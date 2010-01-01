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  3. Дверь СТ-1 Аркада Люкс Сатинато Белое 200*90 Левая (врезка под ID:134,600)
Аркада Люкс Белое сатинато
0,0
13 745 18 326 -25%

Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато

Этот товар смотрят 22 человека
Дверь СТ-1 Аркада Люкс Сатинато Белое 200*90 Левая (врезка под ID:134,600)
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 22975
Этот товар смотрят 30 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
13 745
18 326
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 13 745 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 358 ₽ x 5 шт.
Изменить
17 992
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 360 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
А 031-0301 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
А 031-0301 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0304 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0304 ⋅ 358 ₽
 358
1 790
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Дверь стеклянная межкомнатная "Аркада Люкс" Белое Сатинато
Размер полотна, см:
200x90
200x90в наличии
Как сделать замеры

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Аркада Люкс

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    36
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь из закаленного сатинированного стекла с художественным рисунком в технике шелкотрафаретной печати, с еврокромкой

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    36
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

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