Традиционно, зал – это самая большая, нарядная комната в доме или квартире. Он выполняет сразу несколько важных функций. Здесь проводятся праздничные застолья и вечеринки. В удобных креслах предлагают расположиться официальным лицам, высокопоставленным визитерам, нежданным гостям. В зале принято собираться всей семьей по вечерам, занимаясь любимыми делами, общаясь. Именно поэтому к оформлению и меблировке помещения подходят тщательно, продумывая планировку и дизайн.
Межкомнатные двери являются важными элементами интерьера. Если правильно подобрать конструкцию, материал и внешний вид полотен, они способны стать оригинальной «изюминкой» гостиной. Кроме того, большое значение имеет удобство в эксплуатации и особенности дверного проема. При выборе типа межкомнатных дверей, специалисты рекомендуют обратить внимание на раздвижные модели. Уступая распашным в звуко- и теплоизоляционных свойствах, они обладают целым рядом преимуществ при доступных ценах.
Плюсы и минусы раздвижных межкомнатных дверей для гостиной
Двери-купе или раздвижные конструкции превосходно вписываются в общую концепцию парадной гостиной.
С ними даже небольшая комната выглядит более просторно и празднично. Кроме того, такие модели обладают рядом несомненных положительных качеств:
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система открывается и закрывается без малейших усилий, с такими дверями легко справляются даже маленькие дети;
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створки можно оставить приоткрытыми, или распахнуть на всю ширину дверного проема, не опасаясь, что их захлопнет сквозняк;
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при открывании дверей полностью отсутствует риск ударить стоящего за ними человека, ребенка, получить или нанести травму;
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открывающиеся полотна никому не мешают, не перекрывают узкий коридор;
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можно устанавливать дверные полотна большой ширины, полностью стеклянные изделия.
Существует и несколько минусов: слабая звуко- и теплоизоляция, а также необходимость вызова квалифицированного мастера для монтажа и регулировки двери.
Какие виды раздвижных межкомнатных дверей можно установить в гостиную
На рынке представлен широкий ассортимент изделий:
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с одним полотном разной ширины, сплошным или застекленным;
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с двумя, тремя и более створками, с неподвижными секциями;
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с направляющими и роликами сверху, либо сверху и снизу для тяжелых, широких дверей;
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со створками, сдвигающимися в одну сторону, или раздвижными;
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с открыто сдвигающимися полотнами, или уходящими в «пенал», встроенный в стену.
Количество створок подбирают, в зависимости от ширины дверного проема.
Как устроены раздвижные конструкции дверей
О принципе работы данной разновидности дверей рассказывает их название. Раздвижные полотна не открываются внутрь или наружу на петлях, а сдвигаются вбок, вдоль стены или другой створки.
Такой способ прекрасно экономит место в тесных, узких коридорах и небольших комнатах, так как не мешает свободному проходу и не требует наличия пространства перед полотном. А большие или совмещенные с кухней гостиные с такими дверями выглядят более просторными, светлыми.
В зависимости от материалов, используемых при производстве, полотна могут отличаться.
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Комбинированные модели состоят из недорогого древесного бруса, обшитого листами ДСП или МДФ, отделанными шпоном элитных и экзотических пород древесины.
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Деревянные двери со стеклянными вставками и сплошные изготавливают из сосны, березы, дуба, ольхи, ореха и других пород древесины.
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Существуют интересные модели из стекла и металла, стекла и пластика. Красиво смотрятся варианты, состоящие только из закаленного стекла, с декором.
Основное отличие в конструкции таких изделий – это крепление на направляющие, а не на петли. Так как навесы для роликов устанавливают, в основном, над дверным проемом, монтаж дверного блока и наличников не требуется.
Дверной проем просто ровно оштукатуривают и отделывают в соответствии с общим дизайном стен. Впрочем, если владельцам нравится вид традиционного дверного проема, с обязательными косяками и наличниками, коробку из дерева или МДФ можно установить.
Как правильно выбрать раздвижные двери для гостиной
Подбирая подходящие двери в гостиную, стоит прислушаться к советам специалистов.
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Дизайн должен быть максимально универсальным, отвечающим вкусам и характеру владельцев, чтобы не менять хорошие двери с каждым косметическим ремонтом.
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Стеклянные вставки или полностью стеклянные полотна в раме выглядят элегантно, изящно. Они позволяют свету свободно проникать из помещения в помещение, улучшая освещенность. Однако, далеко не всем нравится такая «открытость». В этом случае стоит отдать предпочтение глухим моделям классического или современного дизайна.
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При покупке отдают предпочтение продукции уже зарекомендовавших себя, испытанных брендов. Обязательно спрашивают сертификаты качества.
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Фурнитура должна быть максимально качественной, надежной. Особое внимание уделяют роликам и направляющим. Лучше всего выбирать алюминиевые конструкции, так как стальные более шумные и быстрее выходят из строя.
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Если в зале узкий или стандартный дверной проем, не более 90 см, достаточно одного полотна. Для более широких выбирают двухстворчатые раздвижные конструкции или двери-купе.
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В том случае, если между залом и коридором, кухней или спальней демонтирована часть стены, или она убрана совсем, устанавливают высокие и широкие двери-перегородки. Они могут иметь больше двух раздвижных или сдвигающихся в одну сторону, секций.
Кроме того, необходимо учитывать наличие свободного места по бокам от дверного прохода, если туда будут заходить сдвигаемые створки. В том случае, если свободному движению что-либо мешает, выбирают двери-пеналы.
Правила монтажа и эксплуатации
При кажущейся простоте конструкции, двери раздвижного типа требовательны к качеству установки. Стоит создать малейший перекос, не учесть важные мелочи, и полотно будет двигаться с отчетливым дребезжанием, застревая по пути, слетать с направляющих или перекашиваться. Итог будет печальным: быстрый износ роликов, деформация дверного полотна. Если створки заклинит, то без помощи мастера не обойтись.
Опытные мастера-установщики рекомендуют не рисковать. Если нет опыта по монтажу дверей-купе, отсутствуют необходимые инструменты, лучше пригласить профессионала на дом. Он выполнит установку на высшем уровне и с гарантией длительной, безупречной службы механизма.
Если створки, которые ранее двигались бесшумно и легко, начала заедать, то требуется очистка желобков направляющих. Со временем в них может скапливаться пыль, волоски, прочий сор. Кроме того, данные дверные системы нуждаются в периодической замене изнашивающихся роликов.
Правильно установленные двери раздвижного типа удобны в эксплуатации, двигаются легко и почти бесшумно. Изделия именитых брендов радуют владельцев в течение 8-15 лет без серьезной реставрации или ремонта.