Раздвижные межкомнатные двери встречаются реже привычных распашных. Отпугивает высокая стоимость, сложность монтажа и даже кое-какие предрассудки. Часто мы не очень охотно впускаем в свою жизнь новшества.

Но те, кто использовал эти двери в своем интерьере, давно оценили их преимущества:

Экономят место. Распашные двери требуют свободного пространства возле полотна, чтобы они могли открываться. Раздвижные этого не требуют. Этот плюс особенно актуален для небольших помещений.

Раздвижная дверь не захлопнется от сквозняка.

Это прекрасный способ зонировать пространство.

Это креативное решение оформления интерьера.

Самое большое применение раздвижные двери нашли в шкафах-купе. Это и в самом деле настолько удобно, что обычные шкафы с распашными дверцами кажутся анахронизмом. Что же до межкомнатных дверей, то раздвижные если не вытесняют привычные распашные, то во всяком случае часто с ними соседствуют.

ТОП-3 раздвижных дверей 2024 года

«Твигги V4»

«Твигги М1»

«Твигги V4 Crystalline»

Раздвижные двери el’PORTA

Поэтому всякая уважающая себя фабрика по производству дверей обязательно имеет в арсенале и раздвижные двери. А уж такой крупный производитель как el’PORTA и подавно.

Эта фабрика – наш традиционный поставщик, и вот почему:

Все двери выполняются на самом современном импортном оборудовании.

Все, от полотна двери до самой последней филенки делается из материалов высокого качества.

Сертификат безопасности присутствует на все детали и на отделку.

Бескромочная технология обеспечивает долгий срок службы.

Стоп. А что такое «бескромочная технология»? Именно этот метод взяли на вооружение специалисты фабрики. Это означает, что все элементы двери полностью окутываются облицовочным материалом, что исключает отслаивание кромок. У таких дверей нет острых углов.

Это повышает не только эстетические качества двери, но и ее влагостойкость, поскольку самое уязвимое место для проникновения влаги – стыки, которых здесь нет.

Модель раздвижной двери «Твигги V4»

Раздвижная дверь «Твигги V4» обладает всеми положительными качествами продукции этой фирмы. Это значит, что полотно изготовлено из цельного бруса и МДФ. Сверху дверь покрыта антивандальным эко шпоном, усиленным защитным лаком, что делает ее практически неуязвимой перед механическими повреждениями.

Обратите внимание, что эта модель сделана из более узкого профиля и имеет вставки из белого стекла, что делает ее практически невесомой. Можно сказать, что это утонченный вариант обычной раздвижной двери. И пойдет такая не только как межкомнатная, но и для шкафа-купе или легкой перегородки в японском стиле.

Раздвижные двери – это стильно, удобно и безопасно. Поэтому лучшие отечественные производители выпускают как стандартные, так и нестандартные раздвижные двери по вашему заказу.

Двери могут состоять из одной или двух створок и перемещаться параллельно полу. Полотна двери убираются в специальную нишу в стене – это кассетные разновидности. А могут состоять из одного стационарного и нескольких подвижных элементов – каскадные.

Количество направляющих тоже различаются. Два – сверху и снизу, или одно – только сверху. Во втором случае отсутствует порог, что не всегда хорошо, поскольку через щель в полу проникают звуки и холод. Такая дверь не вредит полу – передвигаются полотна на роликах.

Обратите внимание на раздвижные двери, представленные в нашем каталоге, потому что:

Мы работаем только с проверенными производителями и предпочитаем отечественных. Фабрика дверей el’PORTA имеет устойчивую отличную репутацию.

Соответственно, изделия, которые мы предлагаем, всегда высокого качества.

Мы не поднимаем цены, стараемся найти оптимальное соотношение цена-качество.

Наши специалисты не только доставят вам дверь, но и установят ее.

Удобная покупка, не выходя из дома, в один клик.

Кроме того, наши менеджеры ответят вам на все вопросы относительно качества и комплектации дверей.

Чем хороша предлагаемая модель раздвижной двери

Дверь филенчатая, филенки тоже из МДФ, это делает ее прочной и устойчивой к механическим повреждениям. Глухая дверь изготовлена по бескромочной технологии и покрыта эко шпоном, имитирующим натуральную древесину.

Инновационное покрытие экошпон стоек к механическим повреждениям, а бескромочная технология производства позволяет установить дверь даже во влажных помещениях.

Такую дверь можно установить в гостиной, спальне, детской и даже в ванной. Она украсит интерьер в стиле лофт, модерн, минимализм, сканди. Хороша она будет и в гардеробной, и в шкафу-купе. В зависимости от назначения размер полотна разный. Дверь выполняется на заказ, вызов замерщика бесплатно. Вы можете выбрать любой оттенок.

Цена дверного полотна доступна большинству потребителей, а полный комплект из коробки, полотна и наличников обойдется недорого. Предлагаем воспользоваться услугой установки двери, мы даем гарантию на свою работу.

Мы верны себе и предлагаем вам еще одну модель российской фабрики el’PORTA. Остекленный фасад прозрачен. Без сомнения, такая дверь – настоящее украшение интерьера.

Фабрика el’PORTA давно и успешно конкурирует с ведущими итальянскими брендами. Она нисколько не проигрывает им в качестве, зато выигрывает в цене.

Все двери, и эта, конечно, тоже выпускаются на высококачественном зарубежном оборудовании.

Используются только натуральные экологически безопасные материалы.

Бескромочная технология производства существенно удлиняет срок службы двери.

Необходимо еще добавить, что каркас двери сделан из массива хвойных пород с использованием LVL- бруса. Что такое LVL- брус? Это новичок на российском рынке, а западные фирмы используют его уже более полувека. Другое название этого материала – брус из клееного шпона.

Его получают путем склеивания семи и более слоев 3-миллиметрового шпона из древесины хвойных пород. Для этого применяется специальный клей необратимой полимеризации. Получается однородный, практически монолитный материал с высокими эксплуатационными качествами.

По прочности и долговечности он превосходит даже цельную древесину. Он не деформируется, не дает усадки, ему не страшны перепады влажности и температур.

Вот почему компания el’PORTA, наш постоянный поставщик, использует эту технологию в производстве дверей. Она просто постоянно держит руку на пульсе.

Чем еще примечательны эти двери? Своим покрытием. Антивандальный эко шпон от ведущих производителей (Германия, Япония, Южная Корея) имеет фактуру натуральной древесины, визуально не отличишь, а дополнительное покрытие защитным лаком немецкого производства прекрасно предохраняет от вмятин и царапин.

Стеклянные вставки делают дверь очень легкой и воздушной, а комнату, где она будет установлена – наполненной светом и простором.

Современная раздвижная дверь, красивая, надежная и долговечная обойдется вам недорого. В комплект входят: полотно, коробка и наличники. Вызов нашего замерщика, чтобы подобрать дверь по размеру – бесплатно. Доставка по Москве и Московской области.

Возможен также самовывоз. Наш магазин также готов предоставить вам мастера для установки двери. В зависимости от сложности стоимость услуги стартует от 2200 рублей.