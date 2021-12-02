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  4. Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Белое 200*80 (врезка под ID:134,600)
Лайт Белое сатинато
4,4
9 506

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато

4,4
Этот товар смотрят 7 человек
Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Белое 200*80 (врезка под ID:134,600)
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 14225
Этот товар смотрят 34 человека

Фотографии покупателей

4,4
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
9 506
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 9 506 ₽
Коробка 819 ₽ x 3 шт.
Наличник 358 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 753
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 585 х 6 месяцев в рассрочку
Этот товар купили 156 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
А 031-0301 Коробка "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ 2070*70*32 (у,п)
А 031-0301 ⋅ 819 ₽
 819
2 457
031-0304 Наличник "Т" ЭКО Cappuccino Veralinga МДФ Прямоугольный 2150*70*8
031-0304 ⋅ 358 ₽
 358
1 790
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Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Размер полотна, см:
200x80
200x60
200x70
200x80
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Белое сатинато
Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Белое 200*80 (врезка под ID:134,600)
Дверь СТ-1 Лайт Сатинато Бронза 200*80 (врезка под ID:134,600)

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    8
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Лайт

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Закалённое стекло
  • Вес, кг:
    32
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь из закаленного сатинированного стекла, с еврокромкой

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Цвет:
    Белое сатинато
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Закалённое стекло
  • Вес, кг:
    32
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
Стеклянные двери. Общая информация..pdf Изделия из закаленного стекла. Транспортировка и хранение..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

11
4.4 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
О
02 декабря 2021
5
Достоинства
Красивый, современный стул с металлическими ножками.
Недостатки
Нет
Комментарий
К покупке дверей подошли серьезно, долго искали сначала магазин , в котором покупать, а потом саму модель . Остановились на этой двери магазина мебель 169. Выбором остались довольны.
Вам помог этот отзыв?
Т
24 марта 2021
4
Комментарий
Решили с мужем поменять межкомнатные двери, но многих нюансов не знали. Позвонили ответил мягкий добрый голос девушки и нас проконсультировали до мелочей . Девушке огромное спасибо за такое отзывчивое отношение к людям и за знание своей работы. Спасибо за то что она неравнодушна к заказчикам. Купили межкомнатные стеклянные двери - и просто стали такими счастливыми, что это даже не описать словами. Двери идеально подошли по стилю комнаты, внесли свою изюминку!
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А
06 марта 2021
4
Комментарий
Изящные, удивительно красивые и простые двери. Легко устанавливаются. Придают интерьеру классический шик. Я безумно довольна их функциональностью и дизайном.
Вам помог этот отзыв?
4.4 / 5 (На основе 11 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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