Когда мы планируем ремонт, нашей целью является создание гармоничного интерьера. Межкомнатные двери являются его неотъемлемой частью. Они дополняют общее пространство, делают его завершенным, динамичным и живым.

Производители позаботились о том, чтобы вы смогли подобрать дверь в соответствии со стилистическим направлением вашего интерьера.

Двери в античном стиле

Античный стиль является одним из самых первых интерьерных стилей. Он очень старый, но при этом является очень популярным в нашем современном мире. Главной его особенностью является гармоничность в композиционное единство. Дверные полотна в этой стилистике выглядят очаровательно, благородно и очень солидно. В классических направлениях интерьера они встречаются очень часто.

Внешний вид дверей в античном стиле является универсальным и поэтому гармонично смотрится в разных интерьерных решениях. Это и обворожительный барокко и ампир, лаконичный консерватизм или легкий романтизм.

Межкомнатные двери в этом стиле давно уже не сходят с обложек журналов. Их устанавливают в загородных домах, квартирах, ресторанах, в залах для приема важных гостей. Их цветовая гамма спокойная древесная или молочная. Эти оттенки подойдут в любой интерьер и наполнят его уютом и теплом.

Иногда, в единичных случаях, выбирают пастельные тона розового, голубого, кремового или любого другого. Но это уже является не стандартным и очень редким решением.

Двери в деревенском стиле

Двери в деревенском стиле выглядят эффектно, дополняют интерьер и приносят в городскую квартиру уют и тепло. Изделия прекрасно вписываются в интерьеры помещений, где предполагается обилие дерева с необработанной текстурой. Дверные полотна будут смотреться очень гармонично в сочетании с деревянной облицовкой всех поверхностей помещения.

В моделях входных дверей имитируют грубую необработанную поверхность дерева. Используют прием асимметрии, чтобы они выглядели так, как будто сделаны вручную деревенскими мастерами. Особенно эффектно выглядят двери в темном дубе, они выглядят массивно и надежно.

Межкомнатные полотна в деревенском стиле выгодно смотрятся в домах, построенных из бревен. Но и в условиях города они будут выглядеть эффектно, так как принесут атмосферу домашнего тепла.

Двери раздвижного типа используют с налетом французской стилистики. Их поверхность подвергают искусственному состариванию, что делает полотна элегантными и благородными.

Межкомнатные двери в стиле ретро

Интерьер в классическом направлении наполнен деталями, которые являются его важной частью. Именно они создают утонченность и благородство. Одной из таких особенных элементов является дверное полотно. Если выполнить его в ретро стиле, получится обворожительная композиция со своей историей и глубиной.

Такую дверь покупают готовую в магазине антиквариата, реставрируют старую или берут новую и превращают ее в нужный формат. Подлинные старинные изделия сложно найти в рабочем состоянии, поэтому часто останавливаются на варианте, когда сами создают нужный дизайн из новых материалов.

Двери в ретро стиле не имеют аналогов, являются эксклюзивными. А штучный товар в наше время очень ценится. Они способны создать невероятную атмосферу прошлого. На таких полотнах особый акцент идет на древесную поверхность, которая никогда не повторяется.

Ретро двери имеют ярко выраженную симметрию и равные пропорции, что свойственно классицизму. Каждый элемент на нем выполняется в заданном стиле. В частности фурнитура подбирается с особой тщательностью, чтобы стать украшением, а не только функциональным элементом.

Двери во французском стиле

Легкие и утонченные французские двери придадут особый шарм и обаяние любому интерьеру. Они представляют собой конструкцию с максимальной площадью остекления. Раньше их могли позволить себе только богатейшие люди Франции.

Их ставили для зонирования гостиной и внутреннего дворика. Такая планировка позволяла наслаждаться прекрасным видом цветущих деревьев в саду, фонтаном, живописными тропинками, находясь при этом у себя дома.

Двери являлись лишь перегородкой, которая защищала от ветра и холода. При этом стекло пропускало лучи солнца, наполняя комнату теплом, делая ее элегантной и изысканной.

В современности такой тип дверей могут позволить себе все, кому близка такая легкая стилистика. Их ставят в квартире, загородном доме, ресторанах, кафе, офисах. Они также выступают в роли легких перегородок, которые мягко разделяют кухню и гостинную, балкон и спальню, кабинет и спальню.

И по-прежнему наполняют интерьер неповторимым обаянием и спокойствием. Вносят умиротворение в сумасшедший ритм современной жизни.

Межкомнатные двери в американском стиле

Двери в американском стиле являются элементом функционального украшения. Внешне они выглядят тяжело и массивно, но это только иллюзия. Они не создают ощущения сжатости и не сужают пространство, за счет своих габаритов. Каждый элемент в оформлении американской двери имеет определенное значение.

К особенностям таких полотен относят простоту и четкость форм. Основной акцент идет на фактурность, а не на цвет и рисунок. В них сочетаются брутальные материалы, который создают ощущение надежности и прочности. Изящный хром, блеск стекла или пластика прекрасно сочетаются с основой из массива дерева.

В интерьере стиля кантри отдают предпочтение глухим конструкциям без остекления. Только натуральное дерево и ощущение массивности. В классических и городских интерьерах выбирают американские двери с филенчатым остеклением. Стекло придает легкости и в то же время делает дверь визуально больше, выше и массивнее.

Дверь в американском стиле станет главным акцентом интерьера или поможет другому элементу общей композиции выделиться и заиграть новыми красками.

Двери в английском стиле

Двери в английском стиле отличаются сдержанностью декоративных украшений. Они придают помещению утонченности и элегантности. Наполняют интерьер особым благородным шармом и обаянием.

К их отличительным особенностям относят натуральность в использовании материалов. Их выполняют только из массива дерева или, в бюджетном варианте, из шпона. Цветовую гамму составляют темные оттенки, которые и подчеркивают натуральное происхождение материалов без ретуши.

Благородство и массивность общей композиции достигается использованием декоративных вставок фигурной формы. Их называют филенками. Также, часто, двери оформляют классическими молдингами, которые задают общую геометрию и фактуру дверного полотна.

Английский стиль предполагает сдержанную геометрию линий без лишней помпезности и вычурности. Главное богатство таится в благородстве натуральных материалов, незачем дополнять эту природную красоту искусственными украшениями.

Межкомнатные двери в стиле сканди

Двери в скандинавском стиле отличаются использованием натуральных древесных материалов. В общем оформлении прослеживается светлая цветовая гамма, простая и даже строгая геометрия. Такие двери устанавливают в просторные интерьеры, где используют минимум украшений.

В помещении предполагается игра на контрастах, разных высотах дверей и перегородок. Именно на это делается упор и акцент. Поэтому двери в скандинавском стиле оформляют просто и лаконично, без лишних украшений и элементов.

Главной функцией дверей является открывание и закрывание. И в случае скандинавского стиля, только для этого они и нужны. Двери сливаются окружающей обстановкой, не привлекая к себе внимания. Их просто окрашивают в нужный колер, часто, под цвет стен. И на этом оформление дверного полотна считается завершенным.

Раньше использовали необработанную древесину для изготовления таких дверей. Брали светлую породу и просто создавали дверное полотно, не заморачиваясь на счет ее внешнего вида.

Двери в современном стиле

Двери в современном стиле представляют собой широкую линейку. Это и классические варианты и максимально простые, которые должны стать невидимыми в интерьере.

Самыми популярными сегодня являются царговые полотна. По-другому их еще называют сборными. По технологии их собирают из нескольких частей, как пазл и получается качественное изделие в современном стиле. Для этого типа характерна простота и лаконичность линий.

Внешний вид и цвет имеет широкую линейку декоров. Их облицовывают пленкой ПВХ, которая имеет водоотталкивающие свойства. В салонах этот материал называют эко-шпоном. Они действительно выглядят как шпон, но имеют синтетическое происхождение.

Такая сборная форма дверей представлена на рынке и в классическом обрамлении. Полотно представляет собой несколько небольших окошек, которые заполнены глухими вставками или стеклом.

Наличник делают фигурным и стыкуют под углом 45 для элегантности и утонченности внешнего вида. Для классического варианта таких полотен используют однотонный вариант отделки без древесного рисунка.

Двери в стиле арт-деко

При подготовке дизайнерского проекта жилой комнаты дверь играет не последнюю роль. В некоторых случаях она способна кардинальным образом изменить интерьер, при этом у каждого ее элемента есть свое предназначение. Если выбрать межкомнатные двери Арт-Деко, тогда они будут сочетать в себе оригинальный дизайн, высокое качество и доступные цены.

Интерьерная стилистика арт-деко переводится как “декоративное искусство”. В нем сочетаются необычные детали, дизайнеры умело играют на контрастах и смешивают элементы из разных направлений. Этот стиль является творческим и импровизационным на двести процентов. В нем гармонично присутствуют конструктивизм, абстракция и кубизм. Все эти качества отражаются и в оформлении дверных полотен.

Внешний вид и дизайн дверей имеет французское или американское направление. Эти оформления стали наиболее популярны в пик расцвета стиля и любимы до сих пор. Их легко распознать. Американские двери выглядят массивно и надежно, при этом добавляя легкости общей композиции интерьера. Французские же выглядят утонченно, изящно и совсем невесомо.

Раньше этот стиль был общедоступным и многие мечтали воплотить его в жизнь. Сегодня арт-деко пользуется популярностью, в основном, только у состоятельных людей. Весь интерьер и дверные полотна выполняют из натуральных материалов, дополняя их витиеватыми рисунками, вычурными элементами, которые подчеркивают аристократичность и статус владельцев.

Двери в стиле барокко

Двери в стиле барокко - это воплощение элегантности, роскоши, эстетики и утонченности. Такие дверные полотна выполняют из натуральных материалов. Часто берут массив дуба, вишни, ореха или бука. Полотно украшают элегантной и кружевной резьбой, передавая мотивы растений.

Двери в такой стилистике выполняют в глухих вариантах или с остеклением, которое оформляют красивыми резными орнаментами.

К основным особенностям этих обворожительных дверей относят стильную фурнитуру с элементами позолоты. Обязательно присутствие искусной резьбы, плавных линий, элегантных орнаментов и рисунков на стекле. И конечно, выполнение двери только в натуральных материалах массива ценной породы дерева или шпона.

Двери в стиле барокко придадут интерьеру роскошности и принесут атмосферу торжества. Особенно хорошо справляется с такой задачей полотно в темном оттенке, например, дуба. Не обязательно устанавливать двери из цельного массива, подойдет и шпон. Он ничем не отличается по внешнему виду от более дорогого аналога.

Межкомнатные двери в стиле кантри

Стиль кантри, как стиль интерьера, был на пике популярности в конце 20 века. До этого были модными направления модерн и техно. Людям надоел интерьер урбанизма и всех потянуло на деревенскую простоту и экологичность материалов. Ведь таким образом комната получалась живой и энергичной, дарила уют и комфорт.

Двери в этом стиле играют одну из самых важных ролей. Их выполняют в стиле сельской местности. Деревянные брусья, которые соединяются в единое полотно. Часто применяют технику состаривания. В идеале само полотно имеет легкие неровности, имитирующие создание двери своими руками.

Для изготовления такой двери берут массив вишни, дуба, сосны, березы или экзотические породы. Текстура этих пород особенно выигрышно смотрится в интерьере кантри. Фактуру дерева не обрабатывают до идеального состояния. Очаровательно и атмосферно выглядят не удаленные сучки, трещины и природные неровности.

Такая дверь подойдет в любой интерьер, где предполагается отделка древесными материалами. Например, шале, прованс, славянский, кантри, этнические стили, которые повторяют образ разных культур.

Двери в стиле лофт

Двери в стиле лофт отражают свободу и простоту одноименного стиля. Такие интерьеры появились, когда заводы и производства стали покидать свои площади, перебираясь подальше от города. Пустующие пространства стали сдавать в аренду и стоимость была очень низкой, ввиду отсутствия всех благ и удобств цивилизации.

Это привлекло свободных художников, у которых не было постоянного дохода. Они заселялись на производственные площади, где не было никакой отделки стен, потолков и пола. Денег на ремонт у них не было и интерьер оставался первобытным.

Чтобы передать атмосферу первозданных складских помещений, используют только входные двери. Этот стиль не предполагает использования межкомнатных полотен, потому что зонирование пространства осуществляется легкими ширмами и перегородками.

Входная дверь выполняется в серой цветовой гамме. От светлых до самых темных тонов. Оформляют дверь в декоре под бетон или металлической поверхности. Иногда используют натуральное дерево, но его обязательно состаривают, чтобы оно выглядело соответственно стилю.

Двери в стиле минимализм

Двери в стиле минимализм имеют конструкцию, которая сливается с окружающей обстановкой. У них нет видимого наличника, короба и фурнитуры. Широкая линейка внешнего оформления позволяет подобрать дверное полотно под любой интерьер.

Стоит сказать несколько слов об интерьерном стиле минимализм. Для него характерно минимум деталей, легкость и ощущение объемного пространства. В нем нет ничего лишнего. Он простой и лаконичный. Такие же требования предъявляются к дверному полотну. Чем меньше деталей, тем лучше. Они не должны выделяться и напоминать о своем присутствии выступающими деталями и оригинальной фурнитурой.

Цветовая гамма дверей бывает двух типов. В цвет стен, чтобы они стали невидимкой. Или, напротив, контрастный тон, чтобы они стали главным акцентом. Здесь все зависит от общей концепции и задумки дизайнера.

Для таких дверей придумана особенная система открывания, которая не предполагает наличие ручек. Таким образом полотно будет полностью сливаться с интерьером и станет его частью.

Межкомнатные двери в стиле модерн

Интерьер в стиле модерн предполагает скругление всех углов. Столы, стулья, диван, тумбы выполняются без прямых острых углов. Для дверного полотна это правило выполняется по желанию и возможности. Его делают обычным прямоугольным или закругляют углы по верху.

Деревянные переплеты, в которые устанавливают стекло, также выполняют в прямых линиях. Такое оформление является более бюджетным, так как в стандартных сериях дверей вы не встретите скругленные элементы. Их технически сложнее исполнить, а потому их просто не производят. Делают такие проекты только под заказ и не каждый производитель возьмется за это.

В остальном, внешний вид двери имеет классические очертания. Полотно с филенками из дерева или стекла, выполняется в цвете, который подходит под ваш интерьер. Часто используют комбинацию нескольких оттенков. Например, темный каркас и светлые вставки.

По конструкции останавливают выбор на распашных дверях. Но при желании допустимо использовать и раздвижные виды полотен.

Двери в стиле неоклассика

Двери в стиле неоклассика отражают дух лучших традиций классицизма в исполнении новых современных материалов. Цветовая гамма представляет собой палитру светлых тонов: все кремовые и молочные цвета в различных вариациях. Часто в исполнении дверей используют остекление, античные мотивы. Особое внимание уделяется деталям, ведь благодаря им и создается этот утонченный и элегантный стиль.

Материалом, для изготовления двери, является массив дерева или металл. Последнее исполнение присутствует на входных дверях, где другой альтернативы в принципе быть не может. Так как мы говорим о неоклассицизме, здесь допустимо и даже рекомендовано к применению современных материалов. Это закаленное стекло, плита МДФ, шпон.

Входная группа в стиле неоклассицизм смотрится благородно и очень солидно. Но помимо внешнего вида, они выполняют функцию защиты жилья от злоумышленников. Поэтому, когда принимаете решение о покупке, прежде всего оцените надежность, а затем уже и внешний вид.

Двери в стиле прованс

Двери в стиле прованс являются уютным и атмосферным дополнением к общему интерьеру. Их выполняют в натуральных материалах. Цветовая гамма светлая: бежевый, белый, песочный, лавандовый, серый. Часто модели в стиле прованс дополнительно обрабатывают, придавая им легкий оттенок старины.

Особое внимание уделяется фурнитуре. Выбирают кованые железные, бронзовые элементы с эффектом затемнения или позолоты. На самом полотне делают роспись в растительных мотивах, художественную резьбу или делают вставки из матового стекла.

Межкомнатные двери устанавливают в одну или две створки, сохраняя природную красоты текстуры. Иногда дополняют стеклянными вставками. Двери смотрятся максимально простыми, но в то же время они полны живой и мягкой энергии дерева, которая согревает интерьер и придает уют.

Внутренняя часть входной двери повторяет дизайн межкомнатных полотен. Ее выполняют в пастельной гамме, зеленых или бордовых тонах. Дополняют оригинальной фурнитурой. Каждая деталь имеет значение в формировании интерьера в стиле прованс.

Межкомнатные двери хай-тек

Двери в стиле хай-тек имеют прямое влияние на восприятие интерьера в общей концепции. Существует ряд критериев, которым нужно следовать, чтобы добиться необходимого результата. Все элементы двери выполняют в соответствии с задумкой дизайнера и подбирают для каждого отдельного интерьера.

Полотна дверей подчеркивают объемность пространства и изобилие освещения. Их конструкция отличается строгой геометрией, ощущением простоты и легкости исполнения. В отличие от других стилей, таких как классика или кантри.

На дверях нет выделяющихся элементов и украшений. Их выполняют из новейших материалов, которые принес нам современный мир. Например, хромированная или стеклянная поверхность в глянцевом или матовом исполнении.

Для дверей в стиле хай-тек характерны прямые линии и четкие углы. Их оформляют в нейтральной палитре оттенков, белых, черных или серых. Часто используют закаленное стекло, которое никогда не разобьется. Фурнитуру подбирают в стиле минимализм, без лишних деталей и выступающих элементов.

Двери в стиле шале

Двери в стиле шале выполняют из натуральных материалов. Они дарят тепло и наполняют интерьер уютом, ощущением защищенности. Интерьер в этой стилистике оформляется полностью в древесных материалах, поэтому двери устанавливают в соответствии с общей концепцией. В помещении они являются важным элементом, последним штрихом, который создает теплую и уютную атмосферу.

При выборе межкомнатных дверей обращайте внимание на фактуру и текстуру полотна. Они имеют неоднородность по всей поверхности, которая гармонично вписывается в стиль шале и является его изюминкой. Производители уже давно подготовили линейку дверей в таком исполнении. Такие двери станут настоящим украшением вашего дома.

Часто двери дополняются эффектом старины. Для этого проводится специальная обработка поверхности специальным составом, которая и придает им благородный налет исторической реликвии. В стилистике шале это не обязательно, только если общая концепция интерьера не предполагает этого.

Двери в итальянском стиле

Италия является страной, где впервые было налажено изготовление дверных полотен. В связи с этим, почти в каждом населенном пункте у них есть производственные помещения, где их создают. Также есть и точное разделение видов дверей, каждым из которых занимается отдельное промышленное предприятие.

Первым видом является самым бюджетным и популярным. Их качество всегда на высоте, но благодаря высокому спросу у производителей есть возможность регулировать ценовую политику в каждой стране и держать твердую позицию в эконом сегменте. Эти двери изготавливают из дерева и покрывают натуральным шпоном. Коробка и само полотно имеет пустотелую конструкцию. Их цветовая гамма насчитывает несколько пастельных оттенков и на этом заканчивается.

Второй вид выполняется по этой же технологии, только берут шпон более ценных пород древесины. Сама дверь и коробка уже не пустотелые, а выполнены полностью из дерева. Ценовая группа - средняя.

Третий вид относится к премиум сегменту. Двери выполняют из массива дерева ценных пород. Все изготовление происходит вручную, а значит каждая деталь тщательно изучается и идеально складывается в совершенную конструкцию дверного полотна.

Двери в классическом стиле

Двери в классической стилистике - это, в первую очередь, эстетика, элегантность и утонченность. Они всегда будут на пике популярности. Их лаконичный и изящный дизайн подходят под любой классический интерьер, дополняя и придавая благородства.

Для дверей характерна сдержанность, нет лишних элементов и нагромождения. Каждая деталь продумана и подобрана в идеальных пропорциях. В интерьере с такими дверями нет места современности в чистом виде, хай-тек со своим металлическим блеском здесь не подойдет. Здесь больше подходят элегантные вазы, художественные произведения, скульптура и изящный хрусталь.

Двери в классическом стиле имеют строгость линий, идеальную симметрию, изящную фурнитуру, которую тщательно подбирают под общую концепцию интерьера. Они создают ощущение воздушности и легкости пространства. Часто их дополняют пилястрами, красивыми карнизами и капителями с налетом благородной старины.

Межкомнатные двери в стиле эко

Двери в эко стиле отражают философию и внешний вид интерьера в этой же стилистике. Для него характерно обилие естественного освещения, ничего не должно преграждать ему путь. В том числе и межкомнатные двери. Их выполняют в легкой конструкции с максимальным остеклением.

Цветовая гамма состоит из природных оттенков и текстур. Это древесный рисунок, цвет неба, травы или воды. Дверное полотно дополняет интерьер и не выбивается из общей концепции дизайна.

В случае с легкими перегородками, их выполняют облегченной конструкции. Двери в спальню или сан.узел полностью подстраивают под интерьер, чтобы они стали частью целой и гармоничной композиции. Это очень важно в эко-стиле, так как здесь все построено на единении с природой для полного и глубокого релакса. Ни одна деталь не должна особенно выделяться, если этого не требует задумка дизайнера.

Материалы для изготовления дверей подбираются только натуральные. Из синтетических дополнений выступает фурнитура, это максимум искусственности в оформлении двери в эко-стиле.