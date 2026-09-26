Каталог
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. Межкомнатные двери
  3. Складные
  4. Экошпон
  5. Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Bianco melinga, без декора, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Петли и защёлка в подарок
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Bianco melinga, без декора, остекленная, magic fog, без кромки, царговая
Фото покупателей
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва
Фото из отзыва

Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон Bianco melinga, без декора, остекленная, magic fog, без кромки, царговая

Купили 96 раз
Размер двери, см Как сделать замеры?
200×40
Цвет: Bianco melinga
Характеристики и описание
Коротко о товаре
  • Артикул:
    153-7528 Скопировано
  • Материал:
    Экошпон
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Гарантия:
    18
Характеристики и описание
Возможные типы открывания:
Распашная
Распашная
Распашная двустворчатая
Распашная
двустворчатая
Рото дверь
Рото дверь
Дверь-купе
Дверь-купе
Аксессуары
Вам могут понадобиться
Ручки раздельные
Ручки раздельные
Накладки
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Петли
Ручки-защелки
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Для дверей-купе
Упоры торцевые
Упоры торцевые
Ламинат
Ламинат
Плинтус
Плинтус

Похожие

Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Riviera Ice, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Riviera Ice, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая 4 770
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Riviera Ice, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон Riviera Ice, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 4 770
Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Riviera Ice, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-28 Экошпон Riviera Ice, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 4 770
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Chalet Provence, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Chalet Provence, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 3 915 5 220 ₽
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Grey Melinga, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Grey Melinga, глухая, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон, Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон, Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая 4 920
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 раздвижная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Твигги-11.3 раздвижная Экошпон Bianco Veralinga, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 3 915 5 220 ₽
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Grey Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Grey Wood, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 4 253 5 670 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил Casablanca, глухая, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил Casablanca, глухая, скиновая 4 920
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Slate Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Slate Art, глухая, без стекла, каркасно-щитовая 4 920
Дверь межкомнатная Граффити-1 Экошпон Slate Art, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Граффити-1 Экошпон Slate Art, глухая, каркасно-щитовая 4 703 6 270 ₽

Характеристики и описание

  • Артикул:
    153-7528 Скопировано
  • Материал:
    Композитный мебельный щит на основе высококачественного соснового бруса и древесных плит.
  • Конструкция двери:
    Царговая
  • Гарантия:
    18
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    35
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Bravo X
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Остекленная
  • Система открывания:
    Складная
  • Цвет:
    Bianco melinga
  • Общий цвет:
    Серый
  • Стекло:
    Magic Fog
  • Декор:
    Без декора
  • Вес, кг:
    15.4
  • Размер упаковки:
    201* 36 *3,6
  • Тип коробки:
    с уплотнителем
  • Тип погонажных изделий:
    Телескопический
  • Кромка:
    нет
  • Поверхность:
    Структурный материал с защитным лаком. Репродукция натуральных материалов
  • Возможность покраски:
    нет
  • Для влажных помещений:
    да
  • Наличие притвора:
    нет
  • Принадлежности, необходимые для установки (не входит в комплект):
    Дверная коробка, наличники, ручки. Опционально: доборы, порог, ответная планка, защелка
  • Степень влагостойкости:
    Влагостойкая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Фрезеровка под замок:
    нет
  • Фрезеровка под петли:
    нет
  • Износостойкость:
    Высокая
  • Пропускает свет:
    нет
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да

Описание

Отделка
Эко Шпон — структурный материал с защитным слоем оверлея (Южная Корея). Отличается высокой* стойкостью к истиранию и механическим повреждениям. Репродукция натуральных материалов — Super Realistic. Отделка осуществляется с использованием PUR-клея необратимой полимеризации.
Комплектующие
Телескопические погонажные изделия для качественного регулируемого монтажа. Дверная коробка с TPE-уплотнителем для мягкого закрывания. Благодаря особой форме уплотнителя отсутствует закусывание со сто
Стекло
Magic Fog — белое сатинированное. Дешевое стекло с пескоструйной обработкой не используем.
Особенности
Рамочные (царговые) двери изготовлены из ЛВЛ (англ. Laminated Veneer Lumber, LVL) или высококачественного соснового бруса и плитных материалов, без пустот. Бескромочная технология производства. Крепеж из закаленной стали надежно фиксирует детали двери в 8 точках (у других производителей, как правило, не более 4).

Наши двери в каждом доме

  • Нам доверяют уже 15 лет! Заботимся о клиенте на каждом этапе покупки
  • Лидеры рынка 22 032 установок дверей в год. Признанный эксперт в сегменте
  • В наличии — 3199 моделей Склад площадью более 5000 м²,
    самая быстрая отгрузка и доставка
  • Расширенная гарантия 18 мес Гарантийное и постгарантийное обслуживание товаров и услуг

Отзывы и вопросы о товаре (0)

Отзывов ещё нет — будет здорово, если вы напишете свои впечатления о товаре

Другие предложения из раздела "Экошпон"

Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, глухая, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-23 складная Экошпон, Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая 3 926 5 235 ₽
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Wenge Melinga, глухая, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Cappuccino Melinga, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Cappuccino Melinga, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая 4 020
Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Wenge Melinga, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Браво-0 складная Экошпон Wenge Melinga, без декора, глухая, без стекла, без кромки, каркасно-щитовая 3 870
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Grey Melinga, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Grey Melinga, глухая, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Grey Melinga, остекленная, magic fog, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Snow Melinga, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 складная Экошпон, Snow Melinga, глухая, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 складная Экошпон, Snow Melinga, остекленная, magic fog, царговая 4 635
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Bianco melinga, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Bianco melinga, без декора, глухая, без стекла, без кромки, царговая 4 320

Межкомнатные двери серого цвета

Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-13 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая 6 708 10 320 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-12 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая 5 246 8 070 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-10 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая 5 051 7 770 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая 6 708 10 320 ₽
Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-14 Эмаль Grace, без декора, глухая, без стекла, без кромки, скиновая 5 246 8 070 ₽
Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая Дверь межкомнатная Граффити-32 Винил Grey Pro, глухая, каркасно-щитовая 6 870
Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая Дверь межкомнатная Скинни-15.1 Эмаль Grace, без декора, остекленная, white сrystal, без кромки, скиновая 6 708 10 320 ₽
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Look Art, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Look Art, глухая, царговая 5 085
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Look Art, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Look Art, остекленная, magic fog, царговая 5 085
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Slate Art, глухая, царговая Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон, Slate Art, глухая, царговая 5 085
Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, без кромки, царговая Дверь межкомнатная Браво-29 Экошпон Look Art, остекленная, magic fog, без кромки, царговая 3 915 5 220 ₽
Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Slate Art, остекленная, magic fog, царговая Дверь межкомнатная Браво-22 Экошпон, Slate Art, остекленная, magic fog, царговая 5 085
Приезжайте в наши магазины
Кунцевская Кунцевская Москва, Кутузовский проспект, д. 88 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Медведково Медведково Москва, ул. Осташковская, д. 22 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Новокосино Новокосино Реутов, Носовихинское шоссе, д. 5 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Бульвар Адмирала Ушакова Бульвар Адмирала Ушакова Москва, ул. Венёвская, д. 4 пн-вс: с 9:00 до 21:00 Подробнее Одинцово Одинцово, ул. Баковская, 5 (склад) Одинцово (склад) Москва, Одинцово, ул. Баковская, 5 Самовывоз: пн-пт: с 9:00 до 19:30 сб-вс: с 9:00 до 18:00 Подробнее
Установим с гарантией
входные и межкомнатные двери
Специалисты установят двери качественно и в срок
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных.
Развернуть Свернуть
500₽