Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 200x40

Описание

Отделка

Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.

Цвет по RAL

Snow Melinga - радикально белый, примерно соответствует RAL 9003 (cигнальный белый, англ. signal white).

Стекло

Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

Межкомнатная складная дверь ("дверь-книжка") - идеальное решение, когда необходимо максимально сохранить пространство.