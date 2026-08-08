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  5. Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
5,0
3 618 4 020

Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая

5,0
Этот товар смотрят 18 человек
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 966084
Этот товар смотрят 11 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 618 4 020
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 618 ₽
Коробка 675 ₽ x 3 шт.
Наличник 435 ₽ x 3 шт.
Изменить
6 948
Комплект состоит из полотна, перекладины и стоек.
603 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 72 раза
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
147-3351 Коробка "Т" В White Pro МДФ 2070*70*32 (у,п)
147-3351 ⋅ 675 ₽
 675
2 025
147-3350 Наличник "Т" В White Pro МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
147-3350 ⋅ 435 ₽
 435
1 305
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Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Размер полотна (ВхШ), см:
200×35
200×40
Как сделать замеры
Цвет: White Pro
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил White Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Винил Grey Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Cream Pro, без декора, глухая, без стекла, каркасно-щитовая

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 35
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Материал:
    Винил

Характеристики

  • Артикул:
    146-1629
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    White Pro
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    9.1
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
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Дополнительно:

  • В наличии:
    6 товаров

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе
Яндекс Сплит - оплата частями

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Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Описание

Отделка
Винил — структурный материал с защитным слоем Overlay и мелкозернистой поверхностью (Южная Корея). Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания, благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Особенности
Щитовые двери изготовлены из МДФ (англ. Medium Density Fibreboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ.

Характеристики

  • Артикул:
    146-1629
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo
  • Стиль:
    Минимализм
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    White Pro
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    9.1
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Обычная
  • Поверхность:
    Гладкая, приятная на ощупь
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    Нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    МДФ, жесткий сотовый наполнитель.
Межкомнатные двери Браво. Каталог (документация) 2 (pdf)

Отзывы и вопросы о товаре

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