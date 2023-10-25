Если трудно подобрать подходящую межкомнатную дверь, задумайтесь об установки арки. Это прекрасная альтернатива, которая имеет множество плюсов. Арки выглядят эстетично, визуально делают помещение просторнее, могут быть оригинально оформлены, подчеркивая стилистику интерьера. Обо всех нюансах выбора, изготовления и установки арки расскажем в этой статье.

Какие бывают межкомнатные арки

Арочные конструкции разнообразны по своей конфигурации, оформлению и форме. Они изготавливаются из различных материалов, поэтому каждая модель имеет особенные характеристики. Например, гипсокартон позволяет создавать оригинальные проемы, украшенные колоннами.

Такие арки отлично дополнят классический интерьер, но в лофте будут смотреться неуместно. Поэтому при выборе арочной конструкции в первую очередь стоит учитывать стилистику помещения, а после уже выбирать подходящий материал.

Самые распространенные виды арок:

Дугообразные. Это классическая форма, которая гармонично впишется в любой интерьер.

С вытянутым вверх сводом. Такие арки лучше всего подходят для интерьера в стиле модерн. Они идеальны для оформления широких дверных проемов в комнатах с невысокими потолками – приподнятый свод зрительно «поднимает» потолок и вытягивает стены.

С закругленными краями. Подобная форма выглядит нежно и романтично, прекрасно оформит интерьер в стиле прованс или классика.

В форме эллипса. Для оформления эллипсовидных арок используют овалы разных размеров, что позволяет устанавливать их в дверных проемах любой ширины. Удачнее всего выглядят в стилях лофт, кантри, модерн и прованс.

Необычные формы. Дверной проем можно оформить оригинальным способом. Дизайнерские арки всегда смотрятся стильно и подчеркивают вкус хозяина.

Кроме стиля интерьера, также обращайте внимание на ширину и высоту дверного проема. Для некоторых параметров лучше выбирать определенные формы арок. Например, в широких проемах лучше всего смотрятся эллипсоидные арки.

Какой материал выбрать для установки арки в дверном проеме

К выбору отделочного материала для арочной конструкции стоит подойти серьезно. Он не только играет важную роль при оформлении арки и придании ей красивой формы, но и влияет на срок службы, особенности ухода. Для отделки арок чаще всего выбирают:

Дерево. Оно придает интерьеру солидность, так как выглядит дорого и сохраняет презентабельный внешний вид на протяжении десятилетий. Однако деревянные арки требуют особого ухода – они плохо переносят влагу и не подходят для установки в саунах и банях.

МДФ. Дешевая альтернатива дереву. МДФ-панели быстро и легко устанавливаются, устойчивы к перепадам температур и влаге, но служат меньше древесины.

Гипсокартон. Арки из этого материала – отличная замена межкомнатным дверям. Они позволят разнообразить интерьер, так как гипсокартонные листы могут иметь затейливые формы, а вместе с тем недорого стоят.

Арки ПВХ. Пластик – один из самых доступных материалов, который при правильном обращении может прослужить более 20 лет.

Мы подробно рассмотрим способ установки арки из гипсокартона, так как это один из самых популярных материалов.

Что понадобится для монтажа арки в дверной проем

Конечно, арочную конструкцию может установить мастер. Обращение к профессионалу сэкономит вам время, однако потребует финансовых затрат. Самостоятельный монтаж арки не вызовет затруднений, если соблюдать правила безопасности, использовать правильные материалы и следовать согласно порядку работ. Из инструментов понадобятся:

ножницы, которые хорошо режут металл;

отвертки;

заточенный нож;

электрический лобзик;

строительный уровень;

отвес;

шило;

рулетка;

стираемый маркер;

шуруповерт;

перфоратор.

Как установить арку в дверном проеме

В первую очередь стоит подготовить дверной проем к установке арки. Для этого нужно снять старую дверь, если она имелась, и коробку. Затем измеряется ширина, высота и глубина проема. После этого можно приступать к установке арки. Монтаж производится в несколько этапов.

Сборка и установка каркаса арки

Несущая конструкция, или каркас, собирается из направляющих профилей. Их располагают параллельно, по бокам и сверху проема. Отметьте маркером отверстия на равном расстоянии друг от друга и просверлите их перфоратором, затем установите дюбеля. Чтобы профили имели дугообразную форму, необходимо ножницами сделать надрезы по их бокам на расстоянии 0,5 см. После этого профили нужно зафиксировать саморезами на уже установленные несущие детали.

Каркас – это основа всей арки, поэтому он должен быть прочным и надежным. Чтобы это обеспечить, нужно установить поперечные металлические перемычки.

Изготовление и монтаж боковых частей арки

Когда каркас готов, можно приступать к установке гипсокартонных листов. Начинают с изготовления боковин. Сначала на гипсокартоне намечают заготовку, учитывая ширину проема. В ее центре нужно провести вертикальную линию – это будет середина боковины. Чтобы отметить радиус свода арки, ширину дверного проема делят пополам.

Затем к радиусу полукруга арки добавляется расстояние от верха проема до вершины дуги. Это значение нужно отступить от верха заготовки – так мы найдем точку центра окружности. После этого необходимо очертить дугу арки. Для этого можно применить специальный разметочный циркуль или воспользоваться гвоздем и строительным шнуром. Когда заготовка готова, ее вырезают электрическим лобзиком.

Приложите заготовку к дверному проему и проверьте, подходит ли она. Если размеры совпадают, вырежьте по ее шаблону вторую часть. Боковины фиксируются на каркасе саморезами, которые располагают на расстоянии около 20 см.

Установка дуги арки

На этом этапе часто возникает проблема со сгибом листа гипсокартона. Чтобы придать ему дугообразную форму, можно воспользоваться одним из двух способов:

С увлажнением. Здесь потребуется игольчатый валик. С помощью него обрабатывается бумажная основа – на нее наносится много отверстий, после чего полосу гипсокартона смачивают водой. Когда она высохнет, можно аккуратно сгибать ее, придавая нужную форму.

Без увлажнения. Такой метод сложнее первого, однако в результате дуга будет прочнее. Принцип заключается в следующем: с помощью малярного ножа на одной из сторон полоски гипсокартона наносится несколько поперечных надрезов, вторую сторону оставляют целой.

Когда все гипсокартонные заготовки установлены, арку нужно зашпаклевать. Это поможет скрыть все неровности и придать конструкции презентабельный внешний вид. Состав наносится на стыки листов и шляпки креплений. На заключительном этапе при желании арку можно оклеить или окрасить.

Установка арки – процесс несложный, если соблюдать алгоритм действий и использовать качественные материалы. В итоге вы получите уникальное оформление дверного проема, которое точно подчеркнет стиль интерьера и придаст ему шарма.