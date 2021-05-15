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  5. ДП ЭКО Браво-0 Brown Dreamline 200*80
Браво-0 Brown Dreamline
4,8
3 892

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Dreamline глухая

4,8
Этот товар смотрят 32 человека
ДП ЭКО Браво-0 Brown Dreamline 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 205482
Этот товар смотрят 25 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
3 892
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 3 892 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
7 882
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
649 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 120 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1053 Коробка "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-1053 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1054 Наличник "Т" ЭКО Brown Dreamline МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-1054 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Brown Dreamline глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Brown Dreamline
ДП ЭКО Браво-0 Cappuccino Melinga 200*80
ДП ЭКО Браво-0 Brown Dreamline 200*80
ДП ЭКО Браво-0 White Skyline 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

4
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Н
15 мая 2021
4
Комментарий
Спасибо менеджеру, что помог подобрать недорогую, качественную дверь. Все супер! Будем к вам заглядывать снова и советовать нашим знакомым и друзьям.
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М
20 июля 2020
5
Комментарий
Очень вовремя попали на хорошую скиду на установку и доставку этих дверей. Качеству никаких претензий нет , все отлично. Но задержали доставку на 4 дня.
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Э
12 июня 2020
5
Комментарий
Добрый день. Большое спасибо за установку двери все очень хорошо, быстро, качественно. Особенно спасибо консультанту вашей фирмы. Всем советуем.
Вам помог этот отзыв?
4.8 / 5 (На основе 4 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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