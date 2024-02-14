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  5. ДП ЭКО Браво-0 Brown Skyline 200*60
Браво-0 Brown Skyline
0,0
2 604 3 472 -25%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Skyline глухая

Этот товар смотрят 29 человек
ДП ЭКО Браво-0 Brown Skyline 200*60
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 205523
Этот товар смотрят 33 человека

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0,0
2 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 604
3 472
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 604 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
6 594
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 156 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1053 Коробка "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1053 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1054 Наличник "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1054 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Skyline глухая
Размер полотна, см:
200x60
200x60в наличии
200x70в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Brown Skyline
ДП ЭКО Браво-0 Brown Dreamline 200*60
ДП ЭКО Браво-0 Brown Skyline 200*60

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

2
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Л
14 февраля 2024
3
Комментарий
Заказывала двери Браво в магазине 169.ru.Хочется отметить отличную работу мененжера Головко Натальи и монтажника Виталия.Подкачала доставка,но обещали компенсацию в виде бесплатной доставки.А так всё хорошо и ещё-если стоите перед выбором.,не заказывайте двери в дверной компании Верда-нечестные непорядочные люди-что менеджер Мария ТЦ Декоратор с Рязанки,что монтажник Дмитрий
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В
01 мая 2019
5
Комментарий
Хотим выразить благодарность за слаженную работу всего коллектива. Мои родственники решили установить дверь с терморазрывом. Объехав не один салон с дверями, заехали к вам. Были удивлены большим ассортиментом и низкими ценами. Ниже чем в других дверных салонах города. Грамотные и вежливые менеджеры. Все объяснили, рассказали, помогли подобрать то что лучше подойдет.И даже сделал еще скидку. Что было приятным бонусом. Замер сделали в тот же день, и через 2 дня дверь уже установили. Установщики грамотно подошли к своей работе. Сделали все быстро, аккуратно, весь мусор за собой убрали. успехов и процветания вашей компании. Будем рекомендовать Вас всем своим знакомым.
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