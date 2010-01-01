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  6. Дверь ЭКО Порта-21 Anegri Veralinga 200*40
Порта-21 Anegri Veralinga
0,0
3 920 4 900 -20%

Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Порта-21» Anegri Veralinga глухая

Этот товар смотрят 19 человек
Дверь ЭКО Порта-21 Anegri Veralinga 200*40
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 41863
Этот товар смотрят 17 человек

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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 920
4 900
-20%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 920 ₽
Межкомнатные двери 3 920 ₽
Перекладина 1 099 ₽
Стойка 609 ₽ x 2 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 397
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 228 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
091-0036 Дверь ЭКО Порта-21 Anegri Veralinga 200*40
091-0036 ⋅ 3 920 ₽
 3 920
3 920
031-0655 Перекладина "Т" для склад. двери ЭКО Anegri Veralinga МДФ 1000*70*46 (п, с напр. П-2)
031-0655 ⋅ 1 099 ₽
 1 099
1 099
031-0657 Стойка "Т" для склад. двери ЭКО Anegri Veralinga МДФ 2070*70*22 (п)
031-0657 ⋅ 609 ₽
 609
1 218
031-0539 Наличник "Т" ЭКО Anegri Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0539 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Порта-21» Anegri Veralinga глухая
Размер полотна, см:
200x40
200x40
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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo

Характеристики

  • Артикул:
    091-0036
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Anegri Veralinga
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства с использованием PUR-клея необратимой полимеризации, профиль без пустот и ДСП.
Отделка
антивандальный Эко Шпон с защитным лаком (Германия)
Материал
Композитный мебельный щит с использованием LVL-бруса и MDF

Характеристики

  • Артикул:
    091-0036
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    40
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Стиль:
    Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Anegri Veralinga
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

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