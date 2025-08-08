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Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Grey Melinga, глухая, царговая
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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Grey Melinga, глухая, царговая

5,0 13 отзывов
Купили 144 раза
Размер двери, см Как сделать замеры?
190×55 190×60 200×40 200×60 200×70 200×80 200×90
Цвет: Grey Melinga
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    153-1425 Скопировано
  • Материал:
    Экошпон
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Гарантия:
    18 месяцев
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
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Характеристики и описание

  • Артикул:
    153-1425 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Гарантия:
    18 месяцев
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Минимализм, Современный
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Складная
  • Цвет:
    Grey Melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Без стекла
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    14.5
  • Тип коробки:
    С уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Возможность покраски:
    Нет
  • Для влажных помещений:
    Да
  • Наличие притвора:
    Нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    Нет
  • Фрезеровка под петли:
    Нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Рамочные (царговые) двери изготовлены из ЛВЛ (англ. Laminated Veneer Lumber, LVL) или высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем Overlay, отличается высокой стойкостью к истиранию и механическим повреждениям в сравнении со схожими декоративными материалами.. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Южная Корея.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со сто
Особенности
Рамочные (царговые) двери изготовлены из ЛВЛ (англ. Laminated Veneer Lumber, LVL) или высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).
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    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (13)

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Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
5.0 / 5На основе 13 отзывов
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393
П
П Покупатель
08 августа 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
08 августа 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
08 августа 2025
5
Вам помог этот отзыв?
5.0 / 5
5 звезд
13
4 звезды
0
3 звезды
0
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1 звезда
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