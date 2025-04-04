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  5. Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон White Wood, остекленная, magic fog, кромка нет, царговая 200x80

3,8 30 отзывов
Цвет: White Wood
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    153-0718 Скопировано
  • Материал:
    Экошпон
  • Конструкция двери:
    Царговая
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    153-0718 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и MDF.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Раздвижная, Классическая
  • Цвет:
    White Wood
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Вес, кг:
    24
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)

Описание

Без пустот, бескромочная технология производства, крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Цвет по RAL
White Wood - традиционный белый, примерно соответствует RAL 9010 (белый, англ. pure white), матовый (≤ 8 GU).
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.

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  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (30)

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
4.9 / 5На основе 30 отзывов
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229
П
П Покупатель
04 апреля 2025
5
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П
П Покупатель
04 апреля 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
22 октября 2024
5
Вам помог этот отзыв?
4.9 / 5
5 звезд
27
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
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