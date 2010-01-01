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  4. ДП Л Гост-0 Л-12 (МиланОрех) 190*55
Гост-0 (Без усиления) Л-12 (МиланОрех)
0,0
1 773 2 086 -15%

Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) глухая

Этот товар смотрят 12 человек
ДП Л Гост-0 Л-12 (МиланОрех) 190*55
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 228199
Этот товар смотрят 16 человек

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
1 773
2 086
-15%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 1 773 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
3 978
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0045 Коробка Л Л-12 (МиланОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0045 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0054 Наличник Л Л-12 (МиланОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0054 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-0» (Без усиления) Л-12 (МиланОрех) глухая
Размер полотна, см:
190x55
190x55
190x60в наличии
200x60
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Л-12 (МиланОрех)
Дверь МДФ Гост-0 Без Отделки 190*55 Дверь Ш Гост-0 Т-01 (ДубНат) 190*55 ДП Л Гост-0 Л-11 (ИталОрех) 190*55
ДП Л Гост-0 Л-12 (МиланОрех) 190*55
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    190 x 55
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Gost

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Finish Flex 2D — декоративный материал с защитным лаком. Германия, Польша
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, кромка ПВХ, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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