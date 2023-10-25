Оформить дверной уголок в виде арки – значит с порога придать интерьеру выразительность и самобытность. Арка позволяет преобразить интерьер и отойти от стандартных решений. Но она будет красиво выглядеть только в том случае, если будет должным образом оформлена.

Функции арочных уголков

Самая сложная задача при выполнении арки – это выровнять углы и предостеречь её края от истирания. Простым оштукатуриванием этого не достичь. Но у этой задачи есть довольно простое решение – арочные уголки. Арочный уголок – это деталь для оформления прямых и криволинейных конструкций. Если вы планируете арку, то вам без неё не обойтись.

Этот элемент выполняет следующие функции:

Выравнивает край арочной конструкции, сглаживает углы и придаёт арке завершённость.

Защищает стены, обои, штукатурку – всё, чем окружена арка от истирания и повреждения.

Усиливает конструкцию арки, защищает от механических повреждений.

Украшает арку, делает её дизайн более интересным и ярким.

Если края арки выровнены не идеально, уголок поможет это скрыть.

Декоративные арки для дверных проёмов делаются либо из пластика, либо из пробки.

Преимущества пластиковых арочных уголков

Пластиковые арочные уголки:

Многофункциональны: выравнивают края, скрывают неровности, защищают отделку.

Подходят не только для отделки арок, но также для подвесных потолков и ниш.

Практичны – сфера применения очень широка.

Долговечны при доступной стоимости.

Разнообразны по цвету.

Легки в монтаже их можно установить на любую поверхность и дополнительная обработка не нужна.

Легки в уходе. Без проблем очищаются с помощью воды и средств бытовой химии.

Пластиковый уголок выполняет ещё и важную декоративную функцию. Арка выглядит красивей и привлекательней.

Пробковые арочные уголки

Пробковые арочные уголки тоже обладают целым рядом неоспоримых достоинств. Кроме того, что это экологически чистый материал, их изготавливают из коры пробкового дерева, эти уголки:

обладают водонепроницаемостью;

эластичны;

звуконепроницаемы;

они не воспламеняемы;

долговечны;

имеют лёгкий вес;

у них хорошая теплоизоляция;

имеют высокую износостойкость.

уголки клеятся на любую поверхность: камень, бетон, штукатурка, дерево.

У пластиковых уголков единственный недостаток – горючесть. Он деформируется при нагревании свыше 120 градусов.

И та, и другая разновидность арочных уголков прекрасно справляется со своей главной функцией – защиты и украшения дверного проёма.

Как выбрать арочный уголок

Чтобы арка гармонично вписалась в интерьер, при выборе арочного уголка обратите внимание на следующие параметры:

Выбирайте с учётом размера и стиля помещения.

Подбирайте уголок в тон стенам.

Учитывайте сочетание с плинтусами и дверями в соседние помещения.

Обратите внимание на цвет напольного покрытия.

Если вы выбираете контрастную отделку арки, то поддержите её другими элементами интерьера.

Профили для арок, которые продаются в магазинах, обычно имеют длину от 3 до 7 метров. Пластиковый уголок хорошо режется строительным или канцелярским ножом, если нужен перпендикулярный надрез, то это делается обычными ножницами. Согнуть его можно при помощи строительного фена.

Как приклеить уголок на арку

Установить уголок в арку можно самостоятельно. Вам для этого потребуются:

арочные уголки;

киянка – резиновый молоток;

шпатель;

клей, жидкие гвозди

саморезы;

Грунтовка;

строительный фен.

Работать надо в комнате без сквозняков, с нормальной температурой и влажностью. Иначе уголок не будет держаться надёжно.

Начинайте работать с боковых сторон арки, сначала приклеиваем прямые профили.

Делаем точный расчёт, сколько нам потребуется материала. Не забудьте учесть места стыковок. Всегда берите материал с небольшим запасом. Обрабатываем поверхность стены: она должна быть очищена от грязи и пыли и обезжирена. Края загрунтовываем и зашпаклёвываем, чем они будут ровнее, тем легче ляжет планка и тем проще будет её закрепить. Отрезаем уголок нужного размера. Лучше делать это постепенно, по мере необходимости, подгоняя профиль под величину проёма. Уголок можно крепить на клей или жидкие гвозди, на саморезы, на штифты. Клей наносится на профиль тонким слоем, равномерно распределяется кисточкой по всей длине. Приложить уголок к проёму и плотно прижать. Во избежание образования пузырей постучать по профилю резиновым молоточком. Убрать мягкой тряпочкой выступившие излишки клея. Подождать 2 часа для надёжного крепления.

Не следует ускорять процесс сушки строительным или бытовым феном, особенно если на стенах используются фотообои или краска. Пробковый уголок крепится так же, но ему нужен специальный клей.

При креплении гибкого уголка обратите внимание на следующие нюансы:

Профиль имеет разную сторону. Более широкая прикладывается к торцу арки, более узкая – к стене.

Можно использовать несколько гвоздей, чтобы раствор хорошо схватился

Допустимо использовать малярную ленту, чтобы зафиксировать край пластикового уголка.

Не крепите уголок на непрочно держащиеся материалы, допустим, на обои. Если арка отделана обоями, то в месте крепления уголка обои необходимо срезать. Крепление саморезами, степлером тоже допустимо, только имейте ввиду:

Жидкие гвозди могут привести к образованию пятен.

Слишком прочные жидкие гвозди при работе с пластиком могут его разрушить.

Металлические саморезы видны снаружи, а это портит внешний вид арки.

При сильном закручивании саморезы могут привести к образованию трещин и сколов на профиле.

Белый клей ПВХ выбираем только в том случае, если уголок белый, бесцветный – если любого другого цвета.

Пластиковыми уголками можно отделать арку любого размера, в том числе сложную фигурную. Чтобы придать ей любую форму, надо аккуратно сделать несколько поперечных надрезов.

Финишная отделка арки своими руками

Осталось сделать завершающий штрих – декорировать арку, чтобы она составляла единый ансамбль с помещением. Есть несколько способов:

Покраска

Наиболее простой и доступный способ отделки арочной конструкции. Краска наносится валиком или кистью в два слоя. Но для этого поверхность арки и уголок надо тщательно подготовить. Краска выявит любые огрехи. А покрасить можно либо в тон стенам, либо в контраст с ними.

Обои, в том числе жидкие

Такая отделка тоже привлекает своей простотой и доступностью, а также большим выбором материалов. Однако, следует иметь ввиду, что это недолговечное покрытие. обои легко повреждаются и со временем выцветают.

Дерево

Это всегда стильно и дорого. Натуральное дерево в отделке арки обязательно должно сочетаться с другими деревянными элементами декора. Презентабельный вид такой арки сохраняется на долгие годы. Дерево – экологически чистый и очень прочный материал. Но при этом (ох, уж эти вечные «но»!) оно подвержено перепадам влажности и температур, имеет большой вес и высокую стоимость.

МДФ-панели

Отличная альтернатива натуральному дереву. Они могут быть ламинированными и шпонированными, имеют перед натуральной древесиной следующие преимущества: не боятся влажности и перепадов температур, гораздо легче по весу и дешевле по стоимости.

Пробка

Из пробки может быть изготовлен не только уголок, ей может быть отделана и арка. Такая отделка долго сохраняет первоначальный вид, не боится атак плесени и грибка, экологически безопасна, но, увы, хорошо впитывает запахи, боится влаги и имеет высокую стоимость.

Мозаика

Влагостойкий, износостойкий и прочный материал. Богатый выбор форм и расцветок, длительный срок службы – всё это мозаика. Однако, такой декор требует много времени и определённых навыков. К тому же его никак не назовёшь бюджетным.

Конечно, это не все способы декорирования арки. Приглашаем в наш магазин «Мебель 169», где к вашим услугам разнообразные материалы и квалифицированные продавцы.