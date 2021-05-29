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  4. ДП Л Гост-0 Л-12 (МиланОрех) 200*80
Гост-0 (Без усиления) Л-12 (МиланОрех)
4,6
1 773 2 086 -15%

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) глухая

4,6
Этот товар смотрят 27 человек
ДП Л Гост-0 Л-12 (МиланОрех) 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228205
Этот товар смотрят 20 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
1 773
2 086
-15%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 1 773 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
3 978
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 1008 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0045 Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0054 Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0054 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) глухая
Размер полотна, см:
200x80
190x55
190x60в наличии
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Л-12 (МиланОрех)
Дверь Ш Гост-0 Т-01 (ДубНат) 200*80 ДП Л Гост-0 Л-11 (ИталОрех) 200*80
ДП Л Гост-0 Л-12 (МиланОрех) 200*80
ДП Л Гост-0 Л-13 (Венге) 200*80
+3

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
29 мая 2021
4
Достоинства
Подошли по интерьеру
Недостатки
Нет
Комментарий
Занимаюсь установкой дверей более 10 лет. 5 из них это двери «мебель 169». Нареканий к этим дверям нет. Фабрика всегда идёт навстречу клиенту. Клиенты есть разные и каждый со своими тараканы. Вы бы видели людей, которые покупают италию или испанию, ждут по 6 месяцев за бешеные евро, а по факту такое ггг. Все доделывалось и докрашивалось мною по месту. Фабрике твердая 5. Каждый специалист должен заниматься своим делом. Смело советую лавинную компанию, не стоит переплачивать за зарубежные двери, когда у данного производителя вы можете найти лучше , дешевле и получить их быстро, на ожидая их месяцами
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И
30 января 2021
4
Достоинства
качественно
Недостатки
Нет
Комментарий
Сверху они покрыты красивой на вид пленкой , в виде имитации дерева, которая нам понравилась. Цвет дверного полотна выбрали , он показался нам наиболее красивым и универсальным. Темные тона нам не подошли б, Устанавливал сам, Выбором доволен
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И
03 января 2021
5
Достоинства
Стильная и модная
Недостатки
Нет
Комментарий
Добрый день!Хотела бы поделиться отзывом.Порадовали: низкая цена,качество товара. Приехали на замер в день заявки, по цене все устроило и я сделала заказ по телефону на дверь. Доставили уже через 4 дня после заявки, поставили быстро. Что поразило,мастера аккуратные, все по уровню вымеряли, все подогнали! Очень рады,что уложились в запланированный бюджет. Спасибо огромное!
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4.6 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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