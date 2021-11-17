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  4. Дверь Л 2С Л-11 (ИталОрех) ПО СТ-Сатинато 200*80
2С Л-11 (ИталОрех)
4,6
2 912

Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Итальянский орех остекление белое матовое

4,6
Этот товар смотрят 32 человека
Дверь Л 2С Л-11 (ИталОрех) ПО СТ-Сатинато 200*80
Хит
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 1196
Этот товар смотрят 12 человек

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 912
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 912 ₽
Коробка 490 ₽ x 3 шт.
Наличник 147 ₽ x 5 шт.
Изменить
5 117
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Этот товар купили 192 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
026-0014 Коробка Л Л-11 (ИталОрех) МДФ 2070*70*26 (п)
026-0014 ⋅ 490 ₽
 490
1 470
026-0053 Наличник Л Л-11 (ИталОрех) МДФ Прямоугольный 2150*58*6
026-0053 ⋅ 147 ₽
 147
735
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Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Итальянский орех остекление белое матовое
Размер полотна, см:
200x80
190x55в наличии
190x60
200x60
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Л-11 (ИталОрех)
Дверь Л 2С Л-21 (БелДуб) ПО СТ-Сатинато 200*80 Дверь Л 2С Л-13 (Венге) ПО СТ-Сатинато 200*80
Дверь Л 2С Л-11 (ИталОрех) ПО СТ-Сатинато 200*80
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Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    38
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Direct

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-11 (ИталОрех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.105
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
финиш-пленка (Германия, Япония)
Материал
брус хвойных пород, ПВХ

Характеристики

  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Л-11 (ИталОрех)
  • Общий цвет:
    Коричневый
  • Стекло:
    Сатинат белый
  • Вес, кг:
    18
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Низкий (20-25 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.105
  • Багет:
    МДФ, с отделкой финиш-пленкой

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Отзывы и вопросы о товаре

33
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Ж
17 ноября 2021
4
Комментарий
Добрый день, очень давно хотели поменять межкомнатные двери, очень долго искали их рассматривали разные магазины, интернет-магазины и вот наткнулась именно на ваш магазин, так как у вас очень приемлемые цены и очень много хороших отзывов на ваши двери. Приехав в магазин и увидев весь ассортимент мы были в шоке! Потому что такого большого ассортимента мы нигде не видели… Наши двери стоят уже неделю, хочу сказать то, что доставка была достаточно быстрой, мастер очень профессионально работал! выполнил свою работу на идеально!
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М
22 апреля 2021
5
Комментарий
Прочла в интернете, что дверь ламинированная очень прочная и стойкая. Выбрала ваш магазин по отзывам и не ошиблась. Привезли в прекрасном качестве, отличный материал, действительно стойкая и прочная, также влагостойкая, недорогая. Также приобрела заодно ручку и петли. Больше всего понравился цвет двери, он такой красивый, насыщенный, покрытие двери идеальное, без косяков . Доставили быстро. Установили без проблем и брака . Всем рекомендую покупать только в вашем магазине!
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В
07 января 2021
5
Комментарий
13. При выборе дверей опиралась на покрытие ( хотела именно ламинированные) . Данная дверь мне понравилась и я сразу же оформила заказ. Теперь стоит , красуется в моей новой квартире. Я очень рада, спасибо Мебель 169!
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4.6 / 5 (На основе 33 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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