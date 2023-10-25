Как правило, люди очень чутко реагируют на раздражающие звуки. Кому-то мешает музыка, доносящаяся из кухни, или мешает спать «бормочущий» в гостиной телевизор. Кто-то не может работать под аккомпанемент непрекращающихся посторонних шумов или нервничает из-за постоянно просыпающегося от громких звуков малыша. Обеспечение покоя, тишины – одна из важнейших функций межкомнатных дверей.

Если из-за плотно прикрытой двери слышен каждый шорох, то полностью теряется смысл зонирования пространства и изолированных комнат. Ощущения все равно будут такими, словно все обитатели дома находятся в одном помещении, мешая друг другу заниматься повседневными делами. Данная ситуация неизбежно приводит к конфликтам и напряженной обстановке.

Хорошая звукоизоляция дверного проема обеспечивает приватность важных переговоров и личного пространства. Помогает ужиться в одной квартире или в доме людям с разными суточными циклами, увлечениями и потребностями.

За качественной шумоизолирующей дверью можно слушать громкую музыку, репетировать выступление музыкальной группы или радостно болеть за любимую футбольную команду, не опасаясь потревожить покой уснувшего в другой комнате близкого человека. Как правильно выбрать двери со звукоизоляцией или усилить свойства уже установленных, на что обращать внимание, мы расскажем в этой статье.





За счет чего достигается эффект шумоизоляции межкомнатных дверей



Обычные межкомнатные двери, даже изготовленные по заказу, защищают от звуков силой в 18-27 дБ. Данный уровень соответствует шуму, производимому людьми при спокойном диалоге. Этот параметр называется индексом изоляции воздушного шума, и обозначается аббревиатурой Rw. Соответственно, если есть необходимость и желание защититься от более громких звуков, потребуются специальной конструкции.

Причем модели с хорошей звукоизоляцией нужны не только на входе в детскую или спальню. Стоит позаботиться и о кухне, и о гостиной, других помещениях. Ведь, чем больше возникнет преград на пути распространения звуковой волны, тем спокойнее и тише будет в приватных зонах.





Звукоизолирующие свойства дверей складываются из нескольких составляющих.



Состав и наполнение полотна межкомнатных дверей со звукоизоляцией

Известные бренды предоставляют точную информацию о конструкции дверей и материалах, из которых они изготовлены, поэтому следует внимательно знакомиться с описанием изделия.

Лучшими свойствами обладают:

переклеенные бруски из натурального дерева хвойных пород;

полнотелые экструзионные ДСП, отличающиеся большим весом.

Наименьшие звукоизоляционные свойства у пенополиуретана или пенополистирола, а также у сотового картона и плит ДСП с пустотами внутри.





Внешние слои, или обшивка, межкомнатных дверей

Рама, заполненная наполнителем, с двух сторон обшивается листовыми материалами. Их тип зависит от дизайна, ценовой категории и производителя. Для обеспечения изолирующих звук функций важна толщина и плотность обшивки. Некоторые фирмы, желая сэкономить, предлагают изделия с листами МДФ, толщиной в 0,5 см. Тогда как по ГОСТу минимально допустимая толщина составляет 6 мм.

А для достижения максимального эффекта используют плотные, твердые плиты ДСП, HDF толщиной в 7-8 мм. Тогда как внешняя декоративная отделка на функциональность двери не влияет, независимо от того, будет это высококачественный шпон, лакокрасочное покрытие или ламинирующая пленка.

Уплотнители для звукоизоляции межкомнатных дверей

Для качественной изоляции от шума, недостаточно повесить на петли дверное полотно, созданное с соблюдением технологии. Необходимо ее хорошо прижать к коробке, обеспечить непроницаемость по периметру.

Для этого само полотно снабжают выступом-притвором и прокладывают вдоль него гибкую резиновую полоску-уплотнитель. В положении «закрыто» он накладывается на дверную коробку, обеспечивая дополнительную изоляцию.

Кроме того, мягкие трубочки-уплотнители из армированного пластика или тонкие резиновые валики укладывают по периметру коробки в своеобразные «порожки». Обычно достаточно 2-3 контуров.





Не менее эффективен специальный выдвигающийся порожек внизу полотна, который не позволяет звукам проникать через щель между дверью и полом. Он позволяет обходиться без традиционного деревянного порога, который мешает свободному передвижению и является источником бытовых травм. При закрытии двери он выдвигается, плотно перекрывая доступ воздуху и звукам внутрь комнаты или из нее.







Внутреннюю поверхность таких изделий обшивают специальным материалом, который рассеивает и поглощает звуковые волны, то есть, не дает им отражаться и «метаться» по комнате. Это может быть резное, рельефное дерево или кожаная обивка с прокладкой из ватина. А встраиваемый в стену короб добавляет к звукоизоляции еще 1-2 пункта, так как обеспечивает большую герметичность.







Царговые модели дверей, конструкция которых состоит из рамы и единого полотна, в качестве звукоизолирующих лучше не использовать: их толщина на 15-20 мм меньше, чем у щитовых дверей, что снижает их эффективность. То же самое можно сказать о моделях из стекла или со вставками из него: одинарное стандартное стекло не является препятствием на пути распространения звуковых волн.



Как отличить звукоизоляционную межкомнатную дверь от обычной

Выбирая межкомнатные двери с хорошей изоляцией от посторонних звуков, необходимо обратить внимание на следующие нюансы:

полотно максимально правильной геометрической формы, толщиной не менее 37 мм;

традиционная распашная система открывания, со скрытыми петлями. Худший в плане изоляции вариант – складные двери;

толщина филенок должна быть равна толщине рамы. Лучше, если узорный орнамент составлен багетами. В противном случае качественной звукоизоляции не получится;

стекло снижает шумоизоляцию. Допустимы модели с площадью остекления не более 20%, чья толщина составляет не меньше 8 мм. Лучше всего выбирать изделия с многослойными стеклами и уплотнителем в местах крепления к полотну;

само полотно должно быть полностью заполнено плитами или брусками натуральной древесины, а листы обшивки – иметь толщину от 6 мм и больше. Недопустимо наличие пустот внутри обшивки;

на дверной коробке должен присутствовать минимум один контур с трубчатым или резиновым уплотнителем. Приветствуется присутствие уплотнителя в притворе дверного полотна;

расстояние от поверхности пола до нижней кромки полотна составляет не больше 0,5 см. Желательно наличие выдвижного порожка с уплотнителем или стационарной системы.





При врезке дверного замка, его необходимо правильно отрегулировать. Закрытое полотно должно плотно прижиматься к коробке, без щелей. Лучше доверить эту задачу квалифицированному мастеру или человеку с опытом установки таких дверей.



Качественные шумоизоляционные изделия бюджетной и средней ценовой категории (5-8 тысяч рублей) прекрасно защищают от звуков силой в 35-47 дБ. Их отличает наличие притвора и немного увеличенная толщина, вес, по сравнению с пустотелыми конструкциями.

Специальные акустические модели способны полностью отсекать шумы мощностью 90 дБ. А это – громкие человеческие крики и шум проезжающего в семи метрах железнодорожного вагона.





Как повысить звукоизоляционные свойства уже установленных межкомнатных дверей

Двери из массива дерева толщиной в 50-60 мм сами по себе обладают отличными звукопоглощающими качествами. Также, планку первенства держат филенчатые, царговые и щитовые шпонированные модели из МДФ. Но, при необходимости, их свойства можно усилить с помощью несложных приемов.





Большое значение имеет качество врезки дверной коробки. Не должно быть сквозных щелей, пустот. Все промежутки заполняют монтажной пеной, герметикой или шпатлевкой.

Согласно модным тенденциям последних лет, пороги не устанавливают, и под дверями зияют щели шириной в 0,8-1 см. Ситуация исправляется приобретением автоматического порога. В продаже есть накладные модели, они просто прикручиваются на полотно снаружи или изнутри помещения, а также врезные, для которых необходимо фрезеровать паз.

Приклеивание силиконового уплотнителя по всему периметру дверной коробки повысит уровень тишины в помещении.

Глухое, ровное полотно стоит оббить или оклеить слоем звукоизолирующего материала – войлока, пенополиуретана, а сверху оббить слоем экокожи или другого подходящего материала.

При навесе полотна недопустимы перекосы, зияющие щели. Любая ошибка ведет к потере герметизации и свободному прохождению звуков в помещение.