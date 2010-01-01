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  5. ДП ЭМА Браво-22 White Matt Magic Fog 200*40
Браво-22 White Matt
0,0
4 133 4 592 -10%

Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Magic Fog

Этот товар смотрят 12 человек
ДП ЭМА Браво-22 White Matt Magic Fog 200*40
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 256940
Этот товар смотрят 17 человек

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Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
4 133
4 592
-10%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 4 133 ₽
Наличник 391 ₽ x 5 шт.
Перекладина 1 701 ₽
Стойка 680 ₽ x 2 шт.
Межкомнатные двери 4 133 ₽
Изменить
13 282
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
689 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 60 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
155-0023 Наличник "Т" ЭМА White Matt МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
155-0023 ⋅ 391 ₽
 391
1 955
155-0057 Перекладина "Т" для склад. двери ЭМА White Matt МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
155-0057 ⋅ 1 701 ₽
 1 701
1 701
155-0059 Стойка "Т" для склад. двери ЭМА White Matt МДФ 2070*70*22 (п)
155-0059 ⋅ 680 ₽
 680
1 360
066-0215 ДП ЭМА Браво-22 White Matt Magic Fog 200*40
066-0215 ⋅ 4 133 ₽
 4 133
4 133
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Дверь межкомнатная «Браво-22» White Matt остекление Magic Fog
Размер полотна, см:
200x40
200x35
200x40в наличии
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X

Характеристики

  • Артикул:
    066-0215
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, торцы защищены по технологии 2-Edge, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эмалит — материал с гладкой и приятной на ощупь поверхностью. 100% «эмаль-эффект». Южная Корея.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.
Цвет по RAL
White Matt - ультрабелый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white, нем. signalweiß), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Характеристики

  • Артикул:
    066-0215
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    White Matt
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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Отзывы и вопросы о товаре

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