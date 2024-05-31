Дверь межкомнатная ДСК 007 Винил Серый Ясень, глухая, декор без декора, кромка обычная, гармошка

Межкомнатная складная пластиковая дверь с жестким соединением панелей — повышенная устойчивость к разрывам и поломкам, направляющие элементы, эргономичные ручки. Идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.
Отделка
Полимерная краска метод флексопечати.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа
Особенности
Натуральный рисунок, равномерный цвет и текстура, более точная цветопередача (100% схожесть с текстурами межкомнатных дверей). Возможна установка в сырых помещениях с повышенной влажностью. Сделано в России.
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