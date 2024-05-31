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  5. ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
Дверь межкомнатная ДСК 007 Винил Серый Ясень, глухая, декор без декора, кромка обычная, гармошка
5,0
3 570 4 200

Дверь межкомнатная ДСК 007 Винил Серый Ясень, глухая, декор без декора, кромка обычная, гармошка

5,0
Этот товар смотрят 33 человека
ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 98563
Этот товар смотрят 21 человек

Фотографии покупателей

5,0
3 отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 570 4 200
595 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 48 раз
Дверь межкомнатная ДСК 007 Винил Серый Ясень, глухая, декор без декора, кромка обычная, гармошка
Цвет: Серый Ясень
ДCк 007 203,2*84 Серый Ясень
ДCк 007 203,2*84 Белый Глянец ДCк 007 203,2*84 Венге ДCк 007 203,2*84 Вишня ДCк 007 203,2*84 Миланский Орех

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    203.2 x 84
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    18
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Винил
  • Материал:
    Винил

Характеристики

  • Артикул:
    055-0205
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    203.2
  • Ширина, см:
    84
  • Толщина, мм:
    18
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Винил
  • Стиль:
    Лофт
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Гармошка
  • Цвет:
    Серый Ясень
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    5.75
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Средняя
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    ПВХ
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Межкомнатная складная пластиковая дверь с жестким соединением панелей — повышенная устойчивость к разрывам и поломкам, направляющие элементы, эргономичные ручки. Идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Полимерная краска метод флексопечати.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа
Особенности
Натуральный рисунок, равномерный цвет и текстура, более точная цветопередача (100% схожесть с текстурами межкомнатных дверей). Возможна установка в сырых помещениях с повышенной влажностью. Сделано в России.

Характеристики

  • Артикул:
    055-0205
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    203.2
  • Ширина, см:
    84
  • Толщина, мм:
    18
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Винил
  • Стиль:
    Лофт
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Гармошка
  • Цвет:
    Серый Ясень
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    5.75
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Матовая
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Средняя
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    ПВХ
Складные двери Винил. Инструкция по монтажу..pdf

Отзывы и вопросы о товаре

3
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
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  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
31 мая 2024
5
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П
П Покупатель
31 мая 2024
5
Вам помог этот отзыв?
Н
Н Назар
12 февраля 2024
5
Комментарий
Спасибо. Дверью я доволен. Все быстро и качественно.
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 3 оценок)
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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