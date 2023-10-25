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Раздвижная дверь для гардеробной: какие бывают и как правильно выбрать

#Межкомнатные двери #Двери #Дизайн

Если позволяют размеры комнаты, отличным решением будет организация гардеробной. Это можно сделать в нише, а некоторые выделяют для нее даже отдельную комнату. Гардеробная позволяет максимально эффективно и полезно задействовать пространство. Чтобы пользоваться ей было удобно, для ограждения лучше всего выбрать раздвижные двери-купе.

Раздвижные двери — это полотна с роликами, которые передвигаться по направляющим. На цену, конечно же, влияют материалы изготовления. Чем они качественнее, тем, соответственно, дороже и надёжнее двери. Рассмотрим подробнее, на какие нюансы стоит обратить внимание при выборе дверей-купе.

Материал фасадов дверей для гардеробных

Долговечность дверей зависит от фурнитуры, направляющих и фасадов. Каждый материал имеет свои особенности, влияющие на качество, эксплуатационное характеристики и стоимость дверей.

  • МДФ, ДСП, ЛДСП

Самый популярный материал при производстве дверей-купе. За ним довольно легко ухаживать, кроме этого, двери устойчивы к механическим повреждениям. Если они произведены качественно, дверное полотно выглядит как натуральная древесина, зато стоимость значительно ниже. Единственный недостаток – такие двери нельзя устанавливать в комнатах с повышенной влажностью.

  • Пластик

Лучший выбор для установки в детской комнате. Они выдерживают механическое воздействие, а также с них будет легко стереть детские рисунки фломастерами. Пластиковые фасады недорогие, но качественные, а благодаря широкому выбору моделей их можно подобрать под любой стиль интерьера.

  • Стекло и зеркало

Стеклянные и зеркальные двери выглядят солидно и стильно. Необязательно приобретать изделия, выполненные исключительно из этих материалов – вы можете наклеить зеркала на деревянные двери-купе. Зеркальные поверхности отлично отражают свет, расширяя пространство, поэтому их установка будет особенно актуальна в маленьких комнатах.

Стеклянные двери также подойдут для организации места в комнатах скромных площадей. Они смогут зонировать пространство, но при этом не создадут ощущения тесноты. Если хочется сделать гардеробную приватнее, можно выбрать стекла с матовым напылением.

Некоторые обходят этот вид дверей стороной из-за страха случайно разбить их. Но не стоит переживать: для изготовления стеклянных и зеркальных дверей-купе используются специальные ударостойкие материалы, выдерживающие большие механические нагрузки. Если же их все же удалось разбить, осколки удерживаются на пленке. Такие виды стекла называются триплекс.

  • Лакомебель

Это разновидность дверей-купе, полотно которых окрашено специальными лаками различных оттенков. При индивидуальном заказе можно выбрать любой цвет, подходящий под интерьер. Такие двери выглядят стильно и особенно уместно смотрятся в современном стиле, хай-тек и минимализме.

  • Натуральное дерево

Двери из ценных пород дерева – символ надежности, долговечности и высокого статуса. Они превосходят почти все другие виды материалов по сроку службы, если, конечно, за ними правильно ухаживать. 

Единственное, от чего стоит беречь дерево – повышенный уровень влажности в помещении. Двери из натуральной древесины – незаменимый атрибут в провансе и кантри, а также в этническом стиле и экостиле.

Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, царговая
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Grey Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 349 5 152 ₽ -35%
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
27 300

 

  • Фотопечать

Гардеробная с дверями, на которые нанесен рисунок, станет изюминкой интерьера. Это отличный способ дополнить обстановку и привнести в нее индивидуальности. Вы можете выбрать любое изображение, которое будет гармонично смотреться на общем фоне комнаты.

  • Бамбук

Бамбуковые двери – еще один вариант для любителей натуральной и экологически чистой мебели. Они выглядят интересно и необычно, поэтому чаще всего встречаются в этнических стилях.

  • Искусственная кожа

Такой вариант исполнения дверей-купе встречается довольно редко, и это придает ему особую уникальность и шарм. Искусственная кожа подчеркнет вкус хозяина и придаст интерьеру солидности и престижа. К минусам таких дверей относится высокая стоимость, но она вполне оправдана – внешне материал практически нельзя отличить от настоящей кожи.

  • Декор-акрил

Это акриловые двери, между полотнами которых помещают вставку с природными мотивами: листьями, цветами, камнями, ракушками и так далее. Акрил в этом случае может быть прозрачным. Такое оформление дверей-купе идеально подходит для интерьера, где уже присутствуют природные нотки. К примеру, рисунок на подушках может перекликаться со вставками на дверях.

 

Разновидности раздвижных дверей для гардеробной

Конструкция раздвижных дверей значительно отличается от традиционных распашных моделей. Здесь дверные полотна не открываются «на себя» или «от себя», а сдвигаются в сторону по стене с помощью роликов. Движение определяют направляющие.

Раздвижные двери разделяют на несколько видов:

  • Кассетные

По-другому их называют пеналы. Кассетные двери – самые дорогие в этом списке. Высокая стоимость обусловлена конструкцией системы: двери устанавливаются вглубь стены и двигаются внутри нее. Это помогает сэкономить место, однако для их монтажа требуется полая или толстая стена, что усложняет работу. Установка довольно сложная, поэтому ее лучше поручить опытному мастеру.

  • Навесные

Самый простой и популярный вид дверей-купе. В этом случае направляющие крепятся к потолку или к стенам, на полу они не требуются. Покупателям полюбились навесные двери именно из-за этой особенности – напольные покрытия остаются нетронутыми и не портятся.

Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Твигги-11.3» Snow Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
5 152
Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Эмалит White Matt, остекленная, magic fog, царговая
 
4 133 4 592 ₽ -10%

 

  • Подвесные

Схожи с навесными моделями, но отличаются от них местом крепления направляющих – здесь они устанавливаются в дверном проеме.

  • Каскадные

Имеют оригинальный внешний вид – складываются гармошкой. Конструкция менее удобна, потому что, в отличие от всех вышеописанных типов, выступает из дверного проема. Но это все же лучше распашных моделей – выступ минимальный.

Также существует классификация дверей-купе по их форме:

  • Прямолинейные. Самые распространенные и простые в изготовлении модели.

  • Угловые. Используются, как понятно из названия, для ограждения угловых гардеробных комнат.

  • Полукруглые. Выглядят необычно и также часто устанавливаются в углах. В отличие от угловых аналогов, полукруглые модели обеспечивают больше свободного места в гардеробной.

Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-22» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Bianco Veralinga глухая
Дверь межкомнатная Bravo-21 Экошпон Bianco Veralinga, глухая, филенчатая
 
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-23» Snow Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Bravo-21» Grey Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Grey Melinga, глухая, филенчатая
4 032
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Cappuccino Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Cappuccino Melinga, глухая, каркасно-щитовая
3 472

 

Плюсы и минусы раздвижных дверей для гардеробной

Популярность дверей-купе обусловлена большим списком их достоинств:

  • Они прекрасно подходят для маленьких комнат. При установке распашных дверей рядом с ними придется убрать всю мебель, чтобы дверное полотно беспрепятственно открывалось. Двери-купе этого не требуют. Также они могут буквально «раствориться» в комнате, если выбрать зеркальную или стеклянную поверхность.

  • Разнообразие дизайнерских решений. Деревянные, стеклянные, с самыми разными принтами, рисунками, текстурами и украшениями – двери-купе найдутся на любой вкус. При этом подобрать недорогие и качественные модели не составит труда.

  • Безопасность. Такие двери особенно подходят для семей с детьми. При их использовании невозможно защемить палец.

  • Легкость монтажа. Установить раздвижную систему открывания сможет каждый, достаточно лишь ознакомиться с особенностями этого дела. Исключение составляют кассетные конструкции. Кроме того, если фурнитура испортится, ее также без проблем удастся поменять.

К недостаткам можно отнести:

  • Звук при открывании дверей. Это объясняется особенностями роликовой конструкции.

  • Низкая герметичность. Но это и не нужно в гардеробной комнате, если, конечно, она не расположена рядом с кухней.

  • С течением времени придется поменять фурнитуру. Однако вы можете продлить срок службы деталей, если будете правильно ухаживать за ними и аккуратно обращаться с дверью.

  • Стоимость дверей-купе выше, чем у распашных аналогов.

Советы по выбору раздвижных дверей для гардеробной

Выбирая двери-купе для гардеробной, обращайте внимание на общие технические характеристики, а также на внешний вид. Конечно, двери должны подходить комнате, поэтому изучите особенности вашего стиля интерьера.

Двери-купе можно подобрать для дверного проема любого размера. В маленькие устанавливают одностворчатые конструкции, в длинные проемы – двустворчатые. Если требуется больше створок, рекомендуется выбрать каскадные модели.

Особое внимание уделите фурнитуре – именно от нее зависит, удобно ли будет пользоваться дверями. Выбирайте металлические направляющие и подшипники – они прочнее и надежнее, чем пластиковые. Замки нужно приобретать специально изготовленные для такого вида дверей.

Двери-купе – популярный вариант для оформления гардеробной комнаты, и это неслучайно. Удобство конструкции, большой выбор материалов и расцветок, долгий срок службы привлекают покупателей. Самое главное – выбрать качественное изделие, и тогда вы точно не пожалеете о своем выборе.

Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Белый глянец
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Белый глянец
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Венге
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Венге
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Вишня
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Вишня
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Миланский Орех
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Миланский Орех
3 332 3 920 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Серый Ясень
Дверь межкомнатная из ПВХ складная «ДСК 007» Серый Ясень
3 332 3 920 ₽ -15%

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