Небольшая комната для бытовых нужд приветствуется в каждом доме. Кладовка заполняется заготовками, ненужными вещами и бытовыми приборами, которыми редко пользуются, но дверь в такое помещение может занять до 20% полезной площади, особенно если открывается внутрь. Лучшим выходом для расширения пространства будет установка рольставней, что обеспечит быстрое открывание и не займёт много места.

Преимущества установки рольставней в кладовке

Современные производители помимо стандартных межкомнатных дверей изготавливают роллеты разного типа для квартир и частных домов. Такая конструкция удобна в использовании и может легко изолировать пространство и даже закрыть кладовку на замок при необходимости.

Рольставни часто используют небольшие торговые точки, и это позволяет надеется, что они надёжны и обладают явными преимуществами перед распашными полотнами.

Рольставни установить проще, чем двери

Вся конструкция помещается в блоке, который достаточно смонтировать над дверью. Рольставни продаются в комплекте и не потребуют приобретения доборных элементов, дополнительной фурнитуры и декоративных планок. Необходимо только купить блок, закрепить в нужном месте, и конструкция будет готова к работе.

Разнообразие дизайна рольставней

Рольставни изготавливают в разных цветовых решениях и фактурах. Это может быть обычная белая конструкция, которая подойдёт к большинству интерьеров, а также стилизованная под дерево или даже прозрачная. Для украшения на поверхность часто наносят всевозможные рисунки и орнаменты, 3D эффекты, даже можно заказать печать фотографии своей семьи.

Рольставни легко подобрать в одном цвете и фактуре со стенами, паркетной доской или линолеумом на полу, а также украсить проём в кладовку функциональным элементом.

Большой выбор размеров рольставней

Часто помещение кладовой имеет нестандартный проём и межкомнатную дверь приходиться делать на заказ. При установке конструкции нет необходимости точно соблюдать размеры полотна, а изготавливается она в большом диапазоне ширины и длины.

Внешний вид и эксплуатационные качества рольставней

Рольставни не подвержены коррозии, не выгорают под воздействием ультрафиолета и их достаточно сложно поцарапать, поэтому декоративные качества сохраняются на весь период эксплуатации. Основные материалы изготовления – это оцинкованная сталь или алюминий, которые не подвержены деформации, навесную ламель сложно погнуть или испортить оформление поверхности и функциональность работы конструкции.

Пластиковые и деревянные рольставни прекрасно справляются со своей задачей внутри помещения, но нежелательны для установки вне квартиры или дома. ПВХ становиться хрупким на холоде и ламели быстро сломаются, а натуральная древесина плохо переносит перепады температур и повышенную влажность.

Варианты открытия-закрытия рольставней

Самый простой вариант открытия-закрытия проёма – это механика, когда ламели собираются в короб путём простого поднятия за ручку снизу. Электропривод в корпусе позволяет освобождать проём простым нажатием кнопки на пульте, также существуют конструкции с возможностью подключения к «умному дому».

В кладовках чаще используются механические рольставни, в этой комнате нет необходимости совершенствовать процесс открытия-закрытия проёма.

Стоимость рольставней и стоимость дверей

Конструкция достаточно проста в производстве, да и материалы недороги. Стоимость рольставней зависит от толщины профиля и его вида, размера и дизайнерского исполнения. Однополосная конструкция на узкий проём кладовки может иметь цену в несколько раз ниже, чем деревянная межкомнатная дверь.

Из чего изготавливают рольставни

При производстве используют разные материалы: это может быть оцинкованная сталь, алюминий, пластик или дерево. Кладовка в квартире или доме не нуждается в особой защите от взлома, поэтому достаточно будет купить однополосный профиль, но существуют варианты тёплых рольставней, которые заполнены пенополиуретаном.

Такие конструкции отлично «держат» нужную температуру внутри кладовки и используются в частных домах, где хозяйственное помещение находится за пределами жилого пространства.

Поверхность металлических ламелей может быть сплошной или перфорированной. Первый вариант используется в виде однополосного или двухголосного профиля, который заполняется утеплителем. Такие конструкции могут быть установлены для изоляции комнаты внутри квартиры или снаружи, например, в частном доме или когда кладовка организована на большой лоджии с минимальным утеплением.

Перфорированные ламели часто используются вместо межкомнатных дверей внутри помещений. Отверстия обеспечивают нормальную циркуляцию воздуха между комнатами, что часто используется не только в кладовках, но и в гардеробных. Самым простым и доступным вариантом изолировать кладовку от остального жилого пространства – это приобрести пластиковые рольставни.

Конструкция имеет минимальный вес, легко монтируется и может создавать поверхность при закрытии в разных дизайнерских решениях. Деревянные ламели в кладовку тоже подойду, но при условии, что помещение сухое и хорошо проветривается, иначе материал быстро начнёт разрушаться.

Особенности конструкции и работы рольставней

Ламели имеют только одну траекторию движения вверх-вниз, открытие может осуществляться механически или с помощью электропривода. Установку основного блока конструкции, куда собираются все элементы, можно проводить как снаружи, так изнутри кладовки. При этом не нужно учитывать размеры проёма до миллиметра, как это происходит с монтажом межкомнатной двери.

Конструкция рольставней:

короб с барабаном внутри, куда наматывается полотно при открытии;

ламели, собранные в единую конструкцию с помощью соединяющих шарнирных элементов;

замок может быть установлен самостоятельно или быть укомплектован на производстве.

Тяжёлые конструкции из металла или утеплённого профиля могут иметь вертикальные направляющие, которые устанавливаются по бокам дверного проёма и обеспечивают нормальную работу рольставней.

Установив конструкцию в кладовку, можно отлично изолировать комнату от жилого помещения. При этом оформить проём красивым дизайнерским элементом, сэкономить полезную площадь и семейный бюджет, стоимость рольставней значительно отличается от стандартных дверей.