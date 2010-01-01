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Граффити-42 Grace
0,0
8 372

Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-42» Grace (Эмаль) глухая

Этот товар смотрят 23 человека
ДП K Граффити-42 Grace 200*80
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 642776
Этот товар смотрят 34 человека

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
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Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 372
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 372 ₽
Коробка 812 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 048
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 396 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 72 раза
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0222 Коробка "Т" К Grace МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0222 ⋅ 812 ₽
 812
2 436
027-0223 Наличник "Т" К Grace МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0223 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-42» Grace (Эмаль) глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Отделка
Двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner. Италия.
Материал
Брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель.

Характеристики

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