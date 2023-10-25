Арочные проемы относятся к конструктивным составляющим элементам стен или любых перегородок. Они бывают разных форм, дизайна, отделки. Арка в декоративном оформлении является составной частью интерьера квартир и домов. Арочные конструкции повествуют об изысканном вкусе владельца помещения, часто о его социальном статусе. Поэтому отделке арочных конструкций, качеству их исполнения необходимо уделять особое внимание.

Преимущества арочных конструкций в квартире или доме

С помощью декоративных арок визуально расширяются размеры помещения, решаются проблемы разделения его на функциональные зоны, стираются границы между смежными комнатами, экономится пространство прежде занятое полотнами межкомнатных дверей. Арочные проемы относятся к архитектурным элементам с разнообразием стиля, дизайна, форм, отделки.

Декор арок может быть выполнен в одном стиле со всей направленностью интерьера или выделяться из общей композиции. Арки способны визуально приподнять высоту потолков, внести в дизайн помещения элементы определенного стиля, стать вишенкой на торте в любом интерьере.

Недостатки арочных конструкций в оформлении квартиры

В частных домостроениях проемы для арок проектируются еще до начала строительства. Что нельзя сказать о квартирах во многоэтажных застройках, которые часто сдаются в эксплуатацию одной большой комнатой без перегородок. Здесь устроить арку в межкомнатной перегородке не составить большого труда. А вот тем, кто проживает в кирпичных домах, над обустройством арки придется изрядно потрудиться.

После демонтажа коробки с межкомнатной дверью взорам проживающих в квартире открывается поперечная бетонная перемычка, которая в какой-то мере выступает в качестве опоры для укрепления стеновой перегородки в месте дверного проема. И трогать ее нельзя, чтобы не нарушить крепость стен.

Круглые арки в несущих стенах получаются низкими и неказистыми, уступая по высоте демонтированным стандартным дверям. В этом случае лучше обратить внимание на закругленные по углам арки или демонтировать поперечную перемычку с заменой ее на стальной швеллер, сваренный в форме буквы П. Такая металлическая конструкция, установленная по периметру дверного проема, примет на себя нагрузку, которая раньше ложилась на бетонную перемычку. Только после установки каркаса можно приступать к монтажу арки и ее декорированию.

В панельных домах перегородки между комнатами монтируются из стеновых панелей с проемами для дверей. Все они рассчитаны на определенные нагрузки и нарушать периметр проема нельзя. Придется довольствоваться шириной и высотой арки, которая вписывается в прямоугольник дверного проема стеновой панели.

Монтаж арок целесообразен только для проемов тех комнат, где нет необходимости в интимной обстановке. Никто не станет устанавливать арки в туалете или ванной комнате на замену дверям. Не стоит заменять арками и двери в спальню в угоду моде. Ведь это место для отдыха, где ничто не должно нарушать ваш покой.

Демонтаж кухонных дверей с одной стороны не препятствует прохождению в другие комнаты с занятыми продуктами руками, с другой стороны будет способствовать распространению запахов от приготовляемой пищи по всему помещению. Особенно восприимчива к пропитыванию запахами обивка мягкой мебели. Выбор за вами.

Виды арок, которые можно оформить в квартире

Арки условно подразделяются на активные, сложные по форме с необычными проемами, выполняющими роль декорации, и пассивные, с простыми симметричными формами и оформлением.

По форме они бывают:

Трапециевидные со скошенными углами. Стильные нестандартные проходы чаще других используют для оформления пространства между комнатами в частных домостроениях с хорошей высотой потолков. Арки в форме трапеций чудесно подходят для оформления помещений в классическом стиле.

Эллипсоидные с правильной дугообразной формой. Арки в форме эллипса вроде простые на вид, но выглядят очень презентабельно, особенно с красивой отделкой.

Прямоугольные с самой простой расхожей формой, занимающее меньше других арок свободное место в проходе между комнатами. Несмотря на свою простоту арка может выглядеть очень стильно с соответствующим необычным декором. Прямоугольные конструкции в дверных проемах чаще всего устраивают в стилях минимализма и хай-тека.

В восточном стиле с остроконечным куполом наверху. Как любое влияние Востока для их оформления используют яркие цвета.

В римском стиле с симметричным правильным полукругом. Их характерная черта – диаметр арки должен совпадать с шириной проема двери.

В тайском стиле в форме скошенных полуарок, где одна сторона полукруглая, вторая – с прямой линией. Декор таких конструкций так же отличается асимметрией, как и сама модель арки.

Что касается размеров арок, они зависят от нескольких параметров: размеров прохода (ширины, глубины) и высоты потолочных перекрытий. Узкие арки обычно устанавливают взамен одностворчатых распашных дверей. Чаще всего узкими моделями оформляют проходы, ведущие в прихожую.

Для замены складных дверей в виде гармошки устанавливают арки более широких моделей. Это могут быть проходы, ведущие в комнату для гостей, соединяющие кухню со столовой. Часто широкие модели арок используют для разделения больших помещений на функциональные зоны.

Декоративные элементы арочных проходов в квартирах

Отделка арочных конструкций в квартирах и частных домах может быть выполнена из любых материалов: гипсовой лепнины, дерева, кованных элементов, декоративных панелей, мрамора, плитки. Часто в отделке используют сочетания нескольких материалов. Все они чудесно вписываются в любой дизайн квартир и домов, подчеркивая индивидуальность своих владельцев.

Но все же самым востребованным для отделки арочных конструкций был и остается натуральный камень, который часто из дороговизны приобретения подменяют искусственным. Отделку аналогом натурального камня совмещают с оклейкой обоями и покраской. Декор камнями выкладывают в виде узоров или в хаотичном расположении.

Натуральные камни имеют внушительный вес, сложные в обработке, поэтому чаще всего используются для декорирования внешней поверхности частных домостроений. Мрамор, песчаник, ракушечник, гранит смотрятся необычайно красиво внутри и снаружи домов, добавляя помещению величественность и богатство.

Правда, внутри помещения прочность и долговечность натурального камня не столь важна, как на улице. Поэтому внутридомовые арки предпочтительней облицовывать декоративным камнем, как имеющим облегченный вес и более низкую стоимость. Вариантов такой отделки много. Искусственно можно создать имитацию любой природной поверхности. Она может напоминать кирпичную кладку, округлой формы камень, напоминающий гальку, гранитную плитку. Вес искусственного камня позволяет украшать даже самые тонкие конструкции.

При изготовлении декоративного камня используют исключительно экологически чистые материалы. В состав декоративных камней входит:

керамзит – один из самых легких пористых строительных материалов с зернистым бетонозаполнителем;

пемза — пористый материал, образовавшийся в результате извержения вулканической лавы.

Для придания определенного цвета декоративному камню в состав добавляют специальные пигменты. После просушки и обжига декоративный отделочный камень по прочности будет не хуже своего натурального собрата, а по весу намного легче. Он добавит в интерьер вашей квартиры особую атмосферу уюта, необычного стиля, монументальности. Изделия из искусственных камней просты в уходе и не нуждаются в специальной чистке.