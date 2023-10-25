Межкомнатные арки – современный тренд дизайна, и это легко объяснить. С одной стороны они визуально увеличивают габариты небольших квартир, а с другой придают жилищу оригинальность. Так или иначе, межкомнатные арки заслуживают отдельного разговора.

Преимущества и недостатки межкомнатных арок

Эту модную деталь интерьера в квартире можно встретить из разных материалов. Арки делают из дерева, кирпича, камня, МДФ, алюминия и пластика. Самые дешевые и самые популярные – арки из гипсокартона. Это очень эластичный материал, который позволяет придать арке любую форму.

Арки заменяют межкомнатные двери по следующим причинам:



Они зрительно расширяют пространство.

Улучшается циркуляция воздуха.

С помощью арок можно замечательно разбить пространство на зоны.

Экономия средств – установка арки стоит дешевле монтажа двери.

Оригинальный дизайн – арка всегда привлекает внимание и делает вашу квартиру запоминающейся.

Все это так, но надо помнить и о недостатках арок. Имейте ввиду, что:

Запахи и звуки будут беспрепятственно витать по всей квартире.

Вам не удастся уединиться, вы всегда будете на виду, если живете не один, это может вызывать дискомфорт.

Все комнаты отлично просматриваются, поэтому желательно оформлять их в одном стиле.

Придется уделять повышенное внимание порядку и чистоте – грязь и хаос не спрячешь за дверью.

Судя по популярности арочных проемов, недостатки эти не кажутся критичными. Замена межкомнатных дверей арками – модное веяние.

Арки из гипсокартона: плюсы

Арки из гипсокартона предпочтительнее других не только из-за своей низкой стоимости.

Другие преимущества:

быстрый и легкий монтаж;

небольшой вес, поэтому подходят для любых помещений;

гибкий эластичный материал высокого качества, можно придать любую форму;

не требуются сложные строительные работы, наоборот, арка изящно скроет водопроводные и электрические коммуникации;

отделать гипсокартонную арку можно как душа пожелает – любой вариант будет смотреться великолепно.

Виды арок из гипсокартона

Арки различаются размерами и формой свода. Существуют три основных типа арок: круглые, стрельчатые и плоские. Каждый из этих типов имеет свои разновидности.

Круглые арки – полуциркульные, сегментарные, круглые пологие, римские. Это классический вариант. Когда речь заходит об арке, представляется прежде всего именно такая, с полукруглым сводом. Но она будет хорошо смотреться только в помещении с высокими потолками. Плоская арка – прямоугольная, или портал, с закругленными углами, или славянская, трапециевидная – такая впишется и в низкие потолки. Стрельчатая арка – треугольная, готическая, ступенчатая, равносторонняя, килевидная, ланцетообразная и много других разновидностей.

Форма арки определяет стиль помещения.

Стилевое разнообразие межкомнатных гипсокартонных арок

Если вы поклонник классики, то арка с полукруглым сводом подойдет вам наилучшим образом.

Однако такая арка требует высоких потолков, примерно 3 метра. Если этого нет – не расстраивайтесь: прямоугольная арка тоже прекрасно впишется в классический интерьер. Портал вообще универсален, он подойдет к любому стилю. Все дело в декоре. В классическом стиле уместна будет и славянская, и трапециевидная арка.

Готическая арка – наиболее известная стрельчатая форма уже безо всяких вариантов требует высоких потолков и просторных помещений. Смотреться она будет только в соответствующем антураже.

Арки в восточном или арабском стиле характеризуются луковицеобразной или килеобразной формой. Верх арки напоминает культовые сооружения древнерусской архитектуры.

Арки в стиле модерн – наиболее интересны, они характеризуются плавными изогнутыми линиями, необычной конфигурацией и богатым декором. Здесь может быть и витраж, и мозаика, предпочтительны природные цветочные мотивы.

Есть и нестандартные арки – в виде усеченного радиуса, полуарки. Авангардный стиль приветствует любые изыски. Главное, чтобы арка не диссонировала с интерьером комнаты.

Арки из гипсокартона для разных помещений

Второй определяющий фактор конструкции арки – это назначение помещения, где она установлена. Арка в прихожей, например, может отличаться от арки в спальне или на кухне, даже если все помещения выполнены в одном стиле.

Арка в детской комнате просто обязана быть интересной и оригинальной. Особого внимания заслуживает арка в зале. Это и важная деталь интерьера, и элемент зонирования. Конечно, размеры этого помещения оказывают определяющее влияние на форму и стиль арки. Например, романтическая арка с закругленными углами сделает помещение более теплым и гостеприимным.

Классическая арка в соответствующем интерьере расскажет о высоком статусе и придаст обстановке аристократизма. Торцы таких арок часто отделываются колоннами или имитацией их. Арка в стиле модерн – настоящее произведение искусства. Она хороша сама по себе и станет ярким акцентом и украшением вашей гостиной.

А нестандартные стрельчатые арки даже не нуждаются в дополнительном декоре, они сами по себе привлекают внимание. Авангардные арки – для поклонников современных футуристических стилей. Разве что хай-тек не очень приветствует арки. Ему нужны открытые проемы безо всякого декора.

Гипсокартонная арка своими руками

Арки из гипсокартона обладают еще тем ценным качеством, что их можно сделать своими руками. Гипсокартон – это спрессованный гипс, с двух сторон покрытый листами плотного картона. Конечно, это не для больших нагрузок, но для создания эффектных архитектурных форм лучшего не придумаешь. Для начала определимся с терминами, разберем конструкцию арки.

Вам надо будет измерить:

проем;

толщину стен, или откос арки;

арочный свод;

минимальную и максимальную глубину арки;

минимальную и максимальную высоту проема с аркой.

Кроме того, вам потребуется:

металлические направляющие;

саморезы, дюбеля;

рулетка;

шурупы и другой крепеж.

Конечно, вы уже произвели все необходимые замеры. Сразу хотим предупредить: если высота дверного проема меньше 2-х метров, от арки лучше отказаться – она сделает проем еще ниже. Закрепляем в дверном проеме направляющие и профили.

Теперь вырезаем из гипсокартона прямоугольник, равный по размеру дверному проему без учета профилей и направляющих. Работать лучше электрическим лобзиком или строительным ножом. Вырезаем из гипсокартона полукруг – вам потребуется два – на каждую сторону проема. Прикрепляем вырезанные фигуры в верхней части проема к профилю саморезами.

Торцевая и нижняя часть арки делается так: металлические профили на равном расстоянии надрезаются болгаркой по всей длине, чтобы их можно было согнуть в дугу. Затем они прикрепляются к гипсокартону. Маскируется торец арки также полоской из гипсокартона. Все швы тщательно заделываются специальной шпатлевкой для гипсокартона и после высыхания шлифуются.

Декорировать такую арку можно чем угодно: поклеить обоями, покрасить, отделать лепниной, резьбой, аппликацией – что вам подскажет воображение. Гипсокартонные арки – настоящая находка для дизайнеров, они могут принять любую фантазийную форму и успешно «притвориться» каменными, кирпичными, мозаичными, если это потребуется.