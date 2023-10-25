Фирма Olovi образована в Финляндии в 2004 году и уже много лет успешно занимается производством высококачественных межкомнатных дверей, которые отлично вписываются в любой интерьер. Предприятие ориентировано на широкий круг потребителей, поэтому выпускает двери по доступной цене, а широкий ассортимент позволяет подобрать наиболее подходящую модель.

Достоинства финских межкомнатных дверей Olovi

Вся продукция фирмы Olovi высококачественная и имеет долгий срок службы. Неслучайно предприятие имеет опыт работы как с частными заказчиками, так и с крупными строительными компаниями. К плюсам дверей относится:

Низкая цена. Производственные предприятия фирмы располагаются на территории РФ, благодаря чему на межкомнатные двери установлены доступные цены, а качество при этом остается на высоком уровне. Оlovi выгодно отличается от конкурентов тем, что производит европейский товар в привычной и доступной для российских потребителей ценовой категории.

Простота монтажа. Поскольку производство ориентировано на массового потребителя, конструкция изделий изготовлена таким образом, чтобы с ее установкой мог справиться любой человек. На каждом дверном полотне имеется предварительно установленная фурнитура – это упрощает процесс монтажа и исключает риск испортить дверь. Размеры дверных коробок соответствуют стандартным, поэтому изделия подходят для большинства проемов в квартирах и домах;

Высокий уровень звукоизоляции. Дверные полотна внутри наполнены сотовым наполнителем. Он обеспечивает отличную шумоизоляцию, сводя к минимуму проникновение в помещение посторонних звуков. Если нужен максимально высокий уровень шумоизоляции, можно приобрести двери с притвором – деталью, которая повышает защиту от холода, сквозняка и шума.

Простота в уходе. За дверьми производства «Олови» очень просто ухаживать: пятна и загрязнения легко удаляются при помощи влажной тряпки с мыльным раствором.

Большой ассортимент. Двери представлены в различном оформлении, отличаются назначением и конструкцией.

Долгий срок службы. При соблюдении правил эксплуатации и надлежащем уходе дверные полотна прослужат не один десяток лет, не требуя ремонта.

Особенности финских межкомнатных дверей Olovi

Двери представляют собой глухие полотна с уплотнителем. Каждое изделие имеет качественную фурнитуру, которая установлена заранее. Благодаря этому установка двери не займет много времени и будет под силу каждому. Для изготовления дверных полотен используются только качественные материалы.

Это такие породы дерева, как дуб, орех, сосна, эвкалипт, и древесноволокнистые плиты. Изделия из массива стоят дороже, потому что это самый долговечный и надежный материал. Аналоги из прессованной древесной стружки дешевле, но при правильной эксплуатации также прослужат долгие годы. Все линейки продукции выпускаются в стандартных размерах.

Все двери внешне неотличимы от ценных пород дерева. Достигается это за счет применения при производстве двух технологий:

Технология «3D Wood Look». Благодаря ей получается максимально точно воспроизвести внешние особенности натурального дерева.

Ламинирование. На дверные полотна наносится специальная пленка, которая защищает поверхность от негативных воздействий. Изделие становится устойчивым к механическим повреждениям, влаге, сколам и выгоранию на солнце. Кроме того, такое покрытие выполняет и декоративную функцию: пленки разнообразны по цветовой гамме и имитируют различные древесные рисунки. Ламинированную дверь можно гармонично вписать в интерьер любого стиля.

Ассортимент представлен следующими видами дверей:

Без притвора. В этой категории находятся ламинированные и крашеные модели.

С притвором. Притвор представляет собой выступ на входном блоке, который производится из стали или металла. Он повышает тепло- и звукоизоляционный уровень, а также увеличивает степень сопротивляемости к взлому. Olovi производит филенчатые и гладкие двери с притвором.

Противопожарные. Особенно подходят для общественных помещений, где есть высокий риск возгорания. Противопожарные двери способны удерживать огонь в течение 30 минут.

Модельный ряд финских межкомнатных дверей Olovi

Двери отличаются друг от друга конструктивными особенностями, внешним видом и назначением.

Межкомнатные двери Олови с четвертью

По-другому четверть называют притвор. Эта деталь фиксируется с противоположной стороны петель, и величина ее должна составлять четверть от толщины полотна. Притвор, или четверть, максимально сокращает зазоры, повышая плотность прикрытия двери.

Повышенная герметичность препятствует проникновению звуков, поэтому такие модели актуальны в шумных помещениях. Также двери с четвертью не пропускают сквозняк, благодаря чему исчезает необходимость дополнительного утепления.

Двери с четвертью имеют уже готовые отверстия и установленные притворы. Дверное полотно состоит из:

сотового наполнителя;

МДФ;

встроенного замка;

втулки для установки петель.

Гладкие межкомнатные двери Олови

Такие двери покрыты специальным лаком, который имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие его качество. Краски экологичны и безопасны, предотвращают появление на поверхности царапин и трещин. Высокая износоустойчивость позволяет устанавливать гладкие двери в общественных местах и офисных помещениях.

Финские ламинированные двери Олови

Модельный ряд этих дверей отличается дорогим привлекательным внешним видом, поскольку они покрываются ламинированной пленкой по технологии Wood Look. Такой способ отделки полотен делает изделия максимально похожими на более дорогие аналоги из натурального дерева и повышает их прочность. Некоторые двери имеют вставки из прочного стекла, устойчивого к трещинам.

Финские филенчатые двери Olovi

Филенка – это вставка в полотне, которая носит декоративную функцию. Если она повреждена, ее легко заменить, оставив само дверное полотно целым. Такое декорирование делает даже самые простые и скучные двери интересными и оригинальными. Филенчатые модели придают интерьеру изюминки, вносят в обстановку нотки роскоши и изящности.

Они устанавливаются не только в квартирах и домах: двери с филенкой удачно смотрятся в офисах и общественных местах. Филенчатые двери покрываются лакокрасочным покрытием с кислотным отверждением, которое делает их устойчивее к повреждениям. Филенка представлена в двух видах: прямая и арочная.

Финские межкомнатные двери Олови без четверти

Считаются эконом-вариантом, но все равно имеют высокую прочность и надежность. Двери выпускаются в белом цвете, а также в расцветке итальянский и миланский орех. В отличие от других видов дверей, эти имеют каркас меньшего размера, а кромка изготовлена из пластика. Поверхность либо ламинируется, либо окрашивается.

Фурнитура финских дверей Olovi

Замки устанавливаются и на внутренние, и на межкомнатные модели. Двери открываются и закрываются при помощи обычного ключа либо поворотной кнопки, входящей в комплект. Переустановка замка не принесет проблем: нужно всего лишь повернуть защелку на 180 градусов.

Для полноценного функционирования двери потребуется дверная ручка, которая представлена в нескольких цветах: белом, сером, венге, металлика, латунь, хром и под дуб. Противопожарные модели оснащаются специальными замками, которые не позволяют деформироваться полотну под действием высоких температур.

Двери Olovi пользуются высоким спросом, потому что имеют доступную цену, отличное качество, универсальный стильный внешний вид и долгий срок службы. Все это делает продукцию компании отличным выбором для установки как в квартиры, так и в общественные учреждения.