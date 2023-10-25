Почему использовать раздвижные двери удобно и практично? Во-первых, они выглядят стильно и современно и позволяют зонировать пространство, не нарушая его целостности.

А во-вторых, вы экономите свободное место, благодаря тому, что избавляетесь от мертвых зон, необходимых распашной двери для открывания и закрывания. Изготовить и установить дверь купе вы сможете самостоятельно даже в домашних условиях, но для этого нужно определиться какой тип двери вас интересует.

Типы раздвижных дверей

Рассмотрим варианты раздвижных дверей, которые отличаются системой открывания и закрывания:

Двери-купе

Классический вариант, знакомый многим. Могут иметь одну или две створки. Полотно двери перемещается параллельно стене вдоль направляющего рельса. В том случае когда створки две, то они раздвигаются в противоположном друг от друга направлении.

Кассетные двери

Как и двери-купе могут иметь одну либо две створки. Перемещаются вдоль направляющих, но не вдоль стены, а уходят вовнутрь, в заранее подготовленный короб, так же называемый кассетой.

Радиусные двери

Дверное полотно загнуто под определенным радиусом, и перемещается по направляющей с тем же радиусом.

Каскадные двери

Представляют собой систему передвигающихся взаимосвязанных полотен, при открывании наезжают смещаются одно поверх другого.

Внутрипроемные двери

Система из двух створок, каждая из которых может открываться отъезжая навстречу противоположной. При открывании свободной остается только половина дверного проема.

Дверь-гармошка, дверь-книжка

Несколько узких полотен, соединенных между собой шарнирными соединениями. При открывании складываются подобно гармошке или книжке.

Выбираем ролики и направляющие для изготовления дверей-купе

Вне зависимости от того, какую систему вы выберете, в основе каждой из них лежат идентичные конструктивные элементы: система направляющих рельсов и ролики. На роликах дверное полотно перемещается вдоль рельсов.

На сегодняшний день на рынке представлены направляющие и ролики из следующих материалов:

Пластик

Самый дешевый и ненадежный материал. Направляющие из пластика имеют низкую прочность и, как следствие, маленький срок эксплуатации.

Алюминий

Оптимальный материал для направляющих, но одновременно и дорогой. Высокая прочность позволяет выдерживать любой вес конструкции. Перемещение роликов по алюминиевым направляющим происходит гладко и бесшумно.

Сталь

Прочный и надежный материал. По стоимости дешевле алюминия. В чем подвох? В сложности монтажа конструкций из стали. Стальные направляющие проблематично подрезать, подгоняя под нужный размер, а ролики, перемещаясь по стальной направляющей издают характерный шум.

Оптимальным вариантом будет установка алюминиевых направляющих в сочетании со стальными роликами. Таким образом будет соблюден баланс между легкостью конструкции, ее прочностью и низким уровнем шума при открывании и закрывании двери.

Какие инструменты для изготовления дверей-купе понадобятся

Шуруповерт или набор отверток

Карандаш

Рулетка

Строительный уровень

Стамеска

Лобзик

Минимизировать затраты сил и времени можно используя качественный профессиональный инструмент. К примеру, саморез быстрее и проще закручивать шуруповертом, а не отверткой, а электрический лобзик позволит сделать ровный рез без сколов.

Если у вас под рукой не оказалось нужного инструмента, его не обязательно покупать, можете взять в аренду и сэкономить деньги.

Изготовление и монтаж дверей-купе

В зависимости от того, какой тип раздвижной двери вы выберете для себя, будет отличаться алгоритм и порядок действий по сборке и монтажу.

Мы будем рассматривать процесс монтажа классической двери купе, с использованием одного направляющего рельса. Полученные базовые знания вы впоследствии сможете применить чтобы сделать двери более сложной конструкции.

Для начала нужно замерить дверной проем и, исходя из полученных размеров, высчитать размеры дверного полотна.

В нашем случае размеры полотна должны превышать размеры дверного проема на 20 - 30 миллиметров по боковым сторонам, и на 20 - 50 миллиметров по высоте.

В качестве материала, например, можно использовать ЛДСП. Самостоятельно выпилить элемент нужных размеров, конечно, возможно, но для того, чтобы не оставить сколы на ламинации, потребуется специальное оборудование. После того, как дверному полотну придали необходимый размер, требуется нанести кромку. С помощью утюга и фена, теоретически, это возможно сделать, однако кромочный станок даст более качественный результат.

С помощью строительного уровня проверьте вертикальность стен, и убедитесь в отсутствии изгибов. В противном случае, вся раздвижная система будет функционировать неправильно.

Рельс, по которому будут перемещаться ролики, соединенные с дверным полотном, прикрепляют к специальному профилю.

Профиль крепится к стене над дверным проемом или к потолку. Для того, чтобы определить место крепления, возьмите дверное полотно и прислоните его к проему. От верхней границы полотна, отступите вверх 70 миллиметров и сделайте отметку карандашом в виде горизонтальной линии - этой и есть место будущего расположения профиля.

Закрепите профиль на стене, с помощью анкеров. Используя строительный уровень удостоверьтесь, что он закреплен строго горизонтально, это поможет избежать дальнейшего самопроизвольного открывания и закрывания двери.

К профилю, с помощью саморезов прикрепите направляющий рельс. Саморезы располагайте на расстоянии не более 100 миллиметров друг от друга для повышения прочности конструкции.

Когда направляющая установлена, в нее вставляют ролики и регулируют с помощью специальных винтов.

Если дверное полотно весит менее 70 килограмм, то достаточно будет установить один комплект роликов. В случае если вес полотна превышает 70 килограмм, то количество роликов придется увеличивать.

Чтобы ролики не сходили с направляющего рельса - приобретите стопор.

В нижнем торце дверного полотна, с помощью болгарки сделайте паз, после чего, полотно можно навесить на ролики.

Если дверное полотно перемещается вдоль стены плавно, без рывков и посторонних шумов, то примите наши поздравления, вы самостоятельно собрали и установили раздвижную дверь купе с одним направляющим рельсом.