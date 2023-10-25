По легенде идея шкафа-купе принадлежит Наполеону. Именно он во избежание бардака, этого неизменного спутника походной жизни, приказал скрывать ее атрибуты и экипировку за раздвижной ширмой. Дальнейшее развитие идея получила уже в Америке в середине ХХ века, когда вместо ширмы стали использовать дверь.

Преимущества раздвижных дверей

Сегодня раздвижные двери – обычное явление. Их используют как входные, в качестве перегородок, для зонирования помещений. Особенно большое распространение получили в качестве дверей шкафов. Шкафы с раздвижным механизмом открывания дверей получили название шкаф-купе.

В нашей стране шкафы-купе появились в конце прошлого века, но очень быстро обрели популярность, потому что:

Экономят место. Им не требуется площадка для открывания дверей, что особенно важно в условиях малогабаритных квартир.

Очень вместительные, можно использовать весь объем – длину, ширину и высоту под хранение вещей.

Шкаф-купе можно установить в любой комнате и он подойдет практически к любому дизайнерскому стилю – это универсальная мебель.

Свободная внутренняя организация, то есть, чем наполнить шкаф, сколько нужно полок, ящиков, штанг решаете только вы сами, а хранить там можно все, что угодно от мелких аксессуаров до спорт.инвентаря и бытовой техники.

С помощью такого шкафа легко разделить помещение на функциональные зоны. Это просто находка для квартир-студий.

Такие шкафы надежны. Дверцы не разболтаются и не отвалятся, а уход за ними очень простой.

Широкий ценовой диапазон. Стоят они в среднем не дороже обычных, но гораздо удобнее.

Список достоинств можно продолжать и дальше, но полагаем, что и сказанного достаточно.

Раздвижные механизмы шкафов-купе

Шкафы-купе различаются по конструкции: они могут быть встроенными, полувстроенными, корпусными, угловыми, радиусными и так далее, а также по механизму открывания дверей.

Конечно, это главный элемент любого шкафа-купе, они и дали ему название. Раздвижные двери шкафа могут быть подвесными и рельсовыми.

Особенности подвесной системы шкафов-купе

Разница между ними видна из названия. Подвесная система имеет только верхнюю направляющую, двери подвешены на механизмы. Преимущества очевидны:

Двери двигаются бесшумно.

Каждая дверь может выдержать нагрузку до 100 килограмм.

Помещение выглядит опрятно, поскольку все содержимое скрыто дверями

Верхнеподвесная система дороже нижнеопорной, поскольку считается, что ее монтаж более сложен. Однако она очень популярна, особенно при создании перегородок, так как не требует нижнего порога. Но и в шкафах-купе тоже используется довольно часто, особенно во встроенных вариантах.

Нюансы сборки подвесной системы шкафов

Монтаж подвесной конструкции действительно довольно дорогостоящая услуга, но стоит попробовать сделать это самостоятельно. Для этого потребуются набор роликов, профили, опорные колодки и стопоры.

Итак, по порядку.

Начинать, конечно, надо с измерений. Вам потребуется определить высоту, ширину дверного полотна, размер профиля, толщину створок. От того, насколько правильно вы произведете расчеты, зависит конечный результат. Монтаж профиля – он может быть алюминиевым или стальным. Стальные стоят дешевле, зато алюминиевые отличаются большим разнообразием и бесшумностью. Сборка двери. Дверное полотно насаживается в профиль с помощью киянки. В паз профиля вставляется уплотнитель. Все это плотно подгоняется киянкой или резиновым молотком. Монтаж роликов. Их устанавливают при помощи шурупов. Навеска дверей. На ролики задней двери устанавливается стопор, на верхний ходовой профиль концевые упоры. Дверь устанавливается во внутренние пазы ходового и направляющего профиля, остается закрыть фиксаторы и установить малый добор.

Если все сделано правильно, дверь не будет самопроизвольно открываться, не будет щелей и посторонних звуков во время работы. Чтобы не было перекосов, используйте строительный уровень на протяжении всей работы.

Нижнеопорная система: особенности и монтаж

Рельсовая, или нижнеопорная, раздвижная система означает, что вся основная нагрузка падает на нижнюю направляющую.





У этой системы есть свои преимущества:

ролики могут выдержать большую нагрузку, до 100 килограммов и выше;

широкая сфера применения, так можно оборудовать шкафы любых габаритов и конфигурации;

нет никаких ограничений в количестве дверей.

Дверное полотно может быть изготовлено из любого материала: ЛДСП, МДФ, зеркало, стекло, ротанг.

Монтаж нижней направляющей похож на верхнюю, но имеет свои нюансы. Главная особенность – она находится внутри шкафа и здесь надо точно определить ее отступ от края шкафа. Это расстояние примерно 20 миллиметров. Если у вас встроенный шкаф, то один край профиля упирается в пол, другой – в стену. Зафиксируйте его.

Естественно, в профиле не должно быть никаких загрязнений. Полотно должно полностью войти в паз, для этого необходим уплотнитель. Делайте подгонку резиновым молотком и не стучите по профилю, он может погнуться.

Установите верхнюю направляющую, не забудьте про фиксаторы. Стопор необходим для того, чтобы дверь можно было зафиксировать в закрытом положении. В пазы заводим стопоры и прикручиваем нижнюю направляющую.

Навешиваем дверь – здесь вам понадобится помощник – один заводит в верхнюю направляющую, другой приподнимает колесики и заводит их в нижнюю направляющую. Не расставайтесь со строительным уровнем, шкаф должен стоять абсолютно вертикально.

Осталось отрегулировать двери шкафа, чтобы они равномерно прилегали по всей высоте. Для этого нижние колеса оснащаются регулировочным винтом. С помощью него угол двери можно либо опустить, либо приподнять.

Последний штрих – наклейка буферной ленты. Она необходима, чтобы защитить внутренность шкафа от попадания пыли, и чтобы дверцы шкафа не стукались о бока при закрывании. Ленту различают по длине ворса, она может быть либо короткая, либо длинная. Ленты с длинным ворсом комфортнее в употреблении. Цвет подбираем в зависимости от цвета шкафа, а наклейка и вовсе не составит проблем: снимаем защитную пленку и приклеиваем на вертикальный торец двери.

В целом же сборка шкафа-купе не составит больших трудностей, поскольку каждая комплектация снабжается подробной инструкцией. Следуйте ей и все будет в порядке.

Что нужно, чтобы установить двери шкафа-купе самостоятельно

Так вот, о комплектации. Какие материалы и инструменты необходимы: две направляющие – верхняя и нижняя, стопор, фиксаторы, комплект роликов, буферная лента, саморезы, отвертка, киянка или резиновый молоток, рулетка, строительный уровень, торцовочная пила или ножовка по металлу, силиконовый уплотнитель, перфоратор, метизы. Приступайте к монтажу дверей только после того, как вы собрали все необходимое.

Оформление фасада шкафа-купе

Осталось подумать об оформлении шкафа-купе.

Зеркальные двери в этом не нуждаются, они красивы сами по себе и делают комнату визуально больше. Стеклянные двери можно оформить цветными вставками, пескоструйным узором или нанести рисунок методом фотопечати.

Двери из МДФ или ДСП покрываются шпоном, декоративной пленкой и так далее. Вариантов на самом деле масса, все зависит от ваших предпочтений и выбранного стиля. Шкаф-купе – это не только удобно и функционально, но и красиво.