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Стили межкомнатных дверей: подробное описание с фото

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Для кухни #Для ванной

Когда мы планируем ремонт, нашей целью является создание гармоничного интерьера. Межкомнатные двери являются его неотъемлемой частью. Они дополняют общее пространство, делают его завершенным, динамичным и живым. 

Производители позаботились о том, чтобы вы смогли подобрать дверь в соответствии со стилистическим направлением вашего интерьера.

Двери в античном стиле

Античный стиль является одним из самых первых интерьерных стилей. Он очень старый, но при этом является очень популярным в нашем современном мире. Главной его особенностью является гармоничность в композиционное единство. Дверные полотна в этой стилистике выглядят очаровательно, благородно и очень солидно. В классических направлениях интерьера они встречаются очень часто.

Внешний вид дверей в античном стиле является универсальным и поэтому гармонично смотрится в разных интерьерных решениях. Это и обворожительный барокко и ампир, лаконичный консерватизм или легкий романтизм.

Межкомнатные двери в этом стиле давно уже не сходят с обложек журналов. Их устанавливают в загородных домах, квартирах, ресторанах, в залах для приема важных гостей. Их цветовая гамма спокойная древесная или молочная. Эти оттенки подойдут в любой интерьер и наполнят его уютом и теплом.

Иногда, в единичных случаях, выбирают пастельные тона розового, голубого, кремового или любого другого. Но это уже является не стандартным и очень редким решением.

Двери в деревенском стиле

Двери в деревенском стиле выглядят эффектно, дополняют интерьер и приносят в городскую квартиру уют и тепло. Изделия прекрасно вписываются в интерьеры помещений, где предполагается обилие дерева с необработанной текстурой. Дверные полотна будут смотреться очень гармонично в сочетании с деревянной облицовкой всех поверхностей помещения.

В моделях входных дверей имитируют грубую необработанную поверхность дерева. Используют прием асимметрии, чтобы они выглядели так, как будто сделаны вручную деревенскими мастерами. Особенно эффектно выглядят двери в темном дубе, они выглядят массивно и надежно.

Межкомнатные полотна в деревенском стиле выгодно смотрятся в домах, построенных из бревен. Но и в условиях города они будут выглядеть эффектно, так как принесут атмосферу домашнего тепла.

Двери раздвижного типа используют с налетом французской стилистики. Их поверхность подвергают искусственному состариванию, что делает полотна элегантными и благородными.

Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 632
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
6 079 9 352 ₽ -35%
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные Дуб, остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, филенчатая
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-13 Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, филенчатая
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 492

 

Межкомнатные двери в стиле ретро

Интерьер в классическом направлении наполнен деталями, которые являются его важной частью. Именно они создают утонченность и благородство. Одной из таких особенных элементов является дверное полотно. Если выполнить его в ретро стиле, получится обворожительная композиция со своей историей и глубиной. 

Такую дверь покупают готовую в магазине антиквариата, реставрируют старую или берут новую и превращают ее в нужный формат. Подлинные старинные изделия сложно найти в рабочем состоянии, поэтому часто останавливаются на варианте, когда сами создают нужный дизайн из новых материалов.

Двери в ретро стиле не имеют аналогов, являются эксклюзивными. А штучный товар в наше время очень ценится. Они способны создать невероятную атмосферу прошлого. На таких полотнах особый акцент идет на древесную поверхность, которая никогда не повторяется.

Ретро двери имеют ярко выраженную симметрию и равные пропорции, что свойственно классицизму. Каждый элемент на нем выполняется в заданном стиле. В частности фурнитура подбирается с особой тщательностью, чтобы стать украшением, а не только функциональным элементом.

Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Эксклюзив Шпонированные Ф-15-макоре, остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
8 932
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, филенчатая
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб), глухая, филенчатая
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.H Шпонированные Ф-17 (Шоколад), глухая, филенчатая
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Греция Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
 
8 372
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Соната Шпонированные Ф-15-макоре, остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
 
9 212
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Азалия Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 072

 

Двери во французском стиле

Легкие и утонченные французские двери придадут особый шарм и обаяние любому интерьеру. Они представляют собой конструкцию с максимальной площадью остекления. Раньше их могли позволить себе только богатейшие люди Франции. 

Их ставили для зонирования гостиной и внутреннего дворика. Такая планировка позволяла наслаждаться прекрасным видом цветущих деревьев в саду, фонтаном, живописными тропинками, находясь при этом у себя дома.

Двери являлись лишь перегородкой, которая защищала от ветра и холода. При этом стекло пропускало лучи солнца, наполняя комнату теплом, делая ее элегантной и изысканной.

В современности такой тип дверей могут позволить себе все, кому близка такая легкая стилистика. Их ставят в квартире, загородном доме, ресторанах, кафе, офисах. Они также выступают в роли легких перегородок, которые мягко разделяют кухню и гостинную, балкон и спальню, кабинет и спальню. 

И по-прежнему наполняют интерьер неповторимым обаянием и спокойствием. Вносят умиротворение в сумасшедший ритм современной жизни.

Межкомнатные двери в американском стиле

Двери в американском стиле являются элементом функционального украшения. Внешне они выглядят тяжело и массивно, но это только иллюзия. Они не создают ощущения сжатости и не сужают пространство, за счет своих габаритов. Каждый элемент в оформлении американской двери имеет определенное значение.

К особенностям таких полотен относят простоту и четкость форм. Основной акцент идет на фактурность, а не на цвет и рисунок. В них сочетаются брутальные материалы, который создают ощущение надежности и прочности. Изящный хром, блеск стекла или пластика прекрасно сочетаются с основой из массива дерева.

В интерьере стиля кантри отдают предпочтение глухим конструкциям без остекления. Только натуральное дерево и ощущение массивности. В классических и городских интерьерах выбирают американские двери с филенчатым остеклением. Стекло придает легкости и в то же время делает дверь визуально больше, выше и массивнее.

Дверь в американском стиле станет главным акцентом интерьера или поможет другому элементу общей композиции выделиться и заиграть новыми красками.

Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Wenge Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Твигги-11.3 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, magic fog, царговая
3 349 5 152 ₽ -35%
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-13 (Венге) глухая
Дверь межкомнатная Гост-3У Ламинированные Венге, остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
 
3 770 5 026 ₽ -25%

 

Двери в английском стиле

Двери в английском стиле отличаются сдержанностью декоративных украшений. Они придают помещению утонченности и элегантности. Наполняют интерьер особым благородным шармом и обаянием.

К их отличительным особенностям относят натуральность в использовании материалов. Их выполняют только из массива дерева или, в бюджетном варианте, из шпона. Цветовую гамму составляют темные оттенки, которые и подчеркивают натуральное происхождение материалов без ретуши. 

Благородство и массивность общей композиции достигается использованием декоративных вставок фигурной формы. Их называют филенками. Также, часто, двери оформляют классическими молдингами, которые задают общую геометрию и фактуру дверного полотна.

Английский стиль предполагает сдержанную геометрию линий без лишней помпезности и вычурности. Главное богатство таится в благородстве натуральных материалов, незачем дополнять эту природную красоту искусственными украшениями.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Mirox Grey
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Wenge Melinga глухая
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Wenge Melinga, глухая, филенчатая
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил П-33 (Венге), глухая/скиновая, кромка abs, филенчатая
890 4 452 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Wenge Melinga, глухая, царговая
 
4 032

 

Межкомнатные двери в стиле сканди

Двери в скандинавском стиле отличаются использованием натуральных древесных материалов. В общем оформлении прослеживается светлая цветовая гамма, простая и даже строгая геометрия. Такие двери устанавливают в просторные интерьеры, где используют минимум украшений.

В помещении предполагается игра на контрастах, разных высотах дверей и перегородок. Именно на это делается упор и акцент. Поэтому двери в скандинавском стиле оформляют просто и лаконично, без лишних украшений и элементов.

Главной функцией дверей является открывание и закрывание. И в случае скандинавского стиля, только для этого они и нужны. Двери сливаются окружающей обстановкой, не привлекая к себе внимания. Их просто окрашивают в нужный колер, часто, под цвет стен. И на этом оформление дверного полотна считается завершенным.

Раньше использовали необработанную древесину для изготовления таких дверей. Брали светлую породу и просто создавали дверное полотно, не заморачиваясь на счет ее внешнего вида.

 

Двери в современном стиле

Двери в современном стиле представляют собой широкую линейку. Это и классические варианты и максимально простые, которые должны стать невидимыми в интерьере.

Самыми популярными сегодня являются царговые полотна. По-другому их еще называют сборными. По технологии их собирают из нескольких частей, как пазл и получается качественное изделие в современном стиле. Для этого типа характерна простота и лаконичность линий. 

Внешний вид и цвет имеет широкую линейку декоров. Их облицовывают пленкой ПВХ, которая имеет водоотталкивающие свойства. В салонах этот материал называют эко-шпоном. Они действительно выглядят как шпон, но имеют синтетическое происхождение.

Такая сборная форма дверей представлена на рынке и в классическом обрамлении. Полотно представляет собой несколько небольших окошек, которые заполнены глухими вставками или стеклом. 

Наличник делают фигурным и стыкуют под углом 45 для элегантности и утонченности внешнего вида. Для классического варианта таких полотен используют однотонный вариант отделки без древесного рисунка.

 

Двери в стиле арт-деко

При подготовке дизайнерского проекта жилой комнаты дверь играет не последнюю роль. В некоторых случаях она способна кардинальным образом изменить интерьер, при этом у каждого ее элемента есть свое предназначение. Если выбрать межкомнатные двери Арт-Деко, тогда они будут сочетать в себе оригинальный дизайн, высокое качество и доступные цены.

Интерьерная стилистика арт-деко переводится как “декоративное искусство”. В нем сочетаются необычные детали, дизайнеры умело играют на контрастах и смешивают элементы из разных направлений. Этот стиль является творческим и импровизационным на двести процентов. В нем гармонично присутствуют конструктивизм, абстракция и кубизм. Все эти качества отражаются и в оформлении дверных полотен.

Внешний вид и дизайн дверей имеет французское или американское направление. Эти оформления стали наиболее популярны в пик расцвета стиля и любимы до сих пор. Их легко распознать. Американские двери выглядят массивно и надежно, при этом добавляя легкости общей композиции интерьера. Французские же выглядят утонченно, изящно и совсем невесомо.

Раньше этот стиль был общедоступным и многие мечтали воплотить его в жизнь. Сегодня арт-деко пользуется популярностью, в основном, только у состоятельных людей. Весь интерьер и дверные полотна выполняют из натуральных материалов, дополняя их витиеватыми рисунками, вычурными элементами, которые подчеркивают аристократичность и статус владельцев.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412
Дверь межкомнатная "Concept-642" Медиум грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-642 Медиум грей, остекленная, сатинат белый, царговая
16 081
Дверь межкомнатная "Concept-632" Белоснежно матовый, стекло Ромб
Дверь межкомнатная Concept-633 Белоснежно матовый, остекленная, ромб, царговая
16 458
Дверь межкомнатная "Concept-605" Шелл грей, стекло Сатинато белое
Дверь межкомнатная Concept-605 Шелл грей, остекленная, сатинат белый, царговая
14 172
Дверь межкомнатная "Concept-506" Белоснежно матовый, стекло Лакобель чёрное
Дверь межкомнатная Concept-506 Белоснежно матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
15 002
Дверь межкомнатная "Future-591" Дуб винчестер серый, стекло Сатин белый лак перламутр
Дверь межкомнатная Future-591 ПВХ Дуб винчестер серый, остекленная, сатин белый лак перламутр, царговая
12 416
Дверь межкомнатная "Future-589" Дуб Серена керамика, стекло Сатин бронза бронзовый пигмент
Дверь межкомнатная Future-589 ПВХ Дуб Серена керамика, остекленная, сатин бронза бронзовый пигмент, царговая
17 651

 

Двери в стиле барокко

Двери в стиле барокко - это воплощение элегантности, роскоши, эстетики и утонченности. Такие дверные полотна выполняют из натуральных материалов. Часто берут массив дуба, вишни, ореха или бука. Полотно украшают элегантной и кружевной резьбой, передавая мотивы растений.

Двери в такой стилистике выполняют в глухих вариантах или с остеклением, которое оформляют красивыми резными орнаментами.

К основным особенностям этих обворожительных дверей относят стильную фурнитуру с элементами позолоты. Обязательно присутствие искусной резьбы, плавных линий, элегантных орнаментов и рисунков на стекле. И конечно, выполнение двери только в натуральных материалах массива ценной породы дерева или шпона.

Двери в стиле барокко придадут интерьеру роскошности и принесут атмосферу торжества. Особенно хорошо справляется с такой задачей полотно в темном оттенке, например, дуба. Не обязательно устанавливать двери из цельного массива, подойдет и шпон. Он ничем не отличается по внешнему виду от более дорогого аналога.

Межкомнатные двери в стиле кантри

Стиль кантри, как стиль интерьера, был на пике популярности в конце 20 века. До этого были модными направления модерн и техно. Людям надоел интерьер урбанизма и всех потянуло на деревенскую простоту и экологичность материалов. Ведь таким образом комната получалась живой и энергичной, дарила уют и комфорт.

Двери в этом стиле играют одну из самых важных ролей. Их выполняют в стиле сельской местности. Деревянные брусья, которые соединяются в единое полотно. Часто применяют технику состаривания. В идеале само полотно имеет легкие неровности, имитирующие создание двери своими руками.

Для изготовления такой двери берут массив вишни, дуба, сосны, березы или экзотические породы. Текстура этих пород особенно выигрышно смотрится в интерьере кантри. Фактуру дерева не обрабатывают до идеального состояния. Очаровательно и атмосферно выглядят не удаленные сучки, трещины и природные неровности.

Такая дверь подойдет в любой интерьер, где предполагается отделка древесными материалами. Например, шале, прованс, славянский, кантри, этнические стили, которые повторяют образ разных культур.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-15" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-15 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
6 692
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Whitey (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль Whitey, глухая, каркасно-щитовая
 
6 412
Дверь межкомнатная крашенная «Браво-0» Grace (Эмаль) глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Эмаль Grace, глухая, каркасно-щитовая
6 412
Дверь межкомнатная «Прима-13.0.1» White Mix стекло белое сатинированное Magic Fog
Дверь межкомнатная Прима-13.0.1 Хард Флекс White Mix, остекленная, magic fog, филенчатая
 
7 182

 

Двери в стиле лофт

Двери в стиле лофт отражают свободу и простоту одноименного стиля. Такие интерьеры появились, когда заводы и производства стали покидать свои площади, перебираясь подальше от города. Пустующие пространства стали сдавать в аренду и стоимость была очень низкой, ввиду отсутствия всех благ и удобств цивилизации. 

Это привлекло свободных художников, у которых не было постоянного дохода. Они заселялись на производственные площади, где не было никакой отделки стен, потолков и пола. Денег на ремонт у них не было и интерьер оставался первобытным.

Чтобы передать атмосферу первозданных складских помещений, используют только входные двери. Этот стиль не предполагает использования межкомнатных полотен, потому что зонирование пространства осуществляется легкими ширмами и перегородками.

Входная дверь выполняется в серой цветовой гамме. От светлых до самых темных тонов. Оформляют дверь в декоре под бетон или металлической поверхности. Иногда используют натуральное дерево, но его обязательно состаривают, чтобы оно выглядело соответственно стилю.

Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель чёрный, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, лакобель чёрный, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель белый, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-703 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, лакобель белый, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Future-608" Бетон тёмно-серый, Зеркало
Дверь межкомнатная Future-608 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, зеркало, царговая
12 916
Дверь межкомнатная "Future-602" Бетон темно-серый, стекло Лакобель черное
Дверь межкомнатная Future-602 ПВХ Бетон тёмно-серый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
12 593
Дверь межкомнатная "Future-705" Дуб Серена каменно-серый глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-705 ПВХ Дуб Серена каменно-серый, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Future-706 ПВХ Бетон тёмно-серый, глухая, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-чёрная матовая
Дверь межкомнатная Future-706 ПВХ Бетон тёмно-серый, глухая, кромка матовая черная, каркасно-щитовая
28 496
Дверь межкомнатная "Concept-707" Медиум грей, вставка Лайт грей, кромка-матовый хром
Дверь межкомнатная Concept-707 ПВХ Медиум грей, глухая, декор лайт грей, кромка матовый хром, каркасно-щитовая
26 121

 

Двери в стиле минимализм

Двери в стиле минимализм имеют конструкцию, которая сливается с окружающей обстановкой. У них нет видимого наличника, короба и фурнитуры. Широкая линейка внешнего оформления позволяет подобрать дверное полотно под любой интерьер.

Стоит сказать несколько слов об интерьерном стиле минимализм. Для него характерно минимум деталей, легкость и ощущение объемного пространства. В нем нет ничего лишнего. Он простой и лаконичный. Такие же требования предъявляются к дверному полотну. Чем меньше деталей, тем лучше. Они не должны выделяться и напоминать о своем присутствии выступающими деталями и оригинальной фурнитурой.

Цветовая гамма дверей бывает двух типов. В цвет стен, чтобы они стали невидимкой. Или, напротив, контрастный тон, чтобы они стали главным акцентом. Здесь все зависит от общей концепции и задумки дизайнера.

Для таких дверей придумана особенная система открывания, которая не предполагает наличие ручек. Таким образом полотно будет полностью сливаться с интерьером и станет его частью.

Межкомнатные двери в стиле модерн

Интерьер в стиле модерн предполагает скругление всех углов. Столы, стулья, диван, тумбы выполняются без прямых острых углов. Для дверного полотна это правило выполняется по желанию и возможности. Его делают обычным прямоугольным или закругляют углы по верху.

Деревянные переплеты, в которые устанавливают стекло, также выполняют в прямых линиях. Такое оформление является более бюджетным, так как в стандартных сериях дверей вы не встретите скругленные элементы. Их технически сложнее исполнить, а потому их просто не производят. Делают такие проекты только под заказ и не каждый производитель возьмется за это.

В остальном, внешний вид двери имеет классические очертания. Полотно с филенками из дерева или стекла, выполняется в цвете, который подходит под ваш интерьер. Часто используют комбинацию нескольких оттенков. Например, темный каркас и светлые вставки. 

По конструкции останавливают выбор на распашных дверях. Но при желании допустимо использовать и раздвижные виды полотен.

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
9 506
Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Купе Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
10 206
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
7 826
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 886

 

Двери в стиле неоклассика

Двери в стиле неоклассика отражают дух лучших традиций классицизма в исполнении новых современных материалов. Цветовая гамма представляет собой палитру светлых тонов: все кремовые и молочные цвета в различных вариациях. Часто в исполнении дверей используют остекление, античные мотивы. Особое внимание уделяется деталям, ведь благодаря им и создается этот утонченный и элегантный стиль.

Материалом, для изготовления двери, является массив дерева или металл. Последнее исполнение присутствует на входных дверях, где другой альтернативы в принципе быть не может. Так как мы говорим о неоклассицизме, здесь допустимо и даже рекомендовано к применению современных материалов. Это закаленное стекло, плита МДФ, шпон.

Входная группа в стиле неоклассицизм смотрится благородно и очень солидно. Но помимо внешнего вида, они выполняют функцию защиты жилья от злоумышленников. Поэтому, когда принимаете решение о покупке, прежде всего оцените надежность, а затем уже и внешний вид.

 

Двери в стиле прованс

Двери в стиле прованс являются уютным и атмосферным дополнением к общему интерьеру. Их выполняют в натуральных материалах. Цветовая гамма светлая: бежевый, белый, песочный, лавандовый, серый. Часто модели в стиле прованс дополнительно обрабатывают, придавая им легкий оттенок старины.

Особое внимание уделяется фурнитуре. Выбирают кованые железные, бронзовые элементы с эффектом затемнения или позолоты. На самом полотне делают роспись в растительных мотивах, художественную резьбу или делают вставки из матового стекла.

Межкомнатные двери устанавливают в одну или две створки, сохраняя природную красоты текстуры. Иногда дополняют стеклянными вставками. Двери смотрятся максимально простыми, но в то же время они полны живой и мягкой энергии дерева, которая согревает интерьер и придает уют.

Внутренняя часть входной двери повторяет дизайн межкомнатных полотен. Ее выполняют в пастельной гамме, зеленых или бордовых тонах. Дополняют оригинальной фурнитурой. Каждая деталь имеет значение в формировании интерьера в стиле прованс.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Межкомнатные двери хай-тек

Двери в стиле хай-тек имеют прямое влияние на восприятие интерьера в общей концепции. Существует ряд критериев, которым нужно следовать, чтобы добиться необходимого результата. Все элементы двери выполняют в соответствии с задумкой дизайнера и подбирают для каждого отдельного интерьера.

Полотна дверей подчеркивают объемность пространства и изобилие освещения. Их конструкция отличается строгой геометрией, ощущением простоты и легкости исполнения. В отличие от других стилей, таких как классика или кантри.

На дверях нет выделяющихся элементов и украшений. Их выполняют из новейших материалов, которые принес нам современный мир. Например, хромированная или стеклянная поверхность в глянцевом или матовом исполнении.

Для дверей в стиле хай-тек характерны прямые линии и четкие углы. Их оформляют в нейтральной палитре оттенков, белых, черных или серых. Часто используют закаленное стекло, которое никогда не разобьется. Фурнитуру подбирают в стиле минимализм, без лишних деталей и выступающих элементов.

Двери в стиле шале

Двери в стиле шале выполняют из натуральных материалов. Они дарят тепло и наполняют интерьер уютом, ощущением защищенности. Интерьер в этой стилистике оформляется полностью в древесных материалах, поэтому двери устанавливают в соответствии с общей концепцией. В помещении они являются важным элементом, последним штрихом, который создает теплую и уютную атмосферу.

При выборе межкомнатных дверей обращайте внимание на фактуру и текстуру полотна. Они имеют неоднородность по всей поверхности, которая гармонично вписывается в стиль шале и является его изюминкой. Производители уже давно подготовили линейку дверей в таком исполнении. Такие двери станут настоящим украшением вашего дома.

Часто двери дополняются эффектом старины. Для этого проводится специальная обработка поверхности специальным составом, которая и придает им благородный налет исторической реликвии. В стилистике шале это не обязательно, только если общая концепция интерьера не предполагает этого.

Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
21 371
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
14 742
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
9 729 14 968 ₽ -35%

 

Двери в итальянском стиле

Италия является страной, где впервые было налажено изготовление дверных полотен. В связи с этим, почти в каждом населенном пункте у них есть производственные помещения, где их создают. Также есть и точное разделение видов дверей, каждым из которых занимается отдельное промышленное предприятие.

Первым видом является самым бюджетным и популярным. Их качество всегда на высоте, но благодаря высокому спросу у производителей есть возможность регулировать ценовую политику в каждой стране и держать твердую позицию в эконом сегменте. Эти двери изготавливают из дерева и покрывают натуральным шпоном. Коробка и само полотно имеет пустотелую конструкцию. Их цветовая гамма насчитывает несколько пастельных оттенков и на этом заканчивается.

Второй вид выполняется по этой же технологии, только берут шпон более ценных пород древесины. Сама дверь и коробка уже не пустотелые, а выполнены полностью из дерева. Ценовая группа - средняя.

Третий вид относится к премиум сегменту. Двери выполняют из массива дерева ценных пород. Все изготовление происходит вручную, а значит каждая деталь тщательно изучается и идеально складывается в совершенную конструкцию дверного полотна.

Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, глухая, каркасно-щитовая
11 584
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-13» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-3» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-3У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162

 

Двери в классическом стиле

Двери в классической стилистике - это, в первую очередь, эстетика, элегантность и утонченность. Они всегда будут на пике популярности. Их лаконичный и изящный дизайн подходят под любой классический интерьер, дополняя и придавая благородства.

Для дверей характерна сдержанность, нет лишних элементов и нагромождения. Каждая деталь продумана и подобрана в идеальных пропорциях. В интерьере с такими дверями нет места современности в чистом виде, хай-тек со своим металлическим блеском здесь не подойдет. Здесь больше подходят элегантные вазы, художественные произведения, скульптура и изящный хрусталь.

Двери в классическом стиле имеют строгость линий, идеальную симметрию, изящную фурнитуру, которую тщательно подбирают под общую концепцию интерьера. Они создают ощущение воздушности и легкости пространства. Часто их дополняют пилястрами, красивыми карнизами и капителями с налетом благородной старины.

Межкомнатные двери в стиле эко

Двери в эко стиле отражают философию и внешний вид интерьера в этой же стилистике. Для него характерно обилие естественного освещения, ничего не должно преграждать ему путь. В том числе и межкомнатные двери. Их выполняют в легкой конструкции с максимальным остеклением.

Цветовая гамма состоит из природных оттенков и текстур. Это древесный рисунок, цвет неба, травы или воды. Дверное полотно дополняет интерьер и не выбивается из общей концепции дизайна.

В случае с легкими перегородками, их выполняют облегченной конструкции. Двери в спальню или сан.узел полностью подстраивают под интерьер, чтобы они стали частью целой и гармоничной композиции. Это очень важно в эко-стиле, так как здесь все построено на единении с природой для полного и глубокого релакса. Ни одна деталь не должна особенно выделяться, если этого не требует задумка дизайнера.

Материалы для изготовления дверей подбираются только натуральные. Из синтетических дополнений выступает фурнитура, это максимум искусственности в оформлении двери в эко-стиле.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

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