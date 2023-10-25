Рациональное использование места в доме или квартире – важный и острый вопрос. Для экономии пространства в помещении существует множество хитростей. Одна из них – замена распашных дверей раздвижными. Последним не требуется большое пространство для открывания и закрывания. А выглядят они стильно, эффектно, современно.
У стандартных раздвижных дверей есть одна серьезная проблема – недостаточная шумоизоляция. Ведь дверное полотно ездит вдоль стены, плотно к ней не прилегая. Решить этот вопрос помогает использование двери-пенала.
Такая конструкция и экономит место в доме, и обеспечивает качественную шумоизоляцию.
Конструкция раздвижных дверей
Основой двери-пенала становится кассетная раздвижная система. Пенал встраивается прямо в стену, поэтому ее часть заменяется специальным коробом. Он скрывает все дверное полотно.
При использовании последнее откатывается вовнутрь стены, а не параллельно ей. Движется дверь на специальных роликах по направляющим. Установить всю конструкцию при желании получится своими руками.
Плюсы раздвижных дверей
У обсуждаемой конструкции есть множество плюсов. Среди них:
-
Значительная экономия пространства в помещении. В освободившейся зоне можно смело устанавливать мебель и даже придвигать ее к стене.
-
Долгий срок службы дверного полотна, установленного в специальном коробе. В таком виде оно защищено от любых повреждений. Даже при перестановке, ремонте, выносе габаритной мебели из комнаты. Также вес двери на роликах распределяется более равномерно.
-
Сниженная вероятность получения травмы. О распашную дверь легко ударится ногой или зажать ей палец. Нередко от такой стандартной конструкции страдают и домашние животные.
Но чтобы получилось установить в помещении откатную систему и обеспечить ей нормальную работу, нужно соблюдать следующие условия:
-
выбрать толстую стену (не меньше по ширине, чем сам короб/кассета);
-
выбрать кассету в 2 раза толще самой двери, чтобы последняя свободно перемещалась в обе стороны;
-
проверить возможность создания достаточного пустого пространства для короба внутри выбранной стены.
Сегодня в продаже можно найти раздвижные системы разных типов. Все они отличаются между собой материалом изготовления, размером, типом роликов и направляющих. Обычно высота полотна двери оказывается около 1,9-2 м. А ширина – от 0,5 до 1 м (в зависимости от комнаты, в которой планируется ее установить). Но можно и сделать заказ на изготовление двери по индивидуальным меркам покупателя.
Приобретая для своего дома дверь-пенал, клиент получает всю раздвижную систему в сборе. Кассета уже готова к установке. Чтобы дверь закрывалась более мягко, плавно и тихо, стоит позаботиться о доводчике.
Последний может быть совмещен с автоматической системой открывания и закрывания. Особый датчик движения реагирует на приближение человека к конструкции.
Минусы раздвижных дверей
Но есть у раздвижных дверей, установленных своими руками, и минусы:
-
Высокая цена. Это главный минус конструкции, который компенсируется удобством и долгим сроком службы системы. Внушительная ее стоимость объясняется необходимостью использовать все детали высокого качества. Особенно – ролики и направляющие. Иначе дверь просто перестанет открываться и закрываться за несколько дней.
-
Сложность самостоятельной установки. Короб непросто сделать и монтировать самому. Если обратиться за помощью к специалисту, удастся сэкономить много времени и сил.
-
Проблемы со звукоизоляцией. А в кухне или столовой – еще и с запахами. Ведь дверное полотно неплотно прилегает к полу и стенам.
Как установить раздвижные двери
Процесс осуществляется по следующей схеме:
-
Сначала максимально точно измеряется ширина дверного проема. В дальнейшем эти показания станут основой всей системы.
-
Собирается кассета. Она будет состоять из бруса, оцинкованного профиля или толстой доски.
-
Получившаяся конструкция монтируется в стену. Закрывается гипсокартоном.
-
Монтируется направляющий рельс. Чтобы определить его длину, следует ширину двери умножить на 2.
-
Под рельс укладывается мягкая резиновая прокладка. Она приглушит звук при открывании и закрывании дверей.
Если стена в нужном месте оказалась несущей, то вырезать даже небольшой ее участок запрещается. Поэтому кассету в этом случае придется устанавливать прямо поверх стены. В итоге толщина перегородки увеличивается, и вся конструкция может выглядеть не слишком привлекательно.
Дверь-пенал в продаже сегодня встречается 2 видов:
-
одностворчатая (для нешироких проемов, например, в ванную или туалет);
-
двустворчатая (хорошо подходит для гостиной).
Если планируется устанавливать сразу двойную дверь, то и короба нужно два. Один ставится слева, второй – справа. По коробу рассчитывается на каждую половину дверного полотна.
Места для установки роликов и их количество определяется в зависимости от выбранного типа раздвижной системы. Эти детали могут располагаться только сверху двери или с 2 ее сторон. Важно не забыть оставить свободное пространство в 5 мм между ее полотном и направляющим рельсом.
Важно, чтобы дверь свободно перемещалась по направляющей ровными плавными движениями. Не должно быть резких скачков и посторонних звуков. Предотвратить повреждения дверей помогут специальные ограничители открывания и закрывания.
Как превратить распашную дверь в раздвижную
Сегодня известно несколько вариантов таких превращений. Среди них есть как сложные, с которыми разберется только профессиональный установщик, так и более простые. Некоторые варианты вполне можно справиться самостоятельно.
Самый простой, быстрый и дешевый способ превращения – использовать уже имеющуюся дверь, дополнив ее внешней раздвижной направляющей.
В процессе понадобится:
-
Удалить лишние части. Убирать можно несколько элементов, необходимых для функционирования конкретно распашной двери. Это: петли на раме и полотне, замок. Чтобы удалять лишние части без затруднений, стоит предварительно снять дверь с петель.
-
Закрыть образовавшиеся отверстия. Они останутся после удаления из конструкции петель и могут сильно портить внешний вид двери.
-
Добавить щеточные пылезащитные уплотнители. Они продаются специально для раздвижных дверей.
-
Установить внешний раздвижной трек и правильно расположить раму. Направляющая в итоге должна получиться не мене чем в 2 раза больше двери по ширине. Специалисты рекомендуют ставить раму на пару сантиметров выше двери, поднимая по горизонтали. В процессе важно следить, чтобы полотно было не вплотную к стене. Тогда получится добиться оптимального скольжения без повреждения каких-либо частей конструкции.
-
Закрепить дверь за направляющую. На этом этапе обязательно проверить и эффективность ее скольжения. Мешать последнему может даже пол, если он был поврежден и имеет разницу в уровне. Если такая проблема замечена, придется ровнять поверхность. Полезной окажется и напольная алюминиевая направляющая.
Обычно превращать распашную дверь в раздвижную решают для экономии пространства в доме. Скрытая конструкция, когда дверное полотно полностью прячется в стене, всегда требуется кладочных работ. Хотя бы минимальных.
Можно выбрать для себя один из двух популярных вариантов:
-
Организовать свободное пространство внутри существующей стены. Его должно быть достаточно и для дверного полотна, и для направляющей.
-
Самостоятельно спроектировать стену из гипсокартона.
Скрытая раздвижная дверь, перемещающаяся четко внутри стены, заметно разгружает окружающее пространство. Появляется свободное место, лучше проходят свет и воздух. А самостоятельное превращение одного типа дверного полотна в другое позволяет значительно сэкономить бюджет.
Как самостоятельно сделать раздвижные двери
Раздвижные двери вполне можно сделать и самостоятельно. Но, прежде чем покупать необходимые материалы, потребуется произвести точные замеры. Обязательно выяснить ширину и высоту дверного проема в нужном помещении. Ведь они не всегда бывают стандартными. По этим точным замерам получится купить все необходимое.
Материалы и инструменты для изготовления раздвижных дверей
Купить необходимые материалы и инструменты получится как на рынке, так и в строительном магазине. На первый взгляд может показаться, что затраты на товары велики. На самом деле самостоятельное изготовление конструкции гораздо экономнее, чем покупка готовой.
Приобрести нужно:
-
Раздвижной механизм – важнейшая часть конструкции, без которой система с дверью просто не будет работать. Продавцу для подбора подходящего товара необходимо будет знать только ширину полотна. Чтобы наверняка не ошибиться, можно купить механизм чуть больше по длине. В дальнейшем его получится легко укоротить под желаемые параметры.
-
Фурнитуру для раздвижных дверей. В первую очередь – ручки. Они должны быть удобными и вписываться в интерьер комнаты.
-
Инструменты. Мастер может выбрать для себя болгарку с несколькими насадками или ручной фрезер.
Всех перечисленных предметов хватает для работы, если в запасе уже есть новая дверная коробка, дверное полотно, наличники, планка для закрытия раздвижной системы. Если планируется надежно закрывать дверь, понадобится отдельно приобрести еще и замок специальной конструкции.
Подготовка полотна для раздвижных дверей
Здесь будет использоваться выбранный мастером инструмент. Профессионалы подсказывают, что удобнее применять ручной фрезер. С ним все работы производятся аккуратнее и точнее.
При подготовке полотна необходимо:
-
По нижнему торцу прорезать паз. Сделать это важно строго по центру. Ширина паза – 3 мм. Он нужен для корректной работы нижней направляющей, не дающей полотну раскачиваться и служащей упором. Проще всего делать прорезь ручным фрезером, но подойдет для этого и болгарка с насадкой в виде круга по дереву с мелкими зубцами.
-
Распечатать раздвижной механизм, взять детали, идущие с ним в комплекте. В отверстиях на скобах крепятся ролики при помощи шайб и гаек. Получившиеся конструкции подставляются к верхнему торцу двери, аккуратно обводятся их контуры. Выбираются пазы, глубина которых совпадает с толщиной материала скоб.
-
Прикрутить ролики к основе двери, используя саморезы и отвертки.
-
Установить замок.
-
Установить специальные ручки. Для этого можно вырезать как одно длинное сквозное отверстие, так и 2 паза по обе стороны двери.
Когда с полотном все действия завершены, можно переходить к самому раздвижному механизму и установке конструкции.
Установка раздвижного механизма дверей
Устанавливать такой механизм довольно просто. Нужно лишь надежно закрепить направляющий профиль. При этом обязательно следить за горизонтом и положением дверного проема.
Но есть несколько правил, позволяющих качественнее провести все работы:
-
Край направляющей должен выступать на 5 см с одной стороны проема. С другой, где планируется открывать дверь, профиль будет уходить на половину полотна. В процессе просчета всех важных моментов можно подрезать направляющую дверей.
-
Чтобы высчитать оптимальную высоту установки всего раздвижного механизма, понадобится сложить высоту двери вместе с роликами и зазором снизу (это около 1-2 см в зависимости от качества напольного покрытия).
-
Если стена ровная, то направляющую можно крепить напрямую к ней. Если кривая, то исправить этот момент удастся при помощи деревянной рейки. К последней и крепится направляющая.
Для установки дверного полотна на направляющую ролики заводятся сбоку. Затем дверь ставится в нужное положение и к полу крепится упор. После ее максимального открытия устанавливается резиновая подушка-ограничитель. В нижний паз конструкции наполовину заводится упор и фиксируется к полу с одной стороны при помощи дюбелей. Остается закрыть дверь и снова закрепить 2 раза по той же схеме.
Если все работы проведены правильно, выбраны качественные материалы, то вся конструкция прослужит своему хозяину максимально долго. Самостоятельное изготовление двери и ее установка позволят отлично сэкономить.