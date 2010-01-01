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Браво-1.55 Bianco Veralinga
0,0
7 252

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Bianco Veralinga остекление зеркало в цвете "графит"

Этот товар смотрят 26 человек
ДП ЭКО Браво-1.55 Bianco Veralinga Mirox Grey 200*70
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 225196
Этот товар смотрят 23 человека

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С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 252
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 252 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
11 949
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 209 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0299 Коробка "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0299 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0302 Наличник "Т" ЭКО Bianco Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0302 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Bianco Veralinga остекление зеркало в цвете "графит"
Размер полотна, см:
200x70
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Bianco Veralinga
ДП ЭКО Браво-1.55 Cappuccino Melinga Mirox Grey 200*70
ДП ЭКО Браво-1.55 Bianco Veralinga Mirox Grey 200*70
ДП ЭКО Браво-1.55 Look Art Mirox Grey 200*70 ДП ЭКО Браво-1.55 Slate Art Mirox Grey 200*70

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Без использования ДСП. Износостойкая кромка из ПВХ толщиной 0,4 мм.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея).
Материал
MDF, жесткий сотовый наполнитель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

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