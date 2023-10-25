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Как сделать дверь-купе своими руками: пошаговая инструкция с фото

#Межкомнатные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Почему использовать раздвижные двери удобно и практично? Во-первых, они выглядят стильно и современно и позволяют зонировать пространство, не нарушая его целостности.

А во-вторых, вы экономите свободное место, благодаря тому, что избавляетесь от мертвых зон, необходимых распашной двери для открывания и закрывания. Изготовить и установить дверь купе вы сможете самостоятельно даже в домашних условиях, но для этого нужно определиться какой тип двери вас интересует.

Типы раздвижных дверей

Рассмотрим варианты раздвижных дверей, которые отличаются системой открывания и закрывания:

  • Двери-купе

Классический вариант, знакомый многим. Могут иметь одну или две створки. Полотно двери перемещается параллельно стене вдоль направляющего рельса. В том случае когда створки две, то они раздвигаются в противоположном друг от друга направлении.

  • Кассетные двери

Как и двери-купе могут иметь одну либо две створки. Перемещаются вдоль направляющих, но не вдоль стены, а уходят вовнутрь, в заранее подготовленный короб, так же называемый кассетой.

  • Радиусные двери

Дверное полотно загнуто под определенным радиусом, и перемещается по направляющей с тем же радиусом.

  • Каскадные двери

Представляют собой систему передвигающихся взаимосвязанных полотен, при открывании наезжают смещаются одно поверх другого.

Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, царговая
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Grey Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 349 5 152 ₽ -35%
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
27 300

 

  • Внутрипроемные двери

Система из двух створок, каждая из которых может открываться отъезжая навстречу противоположной. При открывании свободной остается только половина  дверного проема.

  • Дверь-гармошка, дверь-книжка

Несколько узких полотен, соединенных между собой шарнирными соединениями. При открывании складываются подобно гармошке или книжке. 

Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Твигги-11.3» Snow Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
5 152
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, царговая
 
4 133 4 592 ₽ -10%

 

Выбираем ролики и направляющие для изготовления дверей-купе

Вне зависимости от того, какую систему вы выберете, в основе каждой из них лежат идентичные конструктивные элементы: система направляющих рельсов и ролики. На роликах дверное полотно перемещается вдоль рельсов.

 

На сегодняшний день на рынке представлены направляющие и ролики из следующих материалов:

  • Пластик

Самый дешевый и ненадежный материал. Направляющие из пластика имеют низкую прочность и, как следствие, маленький срок эксплуатации.

 

  • Алюминий

Оптимальный материал для направляющих, но одновременно и дорогой. Высокая прочность позволяет выдерживать любой вес конструкции. Перемещение роликов по алюминиевым направляющим происходит гладко и бесшумно.

  • Сталь 

Прочный и надежный материал. По стоимости дешевле алюминия. В чем подвох? В сложности монтажа конструкций из стали. Стальные направляющие проблематично подрезать, подгоняя под нужный размер, а ролики, перемещаясь по стальной направляющей издают характерный шум.

Оптимальным вариантом будет установка алюминиевых направляющих в сочетании со стальными роликами. Таким образом будет соблюден баланс между легкостью конструкции, ее прочностью и низким уровнем шума при открывании и закрывании двери. 

Какие инструменты для изготовления дверей-купе понадобятся

  • Шуруповерт или набор отверток

  • Карандаш

  • Рулетка

  • Строительный уровень

  • Стамеска

  • Лобзик

Минимизировать затраты сил и времени можно используя качественный профессиональный инструмент. К примеру, саморез быстрее и проще закручивать шуруповертом, а не отверткой, а электрический лобзик позволит сделать ровный рез без сколов.

Если у вас под рукой не оказалось нужного инструмента, его не обязательно покупать, можете взять в аренду и сэкономить деньги. 

Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Белый глянец
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Белый глянец
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Венге
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Венге
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Вишня
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Вишня
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Миланский Орех
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Миланский Орех
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Серый Ясень
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Серый Ясень
3 332 3 920 ₽ -15%

 

Изготовление и монтаж дверей-купе

В зависимости от того, какой тип раздвижной двери вы выберете для себя, будет отличаться алгоритм и порядок действий по сборке и монтажу.

Мы будем рассматривать процесс монтажа классической двери купе, с использованием одного направляющего рельса. Полученные базовые знания вы впоследствии сможете применить чтобы сделать двери более сложной конструкции.

  • Для начала нужно замерить дверной проем и, исходя из полученных размеров, высчитать размеры дверного полотна.

В нашем случае размеры полотна должны превышать размеры дверного проема на 20 - 30 миллиметров по боковым сторонам, и на 20 - 50 миллиметров по высоте.

В качестве материала, например, можно использовать ЛДСП. Самостоятельно выпилить элемент нужных размеров, конечно, возможно, но для того, чтобы не оставить сколы на ламинации, потребуется специальное оборудование. После того, как дверному полотну придали необходимый размер, требуется нанести кромку. С помощью утюга и фена, теоретически, это возможно сделать, однако кромочный станок даст более качественный результат.

  • С помощью строительного уровня проверьте вертикальность стен, и убедитесь в отсутствии изгибов. В противном случае, вся раздвижная система будет функционировать неправильно.

  • Рельс, по которому будут перемещаться ролики, соединенные с дверным полотном, прикрепляют к специальному профилю.

  • Профиль крепится к стене над дверным проемом или к потолку. Для того, чтобы определить место крепления, возьмите дверное полотно и прислоните его к проему. От верхней границы полотна, отступите вверх 70 миллиметров и сделайте отметку карандашом в виде горизонтальной линии - этой и есть место будущего расположения профиля. 

  • Закрепите профиль на стене, с помощью анкеров. Используя строительный уровень удостоверьтесь, что он закреплен строго горизонтально, это поможет избежать дальнейшего самопроизвольного открывания и закрывания двери.

  • К профилю, с помощью саморезов прикрепите направляющий рельс. Саморезы располагайте на расстоянии не более 100 миллиметров друг от друга для повышения прочности конструкции.

  • Когда направляющая установлена, в нее вставляют ролики и регулируют с помощью специальных винтов.

Если дверное полотно весит менее 70 килограмм, то достаточно будет установить один комплект роликов. В случае если вес полотна превышает 70 килограмм, то количество роликов придется увеличивать.

  • Чтобы ролики не сходили с направляющего рельса - приобретите стопор. 

  • В нижнем торце дверного полотна, с помощью болгарки сделайте паз, после чего, полотно можно навесить на ролики.

  • Если дверное полотно перемещается вдоль стены плавно, без рывков и посторонних шумов, то примите наши поздравления, вы самостоятельно собрали и установили раздвижную дверь купе с одним направляющим рельсом.

Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Bianco Veralinga глухая
Дверь межкомнатная Bravo-21 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, филенчатая
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Snow Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Grey Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Grey Melinga, глухая, филенчатая
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Cappuccino Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, каркасно-щитовая
3 472

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