Рациональное использование места в доме или квартире – важный и острый вопрос. Для экономии пространства в помещении существует множество хитростей. Одна из них – замена распашных дверей раздвижными. Последним не требуется большое пространство для открывания и закрывания. А выглядят они стильно, эффектно, современно.

У стандартных раздвижных дверей есть одна серьезная проблема – недостаточная шумоизоляция. Ведь дверное полотно ездит вдоль стены, плотно к ней не прилегая. Решить этот вопрос помогает использование двери-пенала.

Такая конструкция и экономит место в доме, и обеспечивает качественную шумоизоляцию.

Конструкция раздвижных дверей

Основой двери-пенала становится кассетная раздвижная система. Пенал встраивается прямо в стену, поэтому ее часть заменяется специальным коробом. Он скрывает все дверное полотно.

При использовании последнее откатывается вовнутрь стены, а не параллельно ей. Движется дверь на специальных роликах по направляющим. Установить всю конструкцию при желании получится своими руками.

Плюсы раздвижных дверей

У обсуждаемой конструкции есть множество плюсов. Среди них:

Значительная экономия пространства в помещении. В освободившейся зоне можно смело устанавливать мебель и даже придвигать ее к стене. Долгий срок службы дверного полотна, установленного в специальном коробе. В таком виде оно защищено от любых повреждений. Даже при перестановке, ремонте, выносе габаритной мебели из комнаты. Также вес двери на роликах распределяется более равномерно. Сниженная вероятность получения травмы. О распашную дверь легко ударится ногой или зажать ей палец. Нередко от такой стандартной конструкции страдают и домашние животные.

Но чтобы получилось установить в помещении откатную систему и обеспечить ей нормальную работу, нужно соблюдать следующие условия:

выбрать толстую стену (не меньше по ширине, чем сам короб/кассета);

выбрать кассету в 2 раза толще самой двери, чтобы последняя свободно перемещалась в обе стороны;

проверить возможность создания достаточного пустого пространства для короба внутри выбранной стены.

Сегодня в продаже можно найти раздвижные системы разных типов. Все они отличаются между собой материалом изготовления, размером, типом роликов и направляющих. Обычно высота полотна двери оказывается около 1,9-2 м. А ширина – от 0,5 до 1 м (в зависимости от комнаты, в которой планируется ее установить). Но можно и сделать заказ на изготовление двери по индивидуальным меркам покупателя.

Приобретая для своего дома дверь-пенал, клиент получает всю раздвижную систему в сборе. Кассета уже готова к установке. Чтобы дверь закрывалась более мягко, плавно и тихо, стоит позаботиться о доводчике.

Последний может быть совмещен с автоматической системой открывания и закрывания. Особый датчик движения реагирует на приближение человека к конструкции.

Минусы раздвижных дверей

Но есть у раздвижных дверей, установленных своими руками, и минусы:

Высокая цена. Это главный минус конструкции, который компенсируется удобством и долгим сроком службы системы. Внушительная ее стоимость объясняется необходимостью использовать все детали высокого качества. Особенно – ролики и направляющие. Иначе дверь просто перестанет открываться и закрываться за несколько дней. Сложность самостоятельной установки. Короб непросто сделать и монтировать самому. Если обратиться за помощью к специалисту, удастся сэкономить много времени и сил. Проблемы со звукоизоляцией. А в кухне или столовой – еще и с запахами. Ведь дверное полотно неплотно прилегает к полу и стенам.

Как установить раздвижные двери

Процесс осуществляется по следующей схеме:

Сначала максимально точно измеряется ширина дверного проема. В дальнейшем эти показания станут основой всей системы. Собирается кассета. Она будет состоять из бруса, оцинкованного профиля или толстой доски. Получившаяся конструкция монтируется в стену. Закрывается гипсокартоном. Монтируется направляющий рельс. Чтобы определить его длину, следует ширину двери умножить на 2. Под рельс укладывается мягкая резиновая прокладка. Она приглушит звук при открывании и закрывании дверей.

Если стена в нужном месте оказалась несущей, то вырезать даже небольшой ее участок запрещается. Поэтому кассету в этом случае придется устанавливать прямо поверх стены. В итоге толщина перегородки увеличивается, и вся конструкция может выглядеть не слишком привлекательно.

Дверь-пенал в продаже сегодня встречается 2 видов:

одностворчатая (для нешироких проемов, например, в ванную или туалет);

двустворчатая (хорошо подходит для гостиной).

Если планируется устанавливать сразу двойную дверь, то и короба нужно два. Один ставится слева, второй – справа. По коробу рассчитывается на каждую половину дверного полотна.

Места для установки роликов и их количество определяется в зависимости от выбранного типа раздвижной системы. Эти детали могут располагаться только сверху двери или с 2 ее сторон. Важно не забыть оставить свободное пространство в 5 мм между ее полотном и направляющим рельсом.

Важно, чтобы дверь свободно перемещалась по направляющей ровными плавными движениями. Не должно быть резких скачков и посторонних звуков. Предотвратить повреждения дверей помогут специальные ограничители открывания и закрывания.

Как превратить распашную дверь в раздвижную

Сегодня известно несколько вариантов таких превращений. Среди них есть как сложные, с которыми разберется только профессиональный установщик, так и более простые. Некоторые варианты вполне можно справиться самостоятельно.

Самый простой, быстрый и дешевый способ превращения – использовать уже имеющуюся дверь, дополнив ее внешней раздвижной направляющей.

В процессе понадобится:

Удалить лишние части. Убирать можно несколько элементов, необходимых для функционирования конкретно распашной двери. Это: петли на раме и полотне, замок. Чтобы удалять лишние части без затруднений, стоит предварительно снять дверь с петель. Закрыть образовавшиеся отверстия. Они останутся после удаления из конструкции петель и могут сильно портить внешний вид двери. Добавить щеточные пылезащитные уплотнители. Они продаются специально для раздвижных дверей. Установить внешний раздвижной трек и правильно расположить раму. Направляющая в итоге должна получиться не мене чем в 2 раза больше двери по ширине. Специалисты рекомендуют ставить раму на пару сантиметров выше двери, поднимая по горизонтали. В процессе важно следить, чтобы полотно было не вплотную к стене. Тогда получится добиться оптимального скольжения без повреждения каких-либо частей конструкции. Закрепить дверь за направляющую. На этом этапе обязательно проверить и эффективность ее скольжения. Мешать последнему может даже пол, если он был поврежден и имеет разницу в уровне. Если такая проблема замечена, придется ровнять поверхность. Полезной окажется и напольная алюминиевая направляющая.

Обычно превращать распашную дверь в раздвижную решают для экономии пространства в доме. Скрытая конструкция, когда дверное полотно полностью прячется в стене, всегда требуется кладочных работ. Хотя бы минимальных.

Можно выбрать для себя один из двух популярных вариантов:

Организовать свободное пространство внутри существующей стены. Его должно быть достаточно и для дверного полотна, и для направляющей. Самостоятельно спроектировать стену из гипсокартона.

Скрытая раздвижная дверь, перемещающаяся четко внутри стены, заметно разгружает окружающее пространство. Появляется свободное место, лучше проходят свет и воздух. А самостоятельное превращение одного типа дверного полотна в другое позволяет значительно сэкономить бюджет.

Как самостоятельно сделать раздвижные двери

Раздвижные двери вполне можно сделать и самостоятельно. Но, прежде чем покупать необходимые материалы, потребуется произвести точные замеры. Обязательно выяснить ширину и высоту дверного проема в нужном помещении. Ведь они не всегда бывают стандартными. По этим точным замерам получится купить все необходимое.

Материалы и инструменты для изготовления раздвижных дверей

Купить необходимые материалы и инструменты получится как на рынке, так и в строительном магазине. На первый взгляд может показаться, что затраты на товары велики. На самом деле самостоятельное изготовление конструкции гораздо экономнее, чем покупка готовой.

Приобрести нужно:

Раздвижной механизм – важнейшая часть конструкции, без которой система с дверью просто не будет работать. Продавцу для подбора подходящего товара необходимо будет знать только ширину полотна. Чтобы наверняка не ошибиться, можно купить механизм чуть больше по длине. В дальнейшем его получится легко укоротить под желаемые параметры. Фурнитуру для раздвижных дверей. В первую очередь – ручки. Они должны быть удобными и вписываться в интерьер комнаты. Инструменты. Мастер может выбрать для себя болгарку с несколькими насадками или ручной фрезер.

Всех перечисленных предметов хватает для работы, если в запасе уже есть новая дверная коробка, дверное полотно, наличники, планка для закрытия раздвижной системы. Если планируется надежно закрывать дверь, понадобится отдельно приобрести еще и замок специальной конструкции.

Подготовка полотна для раздвижных дверей

Здесь будет использоваться выбранный мастером инструмент. Профессионалы подсказывают, что удобнее применять ручной фрезер. С ним все работы производятся аккуратнее и точнее.

При подготовке полотна необходимо:

По нижнему торцу прорезать паз. Сделать это важно строго по центру. Ширина паза – 3 мм. Он нужен для корректной работы нижней направляющей, не дающей полотну раскачиваться и служащей упором. Проще всего делать прорезь ручным фрезером, но подойдет для этого и болгарка с насадкой в виде круга по дереву с мелкими зубцами. Распечатать раздвижной механизм, взять детали, идущие с ним в комплекте. В отверстиях на скобах крепятся ролики при помощи шайб и гаек. Получившиеся конструкции подставляются к верхнему торцу двери, аккуратно обводятся их контуры. Выбираются пазы, глубина которых совпадает с толщиной материала скоб. Прикрутить ролики к основе двери, используя саморезы и отвертки. Установить замок. Установить специальные ручки. Для этого можно вырезать как одно длинное сквозное отверстие, так и 2 паза по обе стороны двери.

Когда с полотном все действия завершены, можно переходить к самому раздвижному механизму и установке конструкции.

Установка раздвижного механизма дверей

Устанавливать такой механизм довольно просто. Нужно лишь надежно закрепить направляющий профиль. При этом обязательно следить за горизонтом и положением дверного проема.

Но есть несколько правил, позволяющих качественнее провести все работы:

Край направляющей должен выступать на 5 см с одной стороны проема. С другой, где планируется открывать дверь, профиль будет уходить на половину полотна. В процессе просчета всех важных моментов можно подрезать направляющую дверей. Чтобы высчитать оптимальную высоту установки всего раздвижного механизма, понадобится сложить высоту двери вместе с роликами и зазором снизу (это около 1-2 см в зависимости от качества напольного покрытия). Если стена ровная, то направляющую можно крепить напрямую к ней. Если кривая, то исправить этот момент удастся при помощи деревянной рейки. К последней и крепится направляющая.

Для установки дверного полотна на направляющую ролики заводятся сбоку. Затем дверь ставится в нужное положение и к полу крепится упор. После ее максимального открытия устанавливается резиновая подушка-ограничитель. В нижний паз конструкции наполовину заводится упор и фиксируется к полу с одной стороны при помощи дюбелей. Остается закрыть дверь и снова закрепить 2 раза по той же схеме.

Если все работы проведены правильно, выбраны качественные материалы, то вся конструкция прослужит своему хозяину максимально долго. Самостоятельное изготовление двери и ее установка позволят отлично сэкономить.

Раздвижные межкомнатные двери на видео