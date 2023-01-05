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  5. ДП ЭКО Мода-22 Cappuccino Melinga Black Line 200*80
Мода-22 Black Line Cappuccino Melinga
5,0
2 213 2 912 -24%

Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Cappuccino Melinga глухая

5,0
Этот товар смотрят 9 человек
ДП ЭКО Мода-22 Cappuccino Melinga Black Line 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 260445
Этот товар смотрят 18 человек

Фотографии покупателей

5,0
1 отзыв

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
2 213
2 912
-24%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 2 213 ₽
Коробка 630 ₽ x 3 шт.
Наличник 350 ₽ x 5 шт.
Изменить
5 853
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
Доставим завтра
Этот товар купили 3156 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
031-0198 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
031-0198 ⋅ 630 ₽
 630
1 890
031-2281 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Melinga МДФ Тип-0 2150*70*8 (20*3)
031-2281 ⋅ 350 ₽
 350
1 750
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Дверь межкомнатная из эко шпона «Мода-22 Black Line» Cappuccino Melinga глухая
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Cappuccino Melinga
ДП ЭКО Мода-22 Brown Dreamline Black Line 200*80 ДП ЭКО Мода-22 White Dreamline Black Line 200*80 ДП ЭКО Мода-22 Riviera Ice Black Line 200*80
ДП ЭКО Мода-22 Cappuccino Melinga Black Line 200*80
+1

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Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Moda

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Щитовые двери типа Skin Doors изготовлены из МДФ (англ. medium-density fiberboard, MDF), внутри жесткий и прочный сотовый наполнитель с ячейкой 30 мм. Торцы защищены износостойкой кромкой из ПВХ. Отделка погонажных изделий осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Материал
HDF, жесткий сотовый наполнитель.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со стороны петель.

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

1
5.0 / 5 На основе 1 оценок
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  • Сначала с низкой оценкой
С
05 января 2023
5
Достоинства
Цвет,качество
Недостатки
нет
Комментарий
Ну что могу сказать,я очень довольна выбором,замена межкомнатных дверей прошла на ура,начиная с замеров(приехали вовремя и быстро все сделали),и заканчивая ценой и качеством!Сейчас на них очень хорошая скидка,берите не пожалеете!
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5 (На основе 1 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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