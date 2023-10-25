Традиционно, зал – это самая большая, нарядная комната в доме или квартире. Он выполняет сразу несколько важных функций. Здесь проводятся праздничные застолья и вечеринки. В удобных креслах предлагают расположиться официальным лицам, высокопоставленным визитерам, нежданным гостям. В зале принято собираться всей семьей по вечерам, занимаясь любимыми делами, общаясь. Именно поэтому к оформлению и меблировке помещения подходят тщательно, продумывая планировку и дизайн.

Межкомнатные двери являются важными элементами интерьера. Если правильно подобрать конструкцию, материал и внешний вид полотен, они способны стать оригинальной «изюминкой» гостиной. Кроме того, большое значение имеет удобство в эксплуатации и особенности дверного проема. При выборе типа межкомнатных дверей, специалисты рекомендуют обратить внимание на раздвижные модели. Уступая распашным в звуко- и теплоизоляционных свойствах, они обладают целым рядом преимуществ при доступных ценах.

Плюсы и минусы раздвижных межкомнатных дверей для гостиной

Двери-купе или раздвижные конструкции превосходно вписываются в общую концепцию парадной гостиной.

С ними даже небольшая комната выглядит более просторно и празднично. Кроме того, такие модели обладают рядом несомненных положительных качеств:

система открывается и закрывается без малейших усилий, с такими дверями легко справляются даже маленькие дети;

створки можно оставить приоткрытыми, или распахнуть на всю ширину дверного проема, не опасаясь, что их захлопнет сквозняк;

при открывании дверей полностью отсутствует риск ударить стоящего за ними человека, ребенка, получить или нанести травму;

открывающиеся полотна никому не мешают, не перекрывают узкий коридор;

можно устанавливать дверные полотна большой ширины, полностью стеклянные изделия.

Существует и несколько минусов: слабая звуко- и теплоизоляция, а также необходимость вызова квалифицированного мастера для монтажа и регулировки двери.

Какие виды раздвижных межкомнатных дверей можно установить в гостиную

На рынке представлен широкий ассортимент изделий:

с одним полотном разной ширины, сплошным или застекленным;

с двумя, тремя и более створками, с неподвижными секциями;

с направляющими и роликами сверху, либо сверху и снизу для тяжелых, широких дверей;

со створками, сдвигающимися в одну сторону, или раздвижными;

с открыто сдвигающимися полотнами, или уходящими в «пенал», встроенный в стену.

Количество створок подбирают, в зависимости от ширины дверного проема.

Как устроены раздвижные конструкции дверей

О принципе работы данной разновидности дверей рассказывает их название. Раздвижные полотна не открываются внутрь или наружу на петлях, а сдвигаются вбок, вдоль стены или другой створки.

Такой способ прекрасно экономит место в тесных, узких коридорах и небольших комнатах, так как не мешает свободному проходу и не требует наличия пространства перед полотном. А большие или совмещенные с кухней гостиные с такими дверями выглядят более просторными, светлыми.

В зависимости от материалов, используемых при производстве, полотна могут отличаться.

Комбинированные модели состоят из недорогого древесного бруса, обшитого листами ДСП или МДФ, отделанными шпоном элитных и экзотических пород древесины.

Деревянные двери со стеклянными вставками и сплошные изготавливают из сосны, березы, дуба, ольхи, ореха и других пород древесины.

Существуют интересные модели из стекла и металла, стекла и пластика. Красиво смотрятся варианты, состоящие только из закаленного стекла, с декором.

Основное отличие в конструкции таких изделий – это крепление на направляющие, а не на петли. Так как навесы для роликов устанавливают, в основном, над дверным проемом, монтаж дверного блока и наличников не требуется.

Дверной проем просто ровно оштукатуривают и отделывают в соответствии с общим дизайном стен. Впрочем, если владельцам нравится вид традиционного дверного проема, с обязательными косяками и наличниками, коробку из дерева или МДФ можно установить.

Как правильно выбрать раздвижные двери для гостиной

Подбирая подходящие двери в гостиную, стоит прислушаться к советам специалистов.

Дизайн должен быть максимально универсальным, отвечающим вкусам и характеру владельцев, чтобы не менять хорошие двери с каждым косметическим ремонтом.

Стеклянные вставки или полностью стеклянные полотна в раме выглядят элегантно, изящно. Они позволяют свету свободно проникать из помещения в помещение, улучшая освещенность. Однако, далеко не всем нравится такая «открытость». В этом случае стоит отдать предпочтение глухим моделям классического или современного дизайна.

При покупке отдают предпочтение продукции уже зарекомендовавших себя, испытанных брендов. Обязательно спрашивают сертификаты качества.

Фурнитура должна быть максимально качественной, надежной. Особое внимание уделяют роликам и направляющим. Лучше всего выбирать алюминиевые конструкции, так как стальные более шумные и быстрее выходят из строя.

Если в зале узкий или стандартный дверной проем, не более 90 см, достаточно одного полотна. Для более широких выбирают двухстворчатые раздвижные конструкции или двери-купе.

В том случае, если между залом и коридором, кухней или спальней демонтирована часть стены, или она убрана совсем, устанавливают высокие и широкие двери-перегородки. Они могут иметь больше двух раздвижных или сдвигающихся в одну сторону, секций.

Кроме того, необходимо учитывать наличие свободного места по бокам от дверного прохода, если туда будут заходить сдвигаемые створки. В том случае, если свободному движению что-либо мешает, выбирают двери-пеналы.

Правила монтажа и эксплуатации

При кажущейся простоте конструкции, двери раздвижного типа требовательны к качеству установки. Стоит создать малейший перекос, не учесть важные мелочи, и полотно будет двигаться с отчетливым дребезжанием, застревая по пути, слетать с направляющих или перекашиваться. Итог будет печальным: быстрый износ роликов, деформация дверного полотна. Если створки заклинит, то без помощи мастера не обойтись.

Опытные мастера-установщики рекомендуют не рисковать. Если нет опыта по монтажу дверей-купе, отсутствуют необходимые инструменты, лучше пригласить профессионала на дом. Он выполнит установку на высшем уровне и с гарантией длительной, безупречной службы механизма.

Если створки, которые ранее двигались бесшумно и легко, начала заедать, то требуется очистка желобков направляющих. Со временем в них может скапливаться пыль, волоски, прочий сор. Кроме того, данные дверные системы нуждаются в периодической замене изнашивающихся роликов.

Правильно установленные двери раздвижного типа удобны в эксплуатации, двигаются легко и почти бесшумно. Изделия именитых брендов радуют владельцев в течение 8-15 лет без серьезной реставрации или ремонта.