Пластиковые двери уже давно стали заменой деревянных дверных блоков. Приобретая новую дверь, не задумываешься о возможных проблемах. ПВХ — долговечный материал, устойчив к перепаду температур и воздействию влаги, но при эксплуатации постепенно назревают проблемы.

Если дверь перестала герметично закрываться, можно найти и устранить проблему самостоятельно.





Особенности устройства балконной пластиковой двери

Конструкция внешне достаточно простая, но с точки зрения инженерии это не так. Двери оснащаются элементами, улучшающими функциональные возможности.

Стоит иметь ввиду, что вмешательства в устройство без необходимости может ухудшить функционирование. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту или регулировке, нужно изучить устройство и функционирование.





Для чего может понадобиться регулировка пластиковой двери на балконе

В процессе эксплуатации дверь испытывает нагрузки, в результате чего меняется сила ее прижима, и если не применять мер, дверь смещается. Это может потребовать принятия соответствующих мер, таких, как замена фурнитуры. Чтобы своевременно заметить и устранить неполадки, нужно проводить периодическую проверку.

1. Проверить силу прижима

Чтобы проверить, насколько плотно прижимается дверь, нужно:

Проверить зажженной спичкой, поднеся ее к закрытой створке. Если есть сквозняки, то пламя заиграет.

Проложить сложенный лист бумаги в дверь, закрыть и попробовать вытянуть. Если это удалось сделать быстро, значит прижим ослаблен. Таким способом проверяют все стороны.

Если лист можно вытянуть со всех сторон с приложением одинаковых усилий, это говорит о том, что геометрия двери не нарушена.





2. Определить, есть ли нарушение геометрии

Чтобы диагностировать нарушение геометрии, нужно:

открыть дверь под углом 45 градусов, и оставить на некоторое время. Если присутствует провисание двери, она самопроизвольно закроется или откроется.

со стороны балкона начертить линейкой схему прилегания к коробке. Дверь при это должна быть закрыта. Линии должны быть параллельны, если наблюдается отклонение полосок, требуется корректировка фурнитуры.

проверить уплотнители на целостность и признаки деформации.

Если при проверке обнаружены отклонения, нужно найти причину:

Если часть двери цепляется за порожек, причиной может быть деформированный профиль, который смещен в сторону.

Когда нижняя часть двери цепляется за порожек, причиной может быть провисание дверного полотна из-за большого веса, который губителен для любого типа петель.

Если плохо закрывается дверь, это значит, что она просела, и запорная планка не попадает в пазы. Еще один вариант — деформация полотна внутрь.

Если обнаружено, что дверное полотно прилегает не плотно, нужно отрегулировать цапфы и отвертку.

Если произошло заклинивание ручки, возможно была резко закрыта дверь.

Ручка расшатывается при интенсивной эксплуатации.

Трещина в стеклопакете может появиться при перекосе профиля.

Трещина в пластике может появиться от перекоса дома, а не двери.

Что подготовить для работ по регулировке балконных дверей

При любой проблеме потребуется подготовить инструменты:

шестигранные ключи №4, 5;

строительный треугольник;

крестообразная отвертка;

шлицевая отвертка;

пластиковые прокладки;

пассатижи.

После того, как были подготовлены инструменты, можно приступать к регулировке балконной двери.





Пошаговая инструкция по регулировке пластиковой балконной двери

Проводить регулировку металлопластиковой балконной двери рекомендуется ежегодно. В тоже время, современные пластиковые двери служат много лет без вмешательств. Проблемы могут быть только в случае чрезмерных нагрузок или ударов.





Подготовка к регулировке балконной двери

Регулировка проводится в несколько этапов.

Для выполнения работ потребуется:

отвертка,

пассатижи,

шестигранные ключи 6 мм.

Набор инструментов может пополняться при необходимости. Это зависит от модели двери и фурнитуры.





Как отрегулировать провис балконной двери

Если от интенсивной нагрузки ослабевают петли, дверное полотно провисает и начинает цеплять порог.

Отрегулировать провис можно следующим способом:

Дверное полотно нужно поставить в положение микропроветривания, оставив небольшой зазор. Декоративную заглушку петли необходимо снять, если она закрывает доступ. У разных моделей конструкция петель может отличаться. Открутить шестигранным ключом болтик, расположенный на верхней части петли, по часовой стрелке. Дверное полотно нужно придерживать в статичном положении. Зазор между рамой и нижней частью двери нужно поддерживать в пределах 2 мм. Вставить ключ в отверстие, расположенное вверху петли и проверить, чтобы болтик свободно вращался. Дверь нужно приподнять равномерно с двух петель. болтик на верхней петле закрутить до упора. Таким же способом отрегулировать верхнюю петлю.

Следует учитывать, что болтики нужно закручивать последовательно. Некоторые по незнанию освобождают только одну петлю, но регулировка таким способом не позволяет двери опуститься. Требуется прикладывать много усилий, а это чревато поломкой механизма. При правильной регулировке сила не требуется.





Регулировка ручек пластиковой балконной двери

Регулировка и ремонт ручек никак не повлияет на положение полотна в целом. Но так, как она активно участвует в эксплуатации, возникают определенные проблемы.

Они могут быть следующего характера:

расшатывание ручки;

поломка ручки;

ручка заклинила в одном положении;

поворачивание ручки затруднено.

При расшатывании ручки происходит раскручивание метизов, которые ее фиксируют. Чтобы это исправить, нужно потянуть планку на себя и повернуть на 90 градусов, затем закрутить метизы и вернуть планку на место.





Поломка ручки устраняется похожим образом:

планку ручки потянуть на себя;

до конца откручиваются саморезы;

снимается ручка и прикручивается исправная;

прикрепляется монтажная планка;

планка размещается на прежнем месте.

При заклинивании ручки возникают препятствия при поворачивании. Блокировочный механизм располагается под поворотным механизмом ручки. В зависимости от модели, снятие блокировки может проводиться разными способами. У большинства моделей фурнитуры нужно сдвинуть язычок, который удерживает ручку и повернуть.





Регулировка смещенного полотна балконной двери

Регулировка требуется, когда обнаружено неровное расположение двери:

Расположить дверь под углом 90 градусов. Дверь нужно удерживать рукой или подпереть каким-либо предметом. Работы выполняются при открытой двери.

Проверить положение створки по следам на раме, оставленном на уплотнителе. Отрегулировать положение створки.

Гаечный ключ нужно вставить в отверстие завеса снизу и повернуть болт против часовой стрелки.

Повторить действие с верхней петлей.

Такой тип регулировки требуется относительно редко. При эксплуатации створка часто смещается в горизонтальной, а не вертикальной плоскости, так как нагрузка в этом направлении отсутствует.





Регулировка прижима балконной двери

Часто при эксплуатации балконной двери, требуется отрегулировать прижим створки. Причиной ослабления прижима может быть некачественный или изношенный уплотнитель. Створка прижимается при помощи винтов овальной формы.

При повороте болта створка сильнее приближается к раме. Для регулировки используется ключом или пассатижами. Винты раскручиваются до тех пор, пока не получится необходимый результат.





Важно помнить, что болты нельзя перетягивать, так как сильный прижим ускоряет износ фурнитуры. Если сильно прижать ручку, для открывания потребуется прилагать усилие, из-за чего увеличивается износ.

Также при излишне сильном прижиме становится невозможна установка полотна в режим проветривания.





Как заменить поврежденный уплотнитель пластиковой двери балкона

Необходимость замены уплотнительного элемента появляется при изнашивании или повреждениях. В случае сильного повреждения появляется необходимость полностью заменить уплотнитель на новый. Чтобы подобрать подходящее изделие, необходимо обращать внимание на его длину и ширину.





Как заменить уплотнитель:

Вытянуть из рамы испорченный уплотнитель. Пазы рамы очистить от остатков. Очищенные пазы обезжирить и нанести клей для пластика. Новый уплотнитель укладывается сверху вниз и плотно прижимается в пазы. Чем сильнее будет нажатие, тем лучше схватится клей. После укладки уплотнителя дверь нужно закрыть и оставить до полного высыхания клея примерно на сутки. За это время состав приобретет максимальную прочность.





Рекомендуется защищать поверхность полотна от попадания клея,но если это произошло, состав нужно удалить до застывания.

Для того, чтобы балконной двери как можно дольше не требовался ремонт, нужно аккуратно относиться к ее эксплуатации, проводить профилактику и проводить проверку. Также значение имеет качество новой двери: если она качественная, частая регулировка не потребуется.

Также стоит обращать внимание на фурнитуру. Обычно дверные ручки рассчитаны на вес до 130 кг. если вы знаете, что они будут подвергаться нагрузкам, превышающим допустимые значения, нужно приступать к регулировке, не дожидаясь окончательной поломки.