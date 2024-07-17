Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Экошпон
  4. Prima
  5. ДП ЭКО Прима-2 Cappuccino Melinga 200*80
Прима-2 Cappuccino Melinga
4,8
5 572

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Cappuccino Melinga глухая

4,8
Этот товар смотрят 7 человек
ДП ЭКО Прима-2 Cappuccino Melinga 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 255606
Этот товар смотрят 11 человек

Фотографии покупателей

4,8
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
5 572
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 5 572 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
9 212
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
929 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 408 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0198 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0198 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
Показать ещё
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Cappuccino Melinga глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ЭМА Прима-2 Alaska 200*80 ДП ЭМА Прима-2 Grey Matt 200*80 ДП ЭМА Прима-2 White Matt 200*80 ДП ЭМА Прима-2 Stormy Matt 200*80
+11

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima

Характеристики

  • Артикул:
    153-1170
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
Развернуть Свернуть

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Бескромочная технология производства. Без использования ДСП. Классическая объемная филенка. Нижняя поперечина шириной 200 мм (у других производителей, как правило, не более 110 мм). Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 10 точках.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

  • Артикул:
    153-1170
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Prima
  • Стиль:
    Неоклассика
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf Межкомнатные двери Bravo (Хард Флекс, Эмалит, Винил, Эко Шпон). Каталог..pdf

Популярные подборки

Межкомнатные двери цвета Орех макадамия Межкомнатные двери цвета Grey Matt Межкомнатные двери орех глухие Межкомнатные глухие двери Межкомнатные белые эмалированные двери Межкомнатные двери в Ивантеевке Межкомнатные двери высотой 190 см Межкомнатные двери цвета Темный лак Ламинированные двери Браво Межкомнатные двери цвета Дуб Винчестер светлый

Отзывы и вопросы о товаре

5
4.8 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
Е
17 июля 2024
5
Комментарий
Спасибо за отлично выполненную работу! Большой выбор, а также идеальное качество дверей, профессиональную установку.Остались очень довольны. Буду советовать друзьям и знакомым.
Вам помог этот отзыв?
А
04 мая 2024
5
Комментарий
Заказывали двери в этой компании, остались очень довольны. Дали грамотную консультацию, помогли определиться с выбором. Установка прошла успешно и в срок. В общем, все нам понравилось, с уверенностью говорим - заказывай здесь!
Вам помог этот отзыв?
А
06 апреля 2024
4
Комментарий
Недавно приобрела межкомнатные двери в этом интернет-магазине, и общие впечатления положительные. Двери очень стильные и прекрасно вписались в интерьер квартиры. Установка прошла довольно гладко, и качество самих дверей тоже на высоте – материал прочный, аккуратная отделка. Одну звезду сняла за незначительные задержки с доставкой.
Вам помог этот отзыв?
4.8 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
2
4 звезды
1
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

Другие предложения из раздела "Prima"

Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-13.0.1» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Прима-13.0.1 Cappuccino Melinga
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-11.1» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Прима-11.1 Cappuccino Melinga
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-12» Grey Wood глухая
Доставим завтра
Прима-12 Grey Wood
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-13.0.1» Grey Wood стекло Magic Fog
Прима-13.0.1 Grey Wood
 
6 972
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-11.1» White Wood стекло Magic Fog
Прима-11.1 White Wood
 
6 972
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-11.1» Grey Wood стекло Magic Fog
Прима-11.1 Grey Wood
 
6 972
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-10» Grey Wood глухая
Доставим завтра
Прима-10 Grey Wood
 
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» Snow Melinga стекло White Сrystal
Прима-3 Snow Melinga
6 272
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Wenge Veralinga глухая
Лучшая цена
Прима-2 Wenge Veralinga
1 442 7 210 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Brown Dreamline глухая
Хит
Прима-2 Brown Dreamline
 
5 992
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» White Dreamline глухая
Доставим завтра
Прима-2 White Dreamline
 
4 617 5 432 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-3» White Dreamline стекло White Сrystal
Прима-3 White Dreamline
 
6 692

Межкомнатные двери бежевого цвета

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Рондо Ф-22 (БелДуб)
 
9 632
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Nordic Oak остекление White Сrystal
Неоклассик-33 Nordic Oak
8 232
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Дуб (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Греция Дуб
1 450 7 252 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» остекление Сатинато белое
М7 Под покраску
 
8 232
Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Беленый дуб остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-21 (БелДуб)
 
3 472
Ламинированная межкомнатная дверь "2Г" Беленый дуб глухая
Доставим завтра
2Г Л-21 (БелДуб)
 
2 884
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Доставим завтра
М7 Под покраску
 
6 972
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-12» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) глухая
Лучшая цена
Статус-12 Дуб-ф-01
 
1 506 7 532 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» глухая
Доставим завтра
М5 Под покраску
 
7 672
Дверь межкомнатная "Future-701" глухая Дуб Винчестер Светлый, кромка-ABS
Future-701 кромка ABS Дуб Винчестер светлый
12 180
Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Дуб (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Лучшая цена
Эксклюзив Дуб-ф-01
 
1 786 8 932 ₽ -80%
Дверь межкомнатная «Прима-3» Alaska остекление White Сrystal
Прима-3 Alaska
 
6 138 7 672 ₽ -20%
Установим с гарантией входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая кнопку «Отправить» вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть