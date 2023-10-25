Сложное изделие, состоящее из большого количества деталей, требует особого подхода при совершении покупки. Раздвижная дверь не является исключением, она состоит не только из полотна, коробки и фурнитуры, но имеет механизм открытия и закрытия, который должен работать безукоризненно.

Чтобы не ошибиться при покупке комплектующих, стоит сразу определиться с типами систем, которые предлагают производители, и знать правила их выбора.

Традиционная конструкция механизма межкомнатных раздвижных дверей

Одно или несколько полотен, которые легко раздвигаются в разные стороны и очень удобны в использовании. Раздвижная дверь имеет значительные отличия от обычного распашной системы и главное из них – это кардинальное изменение оформления проёма.

Такой тип конструкции, двигаясь вдоль стен, может сэкономить полезную площадь, преобразить помещение и завершить дизайн красивой деталью. Если решено заменить традиционные межкомнатные двери на раздвижные полотна, то определиться с оформлением будет недостаточно, нужно ещё подобрать к ним качественную и надёжную фурнитуру.

Производители часто комплектуют свою продукцию всем необходимым, но в магазинах можно встретить и одно полотно. Это делается для удешевления конструкции, при этом придётся приобретать фурнитуру самостоятельно.

Есть ещё один вариант – это комплектация раздвижных межкомнатных дверей некачественным механизмом, который устанавливать не рекомендуется, лучше сразу купить подходящий комплект, чтобы не менять его через год использования.

Из чего должна состоять раздвижная конструкция:

Коробка, укомплектованная наличниками на обе стороны двери. П-образная конструкция несёт всю весовую нагрузку от двери, на неё и крепится основная фурнитура. Полотно, состоящее из одной или нескольких секций. Межкомнатная дверь может быть выполнена из разных материалов, включая стекло. Количество полотен ограничено – обычно это 2-4 штуки, но может достигать и восьми, если проём слишком широкий. Специальная ручка. Особенность изделия заключается в том, что при установке она утапливается в полотно и даёт ему двигаться без препятствий. Такие изделия ещё устанавливаются на шкафах-купе. Ручка может быть оснащения замком, что позволит запирать дверь при необходимости. Щёточный уплотнитель. Элемент поможет изолировать комнату от сквозняков и снизить теплоотдачу. Не все межкомнатные двери комплектуются уплотнителем, поэтому стоит сразу позаботиться о покупке. Направляющие в виде профиля. Конструкция может иметь только верхний элемент, что чаще встречается или два, второй крепится внизу, когда дверь имеет значительный вес. Каретки с установленными роликами. Крепятся непосредственно к полотну, что и придаёт ему возможность легко двигаться по направляющим. Количество элементов зависит от секций изделия, обычно достаточно двух кареток на дверь. Стопоры, которые крепятся на верхней направляющей и не дают выдвигаться полотну за пределы конструкции. Ограничители располагаются внизу двери, что и контролирует максимальную ширину открытия.

Если конструкция выполнена из одного полотна, то будет достаточной одного направляющего. На секцию устанавливается по две каретки с роликами, чтобы обеспечить плавность открытия. При наличии в конструкции несколько полотен устанавливаются телескопические рельсы, которые имеют отдельную выемку для хождения двери по направляющим.

Раздвижные межкомнатные двери, которые изготовлены из материалов со значительным весом, например, массив нуждаются в дополнительных каретках с роликами и нижней направляющей.

Также можно приобрести доводчик, который исключит битьё полотна об ограничители при резком открывании, такой элемент будет удобен в гостиной, где движение происходит наиболее интенсивно.

Какие механизмы для раздвижных дверей существуют

На сегодняшний день есть два варианта, каждый из которых широко применяется в конструкции такого типа изделий.

Выбор в основном зависит от материала изготовления раздвижной двери, поэтому при походе в магазин стоит сразу определиться, какое полотно необходимо для дизайна вашего дома.

Подвесные механизмы для раздвижных дверей

Наиболее востребованы полотна из МДФ и пластика, которые имеют незначительный вес и крепятся только на верхнюю направляющую. Таким же форматом установки пользуются при монтаже раздвижных дверей из стекла, но из-за особенностей материала к ним нужна специальные каретки, а в полотне для крепления уже есть отверстия.

Подвесные механизмы дают массу преимуществ – это целостность покрытия, особенно если используется паркетная доска или ламинат. Элементы пола имеют строгий геометрический рисунок, который для эстетического восприятия нарушать не рекомендуется.

Нижняя направляющая не будет мешать движению, создавая препятствие. В элементе не будет скапливаться пыль и грязь, что потребует регулярной уборки, иначе полотна не смогут нормально функционировать.

Двухполозные механизмы для раздвижных дверей

Две рельсы используются только на раздвижных дверях, которые имеют более двух полотен и значительный вес. Тогда конструкция раздвигается благодаря нижним направляющим, а верхний элемент несёт удерживающую функцию.

Такие полотна устанавливаются в широких проёмах, где необходимо использовать несколько секций, которые могут двигаться в разные стороны. Данный тип раздвижных дверей помимо деревянного каркаса часто оформляется стеклянными вставками, что облегчит визуальное восприятие полотна, и сделает его легче.

Механизмы для раздвижных стеклянных дверей

Прозрачное полотно также может иметь одну или две направляющие, всё зависит от размеров и количества секций. Но у стеклянных раздвижных дверей меняется способ крепления каретки с роликами, который просто зафиксировать саморезами не получится.

Полотна должны иметь отверстия для крепёжных элементов, которые состоят из болта и шайбы. Если нет навыков самостоятельной установки стеклянных конструкций, то стоит обратиться к профессиональным мастерам. Чтобы высверлить отверстия в полотне, нужно иметь навык и специальные инструменты, иначе можно сломать материал.

При выборе стеклянной раздвижной двери в магазине для самостоятельной установки лучше приобретать конструкцию в сборе, тогда проблем с монтажом не возникнет.

Как выбрать механизм для раздвижной двери

Когда с принципом фиксации конструкции в проёме определено, стоит обратить внимание на фурнитуру. Если раздвижная дверь продаётся в комплекте, то необходимо проверить качество материалов. Некоторые производители могут собирать конструкцию из самых дешёвых направляющих и роликов, что грозит быстрой поломкой.

При малейших сомнениях в надёжности фурнитуры попросите продавца заменить её на более качественный вариант, разница в стоимости будет незначительной и это избавит от замены в ближайшее время.

Желательно приобретать ролики в комплекте с кареткой, что не потребует дополнительного приобретения крепёжных элементов. Движущиеся части системы могут быть выполнены из разных материалов, лучше отдать предпочтение металлу, покрытому резиной. Такие ролики обеспечат бесшумное открытие и долговечность использования.

Направляющие должны быть выполнены из прочной оцинкованной стали, что сделает конструкцию надёжной и невосприимчивой к влажности. Если на поверхности рельсов есть непрокрашенные места или царапины, лучше отказаться от покупки.

Металлические элементы даже в сухих помещениях начнут быстро ржаветь и портить внешний вид красивой и изящной конструкции.

Для раздвижных дверей с верхними направляющими необходимо сразу приобрести декоративную планку, которая закроет механизм и защитит его от пыли. Такие элементы могут быть выполнены под материал в цвете полотна или стен.

Приобретая раздвижную дверь для своего дома, необходимо обращать внимание не только на дизайн полотна, но и на качество механизма. А также комплектацию фурнитуры, которая может быть разной, что потребует дополнительных финансовых вложений.