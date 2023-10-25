Внешний вид проёма во многом определяет размер и назначение помещения. У арочных конструкций и межкомнатных дверей масса сторонников и противников, каждый из них имеет достоинства и недостатки, поэтому выбор в пользу одного из вариантов бывает сложным. Если в процессе ремонта возникает вопрос, оставить проём открытым или поставить глухое полотно, то нужно изучить все тонкости преобразования интерьера, чтобы исключить ошибку, которую придётся исправлять впоследствии.

Что нужно учитывать при выборе арки или двери

Установка каждой конструкции имеет свои особенности. Арка скорее несёт декоративную функцию, а межкомнатная дверь способна полностью изолировать пространство. Немаловажное значение имеет дизайн квартиры или дома и предпочтения хозяев – любят они просторные и светлые пространства или склонны к уединению.

Специалисты советуют, прежде чем демонтировать двери и устанавливать арку внимательно рассмотреть все аспекты, взвесить преимущества и недостатки, только тогда принимать решение.

Какие критерии помещения нужно учитывать при выборе:

Размер проёма. В большинстве случаев аркой заменяют широкие двухстворчатые двери, которые редко закрываются. Выбор очевиден, зачем закрывать проём полотнами, лучше создать изящную конструкцию и добавить света в прилегающее помещение.

Назначение комнаты. На кухню выбор арки не всегда считается рациональным решением – запахи приготовления пищи и пар будут проникать в другие комнаты. А вот вход в гостиную или зал лучше украсить открытой конструкцией, что сделает коридор более светлым. В спальне нужно создать уединённую атмосферу, здесь без межкомнатных дверей не обойтись.

Стоимость конструкции. Арку можно сделать самостоятельно, а материалы для этого обойдутся недорого. Цена на межкомнатные двери будет значительно выше, особенно если хочется поставить в проём красивую и качественную модель.

Стилистика помещения. Не для всех дизайнов подойдёт арка, чаще всего её используют в таких направлениях, как Прованс, классика, античность или модерн. Современный стиль допускает использование обтекаемых форм и изящных конструкций, но в минимальном количестве.

Помимо основных аспектов за, и против арки вместо межкомнатных дверей также учитывается высота потолков. Открытый проём будет выполнять свою основную функцию только тогда, когда этот параметр превышает 2,5 метра. Также стоит помнить, что установка арочной конструкции между кухней и другими помещениями запрещено, если в квартире используется газовая плита.

Глухое полотно способно полностью изолировать пространство или дополнительно нести и декоративную функцию. Разнообразие межкомнатных дверей в магазинах иногда поражает – здесь представлены конструкции со стеклянными или зеркальными вставками, орнаментами, рисунками и 3D изображениями на поверхности.

Полотно может быть гладким и рельефным, имитировать любой материал или сливаться со стенами. Выбор модели зависит только от размера проёма, стиля и дизайна в помещении.

Преимущества установки межкомнатных дверей

Прежде всего, это изоляция комнаты, которая необходима в детской, спальне, санузлах и кабинете. Глухие полотна создают ощущение уединённости, при этом они могут иметь декоративные вставки из стекла. Особенно это актуально в небольшой квартире с большим количеством жильцов.

Установка межкомнатных дверей на кухне с электрическими плитами несёт рекомендательный характер, а с газовыми конфорками она обязательна. Если в проёме будет стоять арка, то необходимо заранее позаботиться о приобретении мощной вытяжки, иначе пары и запахи от приготовления пищи будут оседать на отделочных материалах и мягкой мебели на жилом пространстве.

Массивные межкомнатные двери – это неотъемлемый атрибут многих стилей, поэтому пренебрегать ими не стоит, когда в доме выдержаны деревенские направления. Арочные конструкции в таких интерьерах недопустимы.

Недостатки межкомнатных дверей

Любое полотно визуально сужает пространство и делает его темнее. Качественные межкомнатные двери стоят дорого, а дешёвые модели прослужат не более 7-10 лет. Установку коробки и полотна выполнить самостоятельно сложно, что потребует дополнительных затрат на вызов мастера.

Фурнитура на межкомнатных дверях имеет свойство ломаться, а при повышенной влажности в помещениях есть вероятность разбухания и потери функциональности.

Такие конструкции в проёмах всегда выглядят изящно. Арка не обязательно должна иметь округлую форму, к таким конструкциям приравниваются прямоугольные и трапециевидные, в виде порталов и полуэллипсов.

Выбор оформления дверного проёма практически не ограничен. Широкие арки дополняются колонами, полками, лепниной и декоративными элементами. При выборе конструкции нужно только подобрать вариант, который будет соответствовать стилистике помещения.

Достоинства и недостатки межкомнатных арок

Создать изящную конструкцию достаточно просто, чаще всего они выполняются из гипсокартона, который лёгок в резке и креплении. Замена межкомнатной двери несёт немало преимуществ и прежде всего – это визуальное расширение пространства, дающее больше света и простора в комнатах.

Коридор с аркой будет выглядеть не таким тёмным и мрачным, как с глухим полотном. Конкуренцию такой конструкции может составить только стеклянная межкомнатная дверь, которая также пропускает свет и не загромождает пространство.

Основные преимущества арок в интерьере:

При установке конструкции можно значительно сэкономить деньги на ремонте. Приобретение межкомнатных дверей в проёмы гостиной и кухни сильно сократит бюджет. Разнообразие дизайнов арочных конструкций позволят реализовать любую идею оформления помещения. Это может быть классическая конструкция или неординарное решение для воплощения стиля. Арки визуально разделяют пространство, но при этом оставляя его целостным. Такой приём часто используется дизайнерами при создании стиля минимализм, классика или модерн. Конструкция просто необходима в квартирах с маленькими комнатами и большим количеством дверей. Сделав несколько проёмов открытыми, можно улучшить проветривание помещения и преобразить коридор. Арки не затрудняют проход и сглаживают острые углы в помещении. Особенно это актуально в доме, где живут маленькие дети, что снижает риск травматизма.

При выборе варианта замены межкомнатной двери на арочную конструкцию стоит знать и неудобства, которые это может вызвать. О звукоизоляции помещения можно забыть, именно поэтому открытые проёмы не используются в спальне или детской.

Арка улучшает проветривание, но и увеличивает вероятность появления сквозняков. Также не рекомендуется создавать такую конструкцию в квартирах с низкими потолками, это только усугубит ситуацию и сделает помещение визуально меньше.

Советы дизайнеров: в каких комнатах лучше сделать арку

Из такой конструкции можно сделать плавный переход из одной зоны в другую, если имеется длинный и узкий коридор. Она немного сгладит углы, что сделает помещение более привлекательным.

Квадратную прихожую, граничащую с коридором, также лучше оформить аркой. В зависимости от ширины проёма – это может быть конструкция, которая несёт функциональное значение. В арке можно сделать открытые полки, что не загромоздит пространство и создаст места для декора.

Лучшим решением, где можно заменить межкомнатную дверь, считается вход в зал или гостиную. Обычно такие проёмы достаточно широкие, что позволяет сделать арку не только зонирующим элементом, но и украшением интерьера. Такие конструкции могут иметь полости, полки и ниши, которые подсвечиваются светодиодами.

Арка на кухне станет отличной идеей, если имеется слишком узкий или широкий проход. В таком проёме изящная конструкция будет смотреться куда выигрышней, чем любая межкомнатная дверь. Дополнить арку на кухне можно нишами, где будут храниться специи или предметы декора.

Установить в проёме межкомнатную дверь или сделать арку, зависит от личных предпочтений собственников жилья. Большинство дизайнеров склоняются к выводу, что открытые конструкции выглядят более красиво, чем закрытые полотна. Главное – устанавливать арку только в тех комнатах, где это не будет ущемлять личное пространство жильцов.