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Браво-1.55 Bianco Veralinga
4,5
7 252

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Bianco Veralinga остекление зеркало в цвете "графит"

4,5
Этот товар смотрят 20 человек
ДП ЭКО Браво-1.55 Bianco Veralinga Mirox Grey 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225197
Этот товар смотрят 12 человек

Фотографии покупателей

4,5
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 252
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 252 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 949
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 209 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0299 Коробка "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0299 ⋅ 819 ₽
 819
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031-0302 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0302 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Bianco Veralinga остекление зеркало в цвете "графит"
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Браво-1.55 Snow Melinga Mirox Grey 200*80 ДП ЭКО Браво-1.55 Cappuccino Melinga Mirox Grey 200*80 ДП ЭКО Браво-1.55 Original Oak Mirox Grey 200*80
ДП ЭКО Браво-1.55 Bianco Veralinga Mirox Grey 200*80
+2

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf Межкомнатные двери Bravo (Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

17
4.5 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
А
04 октября 2021
5
Достоинства
очень нравится, смотрится стильно
Недостатки
нет
Комментарий
Заказал стальную дверь мебель 169. Мой заказ сразу же обработали и выполнили. За день до доставки курьером, позвонил менеджер магазина и уведомил о всех подробностях
Вам помог этот отзыв?
А
23 июня 2021
4
Комментарий
Заказал позавчера - перезвонили быстро, уточнили, немного дополнили наш заказ - и сегодня я уже с новыми дверями. Спасибо от души, очень приятно с Вами работать.. Хочу отметить, что сайт удобный в том плане, что тут можно в очень лояльной форме сделать заказ, товар отсортирован по производителям молодцы.
Вам помог этот отзыв?
А
16 июня 2021
5
Достоинства
Очень удобные. Цвет как на фото.
Недостатки
нет
Комментарий
Замерщик приехал грамотный, все по делу, никаких ошибок и погрешностей не допустил. Работал быстро. Двери меня устраивают, добротные и красивые.
Вам помог этот отзыв?
4.5 / 5 (На основе 17 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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