтральных оттенков это тоже смотрится стильно и эффектно. Актуальным трендом на сегодня является комбинация бежевой и светло-серой плитки. Ещё один способ создать современный трендовый интерьер санузла – использовать цвет в сочетании с графичностью. Вставки в полотно монтируемой плитки цветовых блоков, фрагментов с геометрическими рисунками, выложенных контрастных по цвету линий сделают вашу ванную комнату супермодной. Смелость комбинаций – ещё один модный тренд. Совмещение интересных оттенков цвета вносит нотку неожиданности и новизны восприятия. Не зацикливайтесь только на использовании облицовочной плитки для оформления помещения ванной. Сделайте пол, часть стены древесиной со специальной термообработкой, вследствие которой она не подвержена гниению, деформировании, нашествию паразитов. Соблюдайте этапы при выборе плитки для ванной комнаты: материал, размер, цвет, технические детали, материалы для монтажа.

Изложенная в этой публикации информация способна помочь создать в помещении ванной комнаты по-настоящему красивый, современный и трендовый интерьер.

Оформление любой комнаты в квартире или доме указывает пришедшим в гости друзьям и знакомым на вкус, индивидуальность хозяина. И это приятное дополнение к позитивному эмоциональному состоянию владельца жилища.



