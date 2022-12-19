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  5. ДП ЭКО Мода-22 Brown Dreamline Black Line 200*80
Мода-22 Black Line Brown Dreamline
4,6
2 532 3 332 -24%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Brown Dreamline глухая

4,6
Этот товар смотрят 33 человека
ДП ЭКО Мода-22 Brown Dreamline Black Line 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 205474
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 532
3 332
-24%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 532 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 522
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 816 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1053 Коробка "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1053 ⋅ 700 ₽
 700
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031-1054 Наличник "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1054 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Brown Dreamline глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Brown Dreamline
ДП ЭКО Мода-22 Brown Dreamline Black Line 200*80
ДП ЭКО Мода-22 White Dreamline Black Line 200*80 ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*80 ДП ЭКО Мода-22 Cappuccino Melinga Black Line 200*80
+1

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

14
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Э
19 декабря 2022
5
Достоинства
Качество, внешний вид
Комментарий
Давно к этим дверям присматривать, как в свою квартиру переехали, так сразу заказала. Смотрятся стильно и дорого. Классные.
Вам помог этот отзыв?
Э
19 декабря 2022
5
Достоинства
Качество, внешний вид
Комментарий
Давно к этим дверям присматривать, как в свою квартиру переехали, так сразу заказала. Смотрятся стильно и дорого. Классные.
Вам помог этот отзыв?
Ю
12 декабря 2021
4
Достоинства
недорого, стильно стильные
Недостатки
нет
Комментарий
Покупал в этом интернет магазине дверь. Цена товара меня вполне устроила. Так же скорость доставки меня вполне удивила, дверь пришла примерно за 6-7 дней. Установили дверь нормально. Коллектив компании очень понравился! Все отзывчивые,приятные люди.Ну а наличие товара в этом магазине довольно большое.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 14 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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