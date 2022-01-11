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Прима-2 Riviera Ice
4,4
5 992

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Riviera Ice глухая

4,4
Этот товар смотрят 20 человек
ДП ЭКО Прима-2 Riviera Ice 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 232025
Этот товар смотрят 16 человек

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 992
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 992 ₽
Коробка 700 ₽ x 3 шт.
Наличник 378 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 982
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
999 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 84 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-1158 Коробка "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ 2070*70*32 (у,п) M
031-1158 ⋅ 700 ₽
 700
2 100
031-1159 Наличник "Т" ЭКО Riviera Ice МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3) M
031-1159 ⋅ 378 ₽
 378
1 890
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Riviera Ice глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Riviera Ice
ДП ЭМА Прима-2 Alaska 200*80 ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*80 ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*80 ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*80
+11

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размеры, см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    153-0819
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-0819
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

10
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
11 января 2022
4
Достоинства
Очень качественно сделана дверь. Пазы для замка вырезана на заводе, петли бочковые. Легкая установка.
Недостатки
нет
Комментарий
Стекло здесь достаточно толстое и не хрупкое, темного цвета и матовое, свет почти не пропускает. смотрится симпатично и отлично освежает интерьер. Двери установили очень аккуратно.
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В
17 августа 2021
4
Достоинства
Симпатичные двери
Недостатки
нет
Комментарий
Внешне нам очень нравятся, смотрятся гармонично. Для гурманов быстро пробегусь по самим дверям, а точнее по характеристикам. Важно ведь не только подобрать красивую дверь, но и надежную, без каких либо повреждений.
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Д
01 декабря 2020
4
Комментарий
тут вот купил квартиру, а в ней двери все убитые, пришлось менять, ну и вспомнил про 169.. Через 3 недели двери уже стояли. Хорошо ребята работают, не обманывал знакомый. После монтажа все двери, фурнитуру проверил, отлично.
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 10 оценок)
5 звезд
0
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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